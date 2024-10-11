國際女童日｜戰禍分分秒秒剝削兒童權益　女性更易陷險境極需關注

近年，全球多國陷入戰亂和衝突當中。根據挪威《和平研究雜誌》，2022 年是自1994 年後因戰爭造成死亡人數最高的一年1；2024 年，有近三億人因戰事需要不同程度的人道援助。可是，俄烏戰事、蘇丹衝突、加沙戰爭以及埃塞俄比亞內戰等紛爭似乎未有停止的跡象。戰爭中生靈塗炭不在話下，家園盡毀流離失所；有些兒童被迫加入戰線，女孩更要捱餓、被擄走，成為性暴力的受害者。炮火帶來的恐懼在女性身上更為沉重鉅大，性暴力以外，她們被家庭責任、童婚早孕所束縛。



圖、文：國際培幼會

國際培幼會在十個國家，包括哥倫比亞、烏克蘭、黎巴嫩、蘇丹、埃塞俄比亞、尼日利亞、喀麥隆、莫桑比克、菲律賓及一個因政治敏感而不被命名的國家進行研究，發表最新的《The State ofthe World’s Girl 2024》研究報告，旨在探討戰爭對兒童和青年人生的影響；年齡、性別等因素在戰爭中角色；他們又會如何看待被戰爭主導的未來。參與兒童及青年（年齡介乎十五至二十四歲）數目接近一萬名，其中更於哥倫比亞、埃塞俄比亞、喀麥隆及菲律賓進行了多達一百次深入訪談。

報告指出，在根深蒂固的性別不平等下，男孩的需求往往先被滿足。有43%的受訪女孩表示在獲取水源方面面臨困難，而只有38%的男孩有相同感受，顯示出明顯的差距。此外，有45%的女孩表示在獲得食物上遇到困難，而約42%的男孩也曾面臨類似經歷。這些數據凸顯了女孩在獲得生活基本需求時所面臨的困難，遠遠大於男孩。

部分受訪者表示戰爭可能導致他們失學、承受性暴力及早婚的威脅，當中女孩數字遠高於男孩。有不少受訪女孩（26.7%）覺得來回學校的過程危險，只有約23%受訪男孩表示關注路上安全。此外，女孩需負擔家務、面臨童婚早孕亦令女童失學率大幅上升，一旦學習中斷，能回到校園的機會變得微乎其微。

國際培幼會關於「因戰爭有可能導致的危機」的統計圖。

值得關注的是，戰爭增加女孩遭受性暴力的風險。除了摧毀受害者的身心靈，她們更有機會面臨懷孕、被家人甚至社區歧視的困境。來自埃塞俄比亞的性暴力女受害者分享：「戰爭完結後，我面對著別人的嘲諷，令我痛苦得患上抑鬱。縱使我的家人有多愛我，我也不想再回去，因我無法忍受這些冷嘲熱諷。」

各地衝突不斷，國際培幼會透過不同的救援項目迅速回應受戰亂影響兒童及其家庭的需要，確保他們的即時及長期需要得到滿足，能早日渡過難關。回應加沙人道危機，國際培幼會埃及辦公室與當地組織合作，先後安排載有人道救援物資的貨車進入加沙境內，為當地人民送上熱食、食物包、急救包及樽裝水，惠及近十萬人。

在加沙人道危機中，國際培幼會埃及辦公室與當地組織合作，為受影響的兒童及家庭提供超過11,000 份熱食、超過4,000 份食物包及超過3,000 支樽裝水等緊急物資。（國際培幼會圖片）

保護兒童是培幼會工作的核心。在衝突中，培幼會致力為兒童提供安全空間、教育及心理支援等。俄烏衝突中，國際培幼會動員人手及資金，並與各國多個機構及政府緊密合作，為包括約25 萬名兒童及照顧者的難民群體，提供保護兒童服務、精神健康及心理支援、現金及兌換券、教育、基本生活需要共五個範疇的即時及長期援助。

俄烏衝突持續，國際培幼會心理學家團隊為難民兒童提供藝術及遊戲等心理治療，讓他們抒發難以言喻的情緒，讓他們敞開心扉慢慢走出戰火創傷。（國際培幼會圖片）

除了在戰亂國家提供緊急救援，國際培幼會亦非常重視賦權年輕女性，鼓勵她們發揮自身力量締造改變，並為其他女性及兒童爭取應有權利。今年國際女童日（International Day of GirlChild），國際培幼會年度活動「女孩接管」Girls Takeover 以「烽煙下的女孩」為主題，探討戰戰爭及衝突對女童以及年輕女性生活和未來的影響，藉此提升大眾對被戰火影響人民的關注。活動旨在讓年輕女性嘗試擔任要職並發揮自己的力量，在政策、經濟及社會層面上締造改變，為其他女性爭取應有權利。

今屆活動參加者Ellie將於10月21日接管百老匯電影中心總監暨香港亞洲電影節策展人一職，舉行「無依之地」放映活動及映後談，透過柏林影展最佳紀錄片《家不成家——我生於巴勒斯坦》與今屆金像獎最佳女配角得主、本屆香港亞洲電影節大使梁雍婷以及旅遊作家伍珩以女性視角帶領觀眾窺見「無依之地」。稍後，Ellie 會接管MOViE MOViE 行政總監一職，並精選四部電影於MOViE MOViE 頻道上架，邀請影迷探索在不同時代以及文化背景中，多位女童及婦女如何在極端環境下掙扎求存，見證她們困境中的堅韌與創造力；同時推動社會為受戰爭影響的弱勢女孩創造更美好的未來！

關於國際培幼會

國際培幼會於1937年成立，總部設於英國，是全球其中一個規模最大的國際兒童慈善機構。我們在全球超過80個國家工作，與兒童及女孩共同努力，致力創造一個平等世界。我們與兒童並肩，與他們應對成長路上的逆境與危機，從根源解決女童和弱勢兒童面對的挑戰和不平等。計劃主要集中在兒童健康、教育、環境及生計方面，持久長遠地改善孩子的生活素質。培幼會亦一直致力幫助更多女孩免受歧視，獲得所需的教育、技能和支援。近年更積極開拓本地兒童及青年項目，致力提升本地兒童權益。

國際培幼會是一個獨立的慈善機構，不涉及任何宗教、政治或政府背景。

有關國際培幼會資料，可瀏覽網頁www.plan.org.hk。