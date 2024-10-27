羅興亞難民無國籍「求醫難」 無國界醫生檳城診所施援手
在香港，很多人可能會對難民一詞感覺有些遙遠，但其實80-90年代香港曾因大量越南難民滯港而備受困擾。猶記得當時從電視新聞看見有關難民的報道，畫面一般都是佈滿一張張目光呆滯一臉無奈的面孔，而內容總是涉及一些冷冰冰的數字，如300名越南難民被送往英軍軍營安置。難道這些人的人生就只能淪為一個數字嗎？
甫抵達無國界醫生（MSF）在馬來西亞檳城的辦公室，沒想到就能聽到熟悉的廣東話，來自香港的劉曉靜（Lucy）是MSF在馬來西亞的項目總管，已在當地工作多年，過往主要負責在檳城向羅興亞難民提供醫療服務，近年則在吉隆玻（Kuala Lumpur）與馬拉西亞衛生部進行政策倡議方面的工作。
羅興亞人其實充滿潛力，可惜他們被誤解和污名化，他們本應有更好的發展。」
遊說馬國政府提供更多醫療援助
Lucy分享在當地的工作心得時表示，由於馬來西亞較其他國家富裕，MSF除了為羅興亞婦孺提供急需的醫療服務，更多側重向當地政府部門進行遊說，讓他們為難民提供更多的協助，而在這方面已取得不少進展。譬如馬來西亞衛生部2022年同意為難民提供免費的丙肝檢測及治療。
Lucy表示，據聯合國難民署（UNHCR）發布的數據，現時大約有20萬羅興亞難民滯留馬來西亞，他們通常在城市中生活，也有人住在難民營。雖然他們部份可以透過獲取UNHCR發放的難民證而得到一些基本保障，但由於馬來西亞並不是《關於難民地位公約》（Convention Relating to the Status of Refugees）的簽署國，馬來西亞並不承認他們的難民身份。
持難民證獲50%醫療費用寬免 仍難以負擔
這個因素導致這批羅興亞難民無法在當地接受教育與工作，而他們要在當地獲得醫療服務也是十分困難。馬來西亞政府原則上不願意為非國民提供任何公共醫療服務。儘管手持UNHCR難民證的羅興亞人能夠在公立醫院獲得50%的費用寬免，很多人依然無法負擔高昂的醫療費。而沒有難民證的難民想獲得醫療服務更是難上加難。
有見及此，MSF 2018年在檳城Butterworth成立了專門為難民提供醫療服務的診所。從MSF檳城辦公室步行到診所只需5分鐘，在診所任護士主管的Ong Ling Ling表示，由於經費的問題，他們現時主力為羅興亞孕婦和兒童提供必須的醫療服務，其中包括普通門診、產前檢查及注射疫苗。
我們與馬來西亞衛生部溝通多年，終於成功爭取到讓政府為孕婦提供的免費疫苗涵蓋女性難民。
Ong Ling Ling指，他們的固定診所（fix clinic）每週開放4日，固定診所每天最多能處理60-70宗個案，一半是預約門診，另一半則是街症。如果遇到較為嚴重或有生命危險的個案，他們會將病人轉介到醫院。
Ong Ling Ling表示，診所每週都會前往鄰近羅興亞難民聚居的社區，租用公共場地設立為期1日的流動診所，方便無法前往固定診所的難民就診。
病至無法忍受方求醫
Ali是一位羅興亞難民，現時是MSF的社區健康義工。他負責為前來求診的羅興亞難民灌輸健康知識。Ali表示，他在工作中接觸到不少未成年懷孕和丙型肝炎病例。由於羅興亞難民缺乏基本的健康意識，導致他們很多時病情已轉壞到無法忍受才前往求醫。他認為預防總是勝於治療，致力透過他的工作提高同胞在衛生及健康方面的意識。
我認為在MSF的工作很有意義。我明白同胞們的苦難，在這裏工作既可以向他們施以援手，在這個過程中我也能變成一個更好的人。
MSF除了在檳城向羅興亞人提供醫療服務，也是當地唯一一間組織向他們提供心理健康支援服務。MSF馬來西亞心理健康主管Chew Ching Hoay表示，由於很多羅興亞難民對未來充滿焦慮，導致他們無法入睡及進食。她的工作主要是為這些難民提供心理諮詢，讓他們至少能夠維持正常生活（就寢及進食）。
羅興亞語並沒有「精神健康」一詞，我們花了很長時間向羅興亞人灌輸這個概念，讓他們明白心靈與身體之間的聯繫，長期情緒焦慮會導致身體不適。
由於經費及人手所限，Chew Ching Hoay指診所現時只能集中處理中度至嚴重情緒問題個案。而由於難民普遍教育程度偏低，心理學家在提供諮詢時需要利用大量圖片輔助。
MSF馬來西亞項目總管Lucy總結在當地工作心得時提到，儘管MSF在當地提供醫療及精神健康服務扮演重要的角色，他們同時也看重與當地的民間組織合作，因為只有這樣才能打造一個網絡持續為難民提供支援。
在2018年成立的檳城羅興亞難民互助組織（Penang Refugee Network，PRN）就是這類民間組織，顧名思義是一個由當地羅興亞難民成立的互助組織，前身是一個名為檳城停止人口販運活動（Penang Stop Human Trafficking Campaign，PSHTC）的非政府組織。
被馬來西亞人視為不乾淨
很多人或許以為為穆斯林的羅興亞人受種族迫害逃離緬甸, 逃亡至別的穆斯林國家或會得同較多同情。但在馬來西亞, 羅興亞人同樣被排斥。
組織其中一名幹事Angeline是馬來西亞人，她表示羅興亞人承受了大量的污名化，不少馬來西亞人認為他們不乾淨，又指控他們從政府獲取大量援助及搶走當地人的工作，這種排外情緒在新冠疫情期間變本加厲，但這些都不是事實。
Angeline以組織內的兩名幹事Abu及Mumtaasz為例，他們都是飄洋過海的羅興亞難民。由於馬來西亞政府拒絕承認他們的難民身份，他們無法進入當地的公立學校接受教育。但他們並沒有自暴自棄，透過自身的努力學習，現在都能說得一口流利的英語，還在組織舉辦的課程上為羅興亞兒童教授英語及電腦技能。
在協助羅興亞難民的過程中，我意識到我們總以為自己很聰明，居高臨下地俯視「難民」，但其實他們可能比我懂得更多。