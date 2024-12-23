2024年回顧｜全球政局動盪　G7、韓國等一眾領袖紛「中箭墮馬」

2024年，俄烏、中東戰火持續，各國在愈趨複雜的國際局勢中如何取得平衡充滿挑戰。而過去一年更有多達76個國家舉辦大選，不單數量上堪稱「全球選舉年」，更攸關乎全球逾半人口的民主進程。



在全球經濟持續疲弱、地緣衝突加劇之際，民眾似乎也牢牢把握着他們手上寶貴的一票，以至過去一年有如此多具世界影響力的國家發生政權交替，其中多位大國領袖更因不同原因而「中箭墮馬」，失去領導人地位……



拜登——從唯一羸特朗普的人淪「千古罪人」

圖為2024年12月8日，美國總統拜登（Joe Biden）評論敘利亞巴沙爾（Bashar al-Assad）政權倒台。（Reuters）

美國現任總統拜登（Joe Biden）原本是民主黨唯一羸過拜登的人，但在今年6月舉行的總統大選辯論上表現差強人意，其後面對黨內外空前壓力下，最終於7月21日宣布退選，改為支持副手賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）參選。拜登（Joe Biden）最終以本屆任期為個人的總統生涯劃上句號。

民主黨不僅輸掉總統大位，未來兩年眾議院與參議院都將由共和黨控制。特朗普的全面獲勝，不僅意味着美國選民對賀錦麗的否定，更意味着對拜登和民主黨執政四年的全面否定。

現在回看，拜登堅持尋求連任、退選後直接欽點賀錦麗的兩個決定，已足以使他成為民主黨人眼中的「千古罪人」。

2024年12月14日，韓國首爾，圖為尹錫悅發表講話，向因戒嚴令受影響的公眾致歉。（Reuters）

尹錫悅——戒嚴令風波「引火自焚」

過去一年，韓國總統尹錫悅因太太金建希近年面臨受賄、操控市場、干政等指控，而深受困擾。不幸的是，執政國民力量黨在今年的國會大選敗選，造成「朝小野大」的局面，令尹錫悅淪為「跛腳鴨」總統。

11月底，反對派否決執政黨的財政預算案，成為了壓倒尹錫悅的最後一根稻草，空前的政治壓力迫使他12月3日晚走上戒嚴這一步棋。

戒嚴令戲劇性地在6小時後被撤回，隨之而來的是反對派向尹錫悅發動彈劾案，經過近兩週的擾攘，彈劾案終在12月14日獲得通過。尹錫悅隨即被停職，職務由首相韓悳洙暫代。尹錫悅的政治命運將交由憲法法院的6名法官定奪，憲法法院將於27日首度開庭，審理對他的彈劾案。

英國大選：2024年7月5日，英國倫敦，即將卸任的英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）在選舉結果出爐後數小時後於唐寧街10號發表臨別講話，稱將辭去首相與黨魁的職務。（Reuters）

辛偉誠——結束保守黨14年執政

英國前首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）領導的保守黨的支持度近年長期落後於在野工黨，他曾嘗試透過收緊移民政策取悅選民，惟成效不彰。

今年5月，辛偉誠突然宣布提前大選，理由是他當時相信英國經濟正在好轉，而且通脹及淨移民數字都在下降，但結果事與願違，保守黨最終大敗給工黨。下議院650席中僅取得121席，反觀由施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）率領的工黨斬獲402席的絕對優勢，成功結束保守黨的14年執政。

圖為2024年10月1日，岸田文雄正式辭任首相後，隨即離開首相官邸。（Reuters）

岸田文雄——因個人健康及民望低迷而退出角逐連任

岸田文雄今年以來仍然受日圓持續低水、一般民眾面對高通脹影響，讓其支持度不斷下滑。今年8月，他宣布放棄角逐連任自民黨總裁，並會在選出新總裁後辭任首相。

10月1日，岸田文雄正式辭任首相，由新任總裁石破茂接任，任期總共歷時1094天，為日本戰後第8長的一位。在記者會上，他表示「自民黨改變的第一步，就是我下台」他其後不久更以對自民黨政治獻金事件負有責任為由，決定辭任眾議院選舉比例代表候選人資格。

2024年11月8日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）出席在匈牙利首都布達佩斯（Budapest）舉行的非正式歐盟峰會前向媒體發表聲明。（Reuters）

朔爾茨——交通燈執政聯盟解體下的「犠牲品」

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）於11月因執政聯盟三黨聯合政府在討論2025年財政預算案時出現意見分歧，他在談判破裂之下宣布，辭退屬自民黨的財長林德納（Christian Lindner）的職務，觸發自民黨集體退出聯合政府，交通燈執政聯盟（Traffic light coalition）隨即解體。

朔爾茨其後在12月16日在國會發起對自己的不信任投票，最終未能通過，原定於2025年9月28日舉行的大選將提前至明年2月23日舉行。

2024年10月11日，塞浦路斯，圖為法國總統馬克龍出席地中海峰會（(EU-MED9）。（Reuters）

馬克龍——「政治豪賭」失敗面臨「垮台」？

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）所屬的「復興歐洲」（Renew Europe）在6月舉行的歐洲議會選舉中大敗後，旋即宣布解散國會，在7月舉行大選。經歷兩輪投票後，左翼新人民陣線（New Popular Front）取得192席，馬克龍的中間派聯盟「一起」（Ensemble）獲158席，由馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線（Front National）則只有145席排第三。這反映出法國選民對馬克龍執政的不滿。

法國政壇因而陷入「懸峙國會」局面，時任總理阿塔爾（Gabriel Attal）辭任。接任總理的巴尼耶（Michael Barnier）同樣未能穩住局面，在國會強推2025社會開支預算案失敗後離任。馬克龍12月13日委任盟友，資深政客貝魯（Francois Bayrou）成為2024年第四位首相。外界普遍認為馬克龍政府施政舉步維艱，隨時都有「垮台」的風險。