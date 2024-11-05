美國總統大選｜史上最昂貴選舉　民主共和兩黨狂砸逾1200億元

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election】2024年美國總統大選預計總支出至少159億美元（約1,236億港元），打破上屆151億美元（約1,174億港元）的最高記錄，成為史上最昂貴選舉。據央視新聞統計，在今屆大選中，有83名億萬富翁支持賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），52名支持特朗普（Donald Trump，又譯川普）。



在兩大陣營的富豪支持者中，富豪彭博（Michael Bloomberg）斥資近1億美元支持賀錦麗，微軟創辦人比爾．蓋茨（Bill Gates）捐款5000萬美元。公開支持這位民主黨總統候選人的富豪還包括Facebook創辦人Dustin Moskovitz 、LinkedIn聯合創辦人霍夫曼（Reid Hoffman），以及著名歌星Taylor Swift。

而支持特朗普的知名富豪包括有，億萬富翁梅隆（Timothy Mellon）、賭博業大亨遺孀Miriam Adelson、特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）。其中，馬斯克已向支持特朗普的委員會豪擲超1億美元。

截至11月3日，美國1.1萬個政治團體為今年大選活動花費了147億美元（約1,143億港元），主要用於投放大量電視廣告、籌款活動和上門拉票活動。

圖為2024年10月27日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）出席美國前總統特朗普（Donald Trump）在紐約市舉行的集會。（Reuters）

兩位候選人在今年的選舉總共籌得27億美元（約210億港元）競選經費，遠高於特朗普和拜登在2020 年籌集的20億美元（約156億港元），更讓特朗普和希拉里在2016 年籌集的12億美元（約93億港元）相形見絀。

雖然選舉金援龐大，惟兩黨競選團隊的宣傳開銷同樣不菲。例如，賀錦麗在搖擺州內華達的拉斯維加斯地標建築外牆懸掛的巨型海報，單單一日就要花費45萬美元（約350萬港元）；另外她在4場職業美式足球聯盟比賽中懸掛競選橫幅，支付費用同樣高達6位數。