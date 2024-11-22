無國界醫生：病人、救援人員同受威脅　被迫暫停太子港醫療工作

自2021年海地總統被暗殺，武裝團體、警察和民間組織在街頭戰鬥，首都太子港（Port-au-Prince）的人民為生存而掙扎。近月，海地局勢因選舉推遲進一步惡化，海地警方在本月內接連威脅及攻擊無國界醫生的員工和病人，其中在11月11日，組織的救護車遇襲，導致至少兩名病人被處決殺害，救援人員亦因此受傷。



在事故發生後的一周內，無國界醫生的車輛被多次攔截，海地警方直接威脅組織員工，包括死亡和強暴的威脅，迫使組織自11 月 20 日起，停止在太子港的5間醫療設施接受病人入院和轉介的工作，直至另行通知。無國界醫生在海地的項目總管加尼耶（Christophe Garnier）表示：「在這極其艱難的一年裏，無國界醫生是少數幾間仍在運作並提供各種醫療護理的組織之一。我們無法重啟工作是一場悲劇，但組織的員工不能在面對襲擊、強暴乃至殺害的威脅下繼續工作。」

海地太子港暴力事件頻生，無國界醫生的救護車經常將傷者運送往當地醫院。＠MSF

11 月 11 日襲擊事件發生後，無國界醫生在短短一周內便遭受以下四宗安全事故：

1.11月12日，無國界醫生的兩輛救護車被海地國家警察的搜查干預隊（Brigade de Recherche et D’Intervention）截停，他們威脅會在不久將來殺害無國界醫生員工。

2.11月16日，在德爾馬斯 33區（Delmas 33），組織其中一名司機遭便衣警辱駡，他們警告之後會攻擊無國界醫生的救護車。

3.11月17日近午夜時分，另一輛正接載病人的無國界醫生救護車在杜桑-盧維杜爾（Toussaint Louverture）大道附近被一隊特警攔截，他們威脅要當場殺死該名病人。經過一輪密集的談判，救護車獲允許繼續前往位於泰巴爾（Tabarre）由無國界醫生協助運作的醫院。

4.11月18日，在卡勒富爾麗塔（Carrefour Rita），一名攜帶手槍的便衣警駕駛海地警方專用車輛，攔截無國界醫生運送員工前往工作地點的車輛。他威脅車上的無國界醫生員工，指警方將在下周開始處決和焚燒組織員工、病人和救護車。

上述事故一再發生，連同11月11日海地民間治安團體和執法者處決病人的事件，清楚顯示無國界醫生在海地的員工和病人，是包括海地警方在內的武裝人員直接的攻擊目標。

今年9月，海地一輛運油車爆炸，造成至少24人死亡。無國界醫生在事件中動員了6輛救護車，將傷者運送至醫院。＠MSF

每周診治逾千門診病人 醫療護理被迫暫停

在太子港大都會區，無國界醫生平均每周為超過1,100名門診病人、54名急症兒童和逾80名新近受害的性暴力和基於性別的暴力的倖存者提供醫療護理。然而，因面對暴力威脅，無國界醫生除了在大都會區5間醫療設施向已住院病人和仍在組織流動診所內的病人繼續提供護理外，將一律暫停其他在大都會區的醫療護理。

無國界醫生在海地的項目總管加尼耶（Christophe Garnier）說：「對於作出這次暫停工作的決定，我們感到非常沉重，因為海地民眾目前能獲得的醫療服務，正是前所未有般稀缺，很多人將因我們無法在太子港安全工作而失去醫療護理。」

聯合國周一（18日）表示，太子港有超過2萬名民眾被迫流離失所，其中超過1.7萬人被安置在15個避難所中。

無國界醫生在海地工作逾30年 籲警方、武裝團體尊重醫療人道工作

無國界醫生表示，將繼續致力為海地民眾提供援助，例如在海地南部皮芒港（Port-a-Piment），組織將繼續提供孕婦護理。不過，除非武裝團體、民間治安團體成員和執法人員能保證無國界醫生的人員能獲安全保障，並尊重組織的醫療人道工作，否則組織將無法重啟在太子港的醫療設施，亦不能接收新病人。

無國界醫生自1990年代起，已經在海地工作，持續在當地提供普通科醫療護理、創傷護理、燒傷護理、孕婦護理以及性暴力倖存者護理，至今已逾30年。無國界醫生重申，組織僅根據病人的醫療需求提供醫療護理。

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

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