美國大選｜特朗普控CBS求償100億美元　指美化賀錦麗訪問誤導公眾

美國大選倒數不足一周，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）於10月31日控告哥倫比亞廣播公司（CBS），指該公司節目《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）10月初播出其對手、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的採訪時，內容涉及篡改及誤導。



圖為2024年10月31日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）於新墨西哥州舉行集會。（Reuters）

特朗普向德州北區地方法院入稟，要求由陪審團審理案件，並要求至少賠償100億美元。特朗普的法律團隊批評，CBS透過操縱性編輯節目內容，令選民對賀錦麗缺乏能力、智力和吸引力感到迷惑，又指該公司透過惡意、欺騙性及歪曲的新聞，對選舉和選民進行具黨派偏見的非法干預。

圖為2024年10月31日，美國華盛頓一家店舖出售印有民主黨總統候選人、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris ）、共和黨總統候選人、前美國總統特朗普（Donald Trump）卡通肖像的襪子。（Reuters）

律師要求CBS公布採訪的完整文字記錄，質疑在節目宣傳時，以及真正播出時，令相同問題出現出兩個截然不同的答案，而播出的版本較有利於賀錦麗。

訴訟文件稱，CBS的欺騙性報道對特朗普、其競選陣營、德州乃至全國公民造成巨大傷害，特朗普的訴訟旨在糾正問題。