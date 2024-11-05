美國大選｜「矽谷叛變」撐共和黨？　金援特朗普撼動搖擺州選情

在政治上，矽谷（silicon valley）一直是美國眾多產業中的「孤家寡人」：他們親商、反工會、崇尚資本主義和自由主義，但他們同時又支持全球化、自由貿易和奧巴馬醫保，秉持着一種政府應該充當公民的投資者、像企業一樣運作的「怪誕理念」；也正因如此，他們在過去20多年間一直是民主黨的票倉。



但今年，矽谷似乎悄悄地發起了一場「政治叛變」，或對本屆大選產生不容輕視的影響……



7月13日，共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在賓夕法尼亞州（Pennsylvania，又譯賓夕凡尼亞州）的集會上發生了戲劇性的一幕，他在演講中途突然遇刺，槍聲停止後，只有耳朵被子彈擦傷的特朗普在特工的簇擁下站起來，高舉起右手做出勝利的姿勢。

30分鐘後，馬斯克在他的社交平台X上寫道：「我完全支持特朗普當總統，希望他早日康復」。這次意外反而讓這位共和黨候選人支持大漲，來自矽谷企業家、投資人的公開背書、捐款源源不斷地湧入。知名創投人士薩克斯（David Sacks）的聲援則更進一步：「當我看到英雄時，我就知道他是英雄。他為了這個國家不惜一切。」

兩天之後，早期互聯網先驅安德森（Marc Andreessen）和風險投資家Ben Horowitz（他們的風險投資公司控制了 350 億美元的資金）也宣佈支持特朗普。PayPal和LinkedIn的早期高層、曾斥特朗普反社會的Keith Rabois，亦承諾向特朗普的競選活動捐款100萬美元。此外，紅杉資本合夥人Doug Leone和Shaun Maguire、軟件巨頭 Palantir Technologies 和創投公司 8VC 的共同創辦人 Joe Lonsdale等，也捐出巨資給一個親特朗普的政治行動委員會。

風投企業Sherpa Ventures行政總裁Shervin Pishevar則在今年的共和黨全國大會的採訪中表示：「我所知道的奧巴馬時代的民主黨已經不存在了，矽谷的轉變表明，人們認識到共和黨對真正重建美國、擁抱科技和創新的宏大構想變得更加開放」。

2024年10月26日，美國賓夕法尼亞州，圖為特朗普出席競選集會。（Reuters）

矽谷集體叛變？

過去四年間，總統拜登（Joe Biden）對幾家科技巨頭態度強硬，政府對 Apple、Google（現稱 Alphabet）、Meta 和 Amazon這四家主要科技公司提出全面的反壟斷訴訟。而自加密貨幣交易所FTX倒台後，政府又對Coinbase和Binance提出訴訟，試圖推進更嚴格的監管措施。拜登去年還簽署行政令，要求企業遵守政府的人工智能安全標準，這些種種傾向謹慎的態度，難免令矽谷企業家和投資人對科技界的未來感到擔憂。

不僅如此，拜登尚未退出總統競選時，更計劃將資本利得稅從現行的20%大幅提高至44.6%，相當於近百年來的最高點，這一舉措無疑會對矽谷的億萬富翁造成直接打擊。

然而，集體叛亂之說，似乎是言之尚早。史丹佛大學商學院教授馬爾霍特拉（Neil Malhotra）的研究發現，矽谷的觀點歷來都是橫跨兩黨，若將「社交媒體X上最直言不諱的人」與整個行業甚至是其精英混為一談是錯誤的。根據他和同事在2017年進行的一項調查發現，作為一個群體，科技企業領導人在同性婚姻和墮胎甚至稅收等問題上與民主黨保持一致。然而，他們卻轉向共和黨的立場，強烈反對監管。

事實上，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在今屆選舉依然得到不少來自矽谷的支持。8月中，包括科技億萬富翁、高層和矽谷創投家在內的民主黨支持者，出錢資助這位副總統的競選，共籌集逾1,200 萬美元（約9,333萬港元）。

圖為2024年10月5日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）於賓州為美國前總統特朗普（Donald Trump）站台。（Reuters）

賀錦麗與矽谷的淵源，可以追溯回她擔任加州總檢察長和參議員的時期。在2010年至2020 年間，正值 Facebook 等矽谷最大社交平台崛起的關鍵時期。多年來，縱然有人批評她沒有試圖在公司積累壟斷地位時對其進行控制，但在科技立法和訴訟方面的記錄上受到業界的一定讚賞，而且她也跟業界建立起不少友誼。

故此，有份協助甚至出手為其助選的矽谷界民主黨人，包括有前 Facebook營運總監桑德伯格（Sheryl Sandberg）、LinkedIn的聯合創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）、微軟創辦人比爾‧蓋茨（Bill Gates）的妻子Melinda Gates、 互聯網和媒體集團IAC主席迪勒（Barry Diller）和矽谷創投家康韋（Ron Conway）等。其中，蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）的前妻Laurene Powell 更是賀錦麗的老朋友。

除了矽谷名人之外，賀錦麗還獲得了數百名其他創投家和科技工作者的公開承諾支持。

巨額投入解特朗普燃眉之急

即便矽谷並未集體叛亂，上述的一些高調投資人、企業家對特朗普和共和黨的支持，已經足以對本屆大選產生重要的影響。

特朗普在競選初期一直存在資金緊張的問題，他面臨的數十項訴訟產生高額法律諮詢費用佔用了大筆競選資金。4月底時，特朗普的競選資金還只有1.2億美元，遙遙落後於拜登（近2億美元）。但槍擊案過後，截至7月底，特朗普的競選資金已經達到3.3億美元，來自矽谷的資金幫他彌補了缺口、並與拜登進一步拉開差距；只是在賀錦麗替補上場後才再次被大幅抛離。

矽谷銀行破產成為2023年美國首個金融「黑天鵝」事件，美國政府此後加強對加密貨幣產業的監管。（Reuters）

除了馬斯克等矽谷億萬富翁外，加密貨幣企業也以前所未有的熱情投入到選舉中。整個選舉周期的企業捐款中（包括總統和國會選舉），僅加密貨幣產業的資金就佔了獎金一半，達到1.34億美元（約10.4億港元）。

這些企業在拜登執政期間經歷了行業最慘澹的幾年，對政府的監管要求也感到非常不滿，於是在本屆大選中擲豪金，力撐對加密貨幣友好的候選人進入白宮和國會。這也引來議員候選人爭搶加密貨幣企業捐款，特朗普更是自稱「加密總統（crypto president）」來討好這群金主。

搖擺州助選

這些雄厚資金給本次大選帶來的影響不容小覷。由加密貨幣企業建立的超級政治行動委員會，許多都用於參議院選舉的搖擺州。

無論總統大選的結果如何，這些選舉的結果都會對下一屆政府的執政至關重要——如果特朗普贏得大選，掌握參議院將確保其任內能夠實現共和黨的重要議程，如墮胎權的進一步限制、任命最高法院大法官等等；如果賀錦麗贏得大選、卻失去參議院控制，那麼這屆民主黨政府將成為權力最受限制的政府之一，從上任第一天起，政府各部門的官員任命就可能被參議院阻礙。而加密貨幣企業的超級政治行動委員會，無疑大大增加了共和黨在這些搖擺州的勝算。

馬斯克的America PAC旨在提高特朗普在搖擺州的選民投票率，這也是今年特朗普競選團隊的核心策略，共和黨人認為，只要特朗普的支持者都能出來投票，就足以在大選中打敗賀錦麗。America PAC還有部分資金投入至電子廣告中，其中一些專攻年輕男性選民，試圖以此抵銷賀錦麗在女性選民中的支持率。

拜登執政期間，推動對科技巨頭的反壟斷訴訟。圖為2024年10月22日，美國總統拜登（Joe Biden）在新罕布什爾州舉行的一個活動中，談到處方藥費用議題。（Reuters）

而馬斯克本人不僅出資，更親身上陣、運營為特朗普在搖擺州拉票的外包團隊。他們逐家逐戶敲門、向所有有資格投票的居民宣傳候選人的主要政綱，並動員他們在11月5日投票，這種做法無比耗時，還需要僱傭大量拉票人員，但實際上卻是爭取搖擺選票最有效的方法之一。

考慮到今年兩位總統候選人的民調難分上下，最終選舉結果很可能又落在搖擺州區區幾萬票的差距上，因此這些搖擺州的拉票活動尤為重要。

不過，這些企業家、投資人作為「政界初哥」，難免也會遇到不少問題。儘管馬斯克建立了一個龐大的拉票軍團，但多家美國媒體報道該組織的運營中出現種種問題，例如工作人員事前不知自己僱主是誰、要為誰拉票；接觸選民數量不及目標等；又或當地選民直言未見拉票人員身影等等。馬斯克自己亦在X承認出現許多混亂，這些問題也給這位億萬富豪的資金能否發揮作用打了一個大問號。

即便如此，如果特朗普或者共和黨沒有矽谷的支持，今年的競選勢頭或許截然不同。而這些投資者的加入，無異於是這個自由主義政治堡壘進入美國大選政治的一個聲明，他們對民主黨的支持早已不似過往那般堅固。其最終的影響如何，大家拭目以待。