黑白大廚｜黑湯匙型男廚師「三星」爆紅　透露參賽動機：為謀生

Netflix韓國料理真人騷《黑白大廚：料理階級大戰》熱播，20名星級大廚「白湯匙」與80名民間無名高手「黑湯匙」展開料理對決。在「黑湯匙」中，本名姜勝元的型男「三星」憑個人魅力、高超廚藝走紅，他在戲外曾是評委安成宰的徒弟，最近受訪還透露參賽原因之一是餐廳生意下滑，為「搵食」而參賽。



《黑白大廚：料理階級大戰》播出後大受歡迎。（Netflix）

「三星」除了外表俊朗，有廚房宋仲基的美稱，更是首位黑白湯匙對決中勝出的參賽者，據《Sportskeeda》10月12日報道，實力超強的他卻在戲外吐露苦水，指自己受韓國近年餐飲業衰退的影響，生意下滑，而「正好我也需要謀生（earn a living），所以我想嘗試參加這個節目」。

連年的廚師生涯令姜勝元熱情冷卻，他說：「我需要更新的刺激。」

「三星」姜勝元在Netflix節目《黑白大廚》爆紅（IG@scottiey_）

「三星」姜勝元在Netflix節目《黑白大廚》爆紅（IG@scottiey_）

「三星」姜勝元在Netflix節目《黑白大廚》爆紅（IG@scottiey_）

姜勝元除了曾在安成宰旗下米芝蓮三星餐廳Mosu擔任副主廚外，還在另外兩間米芝蓮三星餐廳Benu、Atelier Crenn工作過。

出於曾在三間米芝蓮三星餐廳工作，姜勝元化名「三星」參賽，他本人在戲外擁有一間名為Trid的法式餐廳，連續三年獲米芝蓮頒得三粒星星。

Netflix節目《黑白大廚》內的黑湯匙型男廚師「三星」姜勝元（IG@scottiey_）