2024年回顧｜全球政局動盪　G7、韓國等一眾領袖紛「中箭墮馬」

撰文：王海 羅保熙
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2024年，俄烏、中東戰火持續，各國在愈趨複雜的國際局勢中如何取得平衡充滿挑戰。而過去一年更有多達76個國家舉辦大選，不單數量上堪稱「全球選舉年」，更攸關乎全球逾半人口的民主進程。

在全球經濟持續疲弱、地緣衝突加劇之際，民眾似乎也牢牢把握着他們手上寶貴的一票，以至過去一年有如此多具世界影響力的國家發生政權交替，其中多位大國領袖更因不同原因而「中箭墮馬」，失去領導人地位……

拜登——從唯一羸特朗普的人淪「千古罪人」

圖為2024年12月8日，美國總統拜登（Joe Biden）評論敘利亞巴沙爾（Bashar al-Assad）政權倒台。（Reuters）

美國現任總統拜登（Joe Biden）原本是民主黨唯一羸過拜登的人，但在今年6月舉行的總統大選辯論上表現差強人意，其後面對黨內外空前壓力下，最終於7月21日宣布退選，改為支持副手賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）參選。拜登（Joe Biden）最終以本屆任期為個人的總統生涯劃上句號。

民主黨不僅輸掉總統大位，未來兩年眾議院與參議院都將由共和黨控制。特朗普的全面獲勝，不僅意味着美國選民對賀錦麗的否定，更意味着對拜登和民主黨執政四年的全面否定。

現在回看，拜登堅持尋求連任、退選後直接欽點賀錦麗的兩個決定，已足以使他成為民主黨人眼中的「千古罪人」。

2024年12月14日，韓國首爾，圖為尹錫悅發表講話，向因戒嚴令受影響的公眾致歉。（Reuters）

尹錫悅——戒嚴令風波「引火自焚」

過去一年，韓國總統尹錫悅因太太金建希近年面臨受賄、操控市場、干政等指控，而深受困擾。不幸的是，執政國民力量黨在今年的國會大選敗選，造成「朝小野大」的局面，令尹錫悅淪為「跛腳鴨」總統。

11月底，反對派否決執政黨的財政預算案，成為了壓倒尹錫悅的最後一根稻草，空前的政治壓力迫使他12月3日晚走上戒嚴這一步棋。

戒嚴令戲劇性地在6小時後被撤回，隨之而來的是反對派向尹錫悅發動彈劾案，經過近兩週的擾攘，彈劾案終在12月14日獲得通過。尹錫悅隨即被停職，職務由首相韓悳洙暫代。尹錫悅的政治命運將交由憲法法院的6名法官定奪，憲法法院將於27日首度開庭，審理對他的彈劾案。

英國大選：2024年7月5日，英國倫敦，即將卸任的英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）在選舉結果出爐後數小時後於唐寧街10號發表臨別講話，稱將辭去首相與黨魁的職務。（Reuters）

辛偉誠——結束保守黨14年執政

英國前首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）領導的保守黨的支持度近年長期落後於在野工黨，他曾嘗試透過收緊移民政策取悅選民，惟成效不彰。

今年5月，辛偉誠突然宣布提前大選，理由是他當時相信英國經濟正在好轉，而且通脹及淨移民數字都在下降，但結果事與願違，保守黨最終大敗給工黨。下議院650席中僅取得121席，反觀由施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）率領的工黨斬獲402席的絕對優勢，成功結束保守黨的14年執政。

圖為2024年10月1日，岸田文雄正式辭任首相後，隨即離開首相官邸。（Reuters）

岸田文雄——因個人健康及民望低迷而退出角逐連任

岸田文雄今年以來仍然受日圓持續低水、一般民眾面對高通脹影響，讓其支持度不斷下滑。今年8月，他宣布放棄角逐連任自民黨總裁，並會在選出新總裁後辭任首相。

10月1日，岸田文雄正式辭任首相，由新任總裁石破茂接任，任期總共歷時1094天，為日本戰後第8長的一位。在記者會上，他表示「自民黨改變的第一步，就是我下台」他其後不久更以對自民黨政治獻金事件負有責任為由，決定辭任眾議院選舉比例代表候選人資格。

2024年11月8日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）出席在匈牙利首都布達佩斯（Budapest）舉行的非正式歐盟峰會前向媒體發表聲明。（Reuters）

朔爾茨——交通燈執政聯盟解體下的「犠牲品」

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）於11月因執政聯盟三黨聯合政府在討論2025年財政預算案時出現意見分歧，他在談判破裂之下宣布，辭退屬自民黨的財長林德納（Christian Lindner）的職務，觸發自民黨集體退出聯合政府，交通燈執政聯盟（Traffic light coalition）隨即解體。

朔爾茨其後在12月16日在國會發起對自己的不信任投票，最終未能通過，原定於2025年9月28日舉行的大選將提前至明年2月23日舉行。

2024年10月11日，塞浦路斯，圖為法國總統馬克龍出席地中海峰會（(EU-MED9）。（Reuters）

馬克龍——「政治豪賭」失敗面臨「垮台」？

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）所屬的「復興歐洲」（Renew Europe）在6月舉行的歐洲議會選舉中大敗後，旋即宣布解散國會，在7月舉行大選。經歷兩輪投票後，左翼新人民陣線（New Popular Front）取得192席，馬克龍的中間派聯盟「一起」（Ensemble）獲158席，由馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線（Front National）則只有145席排第三。這反映出法國選民對馬克龍執政的不滿。

法國政壇因而陷入「懸峙國會」局面，時任總理阿塔爾（Gabriel Attal）辭任。接任總理的巴尼耶（Michael Barnier）同樣未能穩住局面，在國會強推2025社會開支預算案失敗後離任。馬克龍12月13日委任盟友，資深政客貝魯（Francois Bayrou）成為2024年第四位首相。外界普遍認為馬克龍政府施政舉步維艱，隨時都有「垮台」的風險。

普京年度記者會談拜登特赦兒子亨特：他更像一個人而非政客尹錫悅律師：國會叫停戒嚴就結束哪算內亂馬克龍任命中間派盟友貝魯為法國新總理　上任以來第六位施紀賢民望比辛偉誠還要低　英國工黨執政不足百日已陷絕境？
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