巴勒斯坦青年記者遭以軍空襲殺害　生前曾收訊息「接下來就找你」

一位教授表示：「西方記者和編輯應為他們在這些罪行面前保持令人震驚的沉默而感到羞恥。」



世界各地的記者週一對以色列軍方殺害一名巴勒斯坦青年記者表示憤怒，不止是該記者不顧生命受到威脅，繼續向世界展示加沙遭毀滅的情況，也對西方媒體對此事保持沉默表示憤慨。

據《巴勒斯坦紀事報》（The Palestine Chronicle）報道，19歲哈馬德（Hassan Hamad）的作品曾出現在半島電視台和其他媒體上，週日，以色列無人機襲擊他位於加沙北部賈巴利亞難民營的家，他在襲擊中喪生。爆炸事件發生前，有多條短訊警告哈馬德要停止記錄以色列襲擊加沙的圖像，這次襲擊已導致近15萬巴勒斯坦人死傷，美國的親密盟友正因種族滅絕罪在國際法院接受審判。

巴勒斯坦記者胡塞尼（Maha Hussaini）公開一張發送給哈馬德的WhatsApp威脅訊息圖片，上面寫著：「聽着，如果你繼續散布有關以色列的謊言，我們接下來就找你，把你的家人變成…… 這是你最後的警告。」

Hussaini說，哈馬德還接到「以色列官員打來的幾通電話，命令他停止在加沙拍攝」。

「他沒有照做，」她寫道。「他今天被殺了。」

哈馬德一位同事在該記者的X（舊稱Twitter）帳號上寫道：

「我懷着巨大的悲傷和痛苦，哀悼記者哈馬德……哈馬德，這位不到20歲的記者，以自己特殊的方式抵抗了整整一年。他離開家人，以免其成為攻擊目標；艱難地尋找網路訊號；還在屋頂上坐一兩個小時，發送幾秒鐘內就能傳給你的影片，作為抵抗。昨天10點開始，他忍著腿上的傷痛，在被轟炸地區之間移動，回來尋找網路訊號，又返回掩蓋遺體的地方。即便如此，他還是完成了拍攝。早上6點，他打電話給我要發送最後一部影片。通話時間才不過幾秒鐘，他就說：『嘿嘿，搞定了。』然後掛斷電話。這種感覺任何人都無法承受。哈桑還抵抗了敵軍的佔領，並留下記號和讓我們在他之後完成的訊息。」

記者和其他人發布哈馬德遺體碎片在收集起來後放入鞋盒的影片片段。

「我永遠不會忘記傳媒行業對此的沉默，」半島電視台執行監製Laila Al-Arian在包含該影片的社交網站帖文中寫道。

湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）副總編輯馬龍（Barry Malone）在回應哈桑被殺一事時問道：「如果你是一名記者，卻不發聲聲援......為什麼？」

人類學教授希克爾（Jason Hickel）說：「記者哈馬德被以色列軍隊暗殺後，我們永遠無法忘記他的遺體圖像。」

他還補充道：「西方記者和編輯們應該為他們面對這些罪行時令人憤慨的沉默感到羞愧。」

總部位於紐約的保護記者協會（Committee to Protect Journalists）稱，至少有128名記者和媒體工作者被殺害，包括5名巴勒斯坦人；這比自1992年協會開始記錄記者被殺害事件以來任何一年的死亡人數都要多。

「除了哈馬斯在2023年10月7日對以色列的襲擊中兩名以色列記被殺者之外，所有殺害事件都是以色列軍隊所為，」該組織補充說。「協會發現，至少有5名記者因工作原因成為以色列特別針對的目標」。

加沙政府媒體辦公室（GMO）週日表示，去年在這片飽受困擾的飛地中，已有175名媒體工作者被殺害。

新聞自由組織「無國界記者」（RSF）已向國際刑事法庭提出多項控訴，其檢控主任正尋求對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、國防部長加蘭特（Yoav Gallant）和哈馬斯領導人發出逮捕令，指控他們「在加沙對記者犯下戰爭罪行」。

對於哈馬德的死亡，RSF表示以色列的 「有罪不罰必須結束」。

本文轉載自Common Dreams, 香港01編譯