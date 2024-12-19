普京年度記者會談拜登特赦兒子亨特：他更像一個人而非政客
撰文：洪怡霖
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）周四（19日）表示，美國總統拜登（Joe Biden）特赦兒子亨特（Hunter Biden）的行為顯示，他更像一個人，而不是一個政治家。
普京周四舉行一年一度的記者會。
普京：俄中關係達前所未有水平
普京表示，俄中歷史上發生了很多事，但是近年來從未有過這種水平和質量的關係。
普京在年度記者會上談及俄羅斯與中國的關係，說俄中彼此所做的一切都基於完全的信任，俄中不會做任何違背兩國利益的事情。
他還指：「請向中國領導人習近平轉達我最美好的問候，我認為習近平是我的朋友。」
普京：已準備隨時與特朗普交流會面
普京也談及與美國關係，稱自己已4年多沒有見過美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），「我不知道我們什麼時候會見面，因為他沒有談過這件事。我已經4年多沒有和他進行過交談。當然，我願意（談判），隨時都可以。」
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