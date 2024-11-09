走訪尼泊爾：人口販賣猖獗　少女被下藥拐至印度性剝削17年

尼泊爾被壯麗的喜馬拉雅山脈環繞，每年吸引無數遊客前來觀光，享受其獨特的自然美景和文化遺產。然而，在這令人驚嘆的景色背後，卻潛藏著嚴峻的貧困和性別不平等的問題。數以萬計的弱勢女孩在社會邊緣掙扎求存，不僅面臨經濟困境，還被剝奪了教育和發展的機會，許多在無助中更淪為人口販賣的受害者，一生慘被摧毀。



撰文：國際培幼會總幹事蕭美娟博士

今年九月，我再度到訪尼泊爾，探討人口販賣對弱勢女孩的影響，同時了解國際培幼會打擊人口販賣的工作。尼泊爾與印度邊境長達1750公里，由於部分邊境位置缺乏嚴格出入境監管，不法分子容易利用邊境作為人口販賣的通道，令無數女孩痛失自由。

在尼泊爾，目前約有190萬人面臨被販賣的風險。被販賣的女孩有機會陷入成爲童工、長時間強迫勞動、暴力虐待，甚至被迫從事性工作的危機。

尼泊爾與印度之間邊境缺乏嚴謹的出入境監管，幾十年來經常被不法分子利用作為人口販賣的通道，導致無數女孩痛失自由及青春。（國際培幼會提供）

婦女慘被販賣至科威特 難忍暴力虐待 女兒與青年合力營救

當我走進尼泊爾西部近印度的班克（Banke）地區，我遇到20歲的希娜（化名）及她的母親蘿比拉（化名）。她們的故事令我十分震撼，不但揭示了人口販賣的殘酷現實，也讓我更清楚地認識到問題的嚴重性。

希娜的成長背景十分艱辛。她的父親早逝，母親靠在街頭販賣貨品維生，但收入根本不足以維生。希娜有兩個妹妹，為了供養幾個女兒上學，母親蘿比拉被中介誘騙至科威特打工，原本希望能賺取較可觀的收入，卻不幸成為人口販賣的受害者。

到達科威特後，她被送到地主的家打工，一直無法與外界聯繫，也沒有收到薪金。我實在難以想像，希娜在母親失聯期間所承受的焦慮與恐懼，年紀輕輕的她卻要一夜間承擔起更多的家庭責任，努力維持兩名妹妹及自己的生活，令人心痛。

希娜的成長背景十分艱辛，年紀輕輕便要承擔照顧家庭的責任。（國際培幼會提供）

母親蘿比拉與我分享她觸目驚心的經歷：

我在科威特期間被迫長時間勞動工作，每日只吃一餐，更因語言不通多次遭受僱主的暴力虐待，甚至被鎖在房間裏。

在蘿比拉感到絕望的一刻，她終於有機會致電在尼泊爾的女兒希娜求救，近乎精神崩潰的她哭着告訴希娜，她已經無法忍受，想要自尋短見。希娜聽後心急如焚，立刻向培幼會支援的青年小組求助，一群青年合力商討應對方案，最終成功助母親逃脫，安全返回尼泊爾。

這次經歷讓希娜體會人口販賣的禍害，不願再次目睹身邊的好友及鄰居陷入同樣的困境。她毅然加入成為青年小組的一員，擔起倡議者的角色，與其他青年大使合力舉辦各類社區教育活動，透過話劇、短片、工作坊等形式，積極地向更多居民傳遞防範人口販賣的意識。

希娜與我分享她對改善社區的渴望，她決心加入成為青年小組的一員，希望透過自己的故事，提醒其他女孩注意人口販賣的危機。（國際培幼會提供）

少女被下藥販賣至印度 慘遭性剝削長達17年

薩米夏（化名）來自尼泊爾的村落，她的故事同樣令人心碎。由於家境貧困，薩米夏年幼時便輟學。在16歲那年，她得知身在印度的姐姐患了重病急需照顧，於是獨自乘火車前往探望。令人無法意料的是，登上火車後，她竟漸漸失去意識。醒來時，她才驚覺自己與其他年輕女孩被困在一個陰暗的小房間內，終日不見天日。她曾不斷哀求離開，但始終無法逃脫。

薩米夏在火車上被下藥，並遭販賣至印度。她的自由在瞬間消逝，隨之而來的是長達17年的性剝削。這段經歷對她的身心造成了難以言喻的創傷，最終她因重病而身體癱瘓。17年後，薩米夏終於重獲自由，回到家鄉，卻發現父母早已去世，無法與家人重聚，令她終身抱憾。薩米夏的故事不僅是她個人的悲劇，這正正反映了發展中國家女孩所面臨的不公義，代表著千萬女孩的呼聲。

薩米夏17年後回到家鄉，卻發現父母早已去世，無法與家人重聚，成了她終身的遺憾。（國際培幼會提供）

關鍵時刻揭開罪惡 及時救出受騙女孩

我亦到訪了位於邊境附近由培幼會及當地夥伴支援的資訊站，自2019年以來，資訊站的職員已成功救出近900名懷疑將被販賣的居民。資訊站的職員每天在邊境地區的街道上密切觀察，識別可疑個案：「在我們近年遇過的案例中，不法分子經常以工作機會、婚姻承諾等不同原因，把少女誘騙至印度再作販賣。受騙的少女來自不同村落，她們會沿著此路前往邊境。我們每天截查可疑車輛，若發現當中涉及誘騙，會立即向女孩提供咨詢服務，幫助她們分辨人口販賣的危機並及時下車脫險。」

當日，我與職員一起上前截查可疑車輛，查問車上女孩的身份及過境目的。我留意著職員的一舉一動，她們細心地了解女孩的故事，在適當的情況下給予意見。這短短一瞬間的對話成為了拯救的關鍵，透過截查和咨詢服務，職員把懷疑受騙的女孩從人口販賣陷阱中拯救出來，切實地改變一個又一個女孩的未來，我為此感到鼓舞。

當日，國際培幼會總幹事蕭美娟博士與職員一起上前截查可疑車輛，查問車上女孩的身份及過境目的。（國際培幼會提供）

加快步伐打擊人口販賣

根據2022年尼泊爾人權報告，在2020至2021年期間，約有40,300名尼泊爾人被販賣，當中大多數是婦女和女孩，情況相當嚴重，因此，國際培幼會在尼泊爾一直積極與當地夥伴合作，於社區推行多項教育工作，透過話劇、短片、求助電話等提升女性及青少年對人口販賣的防範意識，幫助他們分辨危機。同時，培幼會透過賦權青少年，鼓勵年輕人成為社區中反人口販賣的倡議者，發揮影響力讓更多人提防人口販賣的陷阱。

尼泊爾弱勢女孩活在貧困和性別不平等的陰影下，甚至淪為人口販賣的受害者，打擊人口販賣刻不容緩 。（國際培幼會提供）

女孩非貨物，終結人口販賣惡夢

面對貧困以及人口販賣者層出不窮的誘騙手法，當地的人口販賣問題依然非常嚴重，極需引起各界關注。國際培幼會亦盼能集結更多資源，加快腳步助女孩遠離人口販賣，讓每一位女孩都能擁有安全的成長環境，在社區重拾尊嚴，擁有平等的機會去追求夢想。

請與培幼會攜手並肩，讓女孩能持續接受教育，以知識改變命運，遠離人口販賣危機，詳情請見: https://bit.ly/4e87Cti