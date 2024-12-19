加沙人道災難｜無國界醫生報告揭露以色列全面摧毀行動

根據國際人道醫療組織無國界醫生的一份新報告《加沙：死亡陷阱中的生活》，在過去14個月內，以色列對巴勒斯坦平民反覆的軍事攻擊、對醫療系統及其他基礎設施的破壞、令人窒息的封鎖，以及有系統地拒絕人道援助進入，正在摧毀加沙的生存條件。組織再次緊急呼籲各方立即停火，以挽救生命並讓人道援助進入。

以色列必須停止對針對平民的無差別攻擊，其盟友也應刻不容緩，採取行動保護巴勒斯坦人的生命，維護戰爭的規範。

撰文：無國界醫生



今年較早前到訪過加沙的無國界醫生秘書長洛克耶（Christopher Lockyear）說：「加沙人民正在猶如末日的條件下掙扎求存，但在這片破碎的圍困地區裏，無處安全，無人倖免，也沒有逃脫的出口。」

洛克耶續說：「最近在加沙北部的軍事攻擊清楚地展現了以色列部隊對加沙發動的殘酷戰爭，巴勒斯坦人被迫流離失所、被強行困住和轟炸，我們看到種族清洗的明顯跡象。我們的醫療隊在此次衝突中實地所見的，與越來越多斷定加沙正在發生種族滅絕的法律專家和組織的描述一致。儘管我們沒有法律權力去確定其意圖，但種族清洗的跡象以及持續的破壞——包括大規模殺戮、嚴重身心創傷、強迫流離失所，以及巴勒斯坦人在圍困和轟炸下難以忍受的生存條件——都是不容否認的。」

無國界醫生持續協助有需要的加沙人民醫療撤離。圖為一名遭嚴重燒傷的17歲少年，獲安排在鄰國約旦的醫院接受整形手術和物理治療。(MSF)

戰爭至今造成4.5萬人死亡 加沙九成人口流離失所

2023年10月7日，哈馬斯和其他武裝團體在以色列發動可怕的攻擊，造成1,200人死亡，251人被挾持為人質，而以色列軍隊正以摧毀加沙的全體人口作回應。據當地衞生部稱，以色列對加沙的全面戰爭已造成超過45,000人死亡，其中包括8位無國界醫生的同事。

由於醫療系統崩潰、疾病爆發以及獲得食物、水和棲身處嚴重受限，與戰爭相關的超額死亡人數可能要高得多。根據聯合國今年較早前的估計，仍有一萬多具屍體被埋在廢墟下。正如報告所記錄，以軍阻止食物、水和醫療物資等必需品進入加沙，並封鎖、拒絕和拖延人道援助。大約190萬人（佔加沙地帶總人口的90%）被迫流離失所，許多人被迫多次遷移。

2024年12月19日，以色列與哈馬斯衝突期間，加沙走廊南部汗尤尼斯的帳篷營地，流離失所的巴勒斯坦人在此避難。（Reuters）

以軍攻擊醫療設施 任意拘留救援人員

加沙的36間醫院中，目前僅有少於一半能夠局部運作，醫療系統已形同廢墟。在報告涵蓋的一年間（2023年10月至 2024年10月），僅無國界醫生員工就遭受到了41次攻擊和暴力事件，包括空襲、炮擊和暴力入侵醫療設施；直接向組織的避難所和車隊開火；以軍對組織員工的任意拘留。

無國界醫生的醫護人員和病人曾先後17次被迫撤離醫院和醫療設施，而且往往都是在逃命。交戰各方在醫療設施附近展開敵對行動，危及病人、照顧者和醫護人員。

加沙人民欠缺日常所需，圖為一名母親被迫用塑膠點火為孩子做飯，在惡劣環境下養活家人。（MSF）

無國界醫生持續支援加沙傷病者 氣溫下降料病患人數增加

與此同時，巴勒斯坦人的身心傷害大得不勝負荷，且需求持續增加。無國界醫生支援的設施已提供至少27,500次暴力相關的諮詢和7,500宗外科手術。人們遭受戰傷和長期病的折磨，當他們無法獲得基本醫療服務和藥物時，情況會變得更糟。以色列迫使人們流離失所，陷入難以忍受和不合衞生的生活環境，使疾病能快速傳播。

因此，組織的團隊正在治療大量患皮膚病、呼吸道感染和腹瀉等疾病的人；隨冬季氣溫下降，預計病人數字將增加。兒童錯過了關鍵的疫苗接種時刻，使他們更容易感染麻疹和小兒麻痺等疾病。組織觀察到營養不良個案數字也上升，但由於普遍的不穩局勢和缺乏去衝突措施，在加沙展開全面營養不良篩查並不可行。

自加沙戰爭開始，無國界醫生的醫護人員和病人，曾先後17次被迫撤離醫院和醫療設施，而且往往都是在逃命。（ MSF）

以軍關閉主要過境點 阻撓醫療撤離、物資入境

加沙的醫療護理選擇減少之際，以色列卻讓醫療撤離更難實行。從2024年5月初拉法過境點關閉到2024年9月期間，以色列當局只批准了229名病人撤離，相當於當時需要撤離人士總數的1.6%，簡直是杯水車薪。

在以色列最近發動焦土軍事攻勢後，加沙北部的局勢尤其嚴峻，該攻勢已導致大片地區人口減少，據報已殺害近2,000人。自2024年10月6日以來，加沙北部，尤其是賈巴利亞（Jabalia）營地，再次被以軍圍困。

以色列當局大幅減少獲准進入北部的基本援助的數量。2024年10月，運抵整個加沙地帶的物資數量達到自2023年10月戰爭升級以來的最低點：今年10月平均每天僅 37 輛人道貨車進入，遠低於去年10月7日之前進入的 平均每日500 輛人道貨車。

洛克耶說：

一年多來，我們在加沙的醫護人員目睹以色列軍隊進行大規模破壞、摧毀和去人性化的持續行動。巴勒斯坦人在家中和醫院病床上被殺。他們一次又一次地被迫流離失所，前往不安全或不衞生的地區。在懲罰性圍困和封鎖中，人們甚至找不到最基本的必需品，如食物、清潔水、藥物和肥皂。

以色列盟友應停止對其無條件支持，防止加沙種族滅絕

無國界醫生呼籲各國，特別是以色列最親近的盟友，停止對以色列的無條件支持，並履行防止加沙發生種族滅絕的義務。近一年前，國際法院（ICJ）於1月26日裁決「立即採取有效措施，讓急需的基本服務和人道援助得以提供，來應對加沙巴勒斯坦人面臨的惡劣生活條件。」以色列沒有採取任何有意義的行動以遵循法院命令。相反，以色列當局繼續積極阻止無國界醫生和其他人道組織為被圍困和轟炸的人們提供救命援助。

各國必須利用其影響力來減輕人們的痛苦，並在加沙各地大規模擴展人道援助。作為佔領國 （ Occupying Power ），以色列當局有責任確保迅速、暢通無阻、安全地提供足以滿足人們需求的人道援助。

相反，以色列的封鎖和對援助的持續阻撓，使加沙人幾乎無法獲得包括燃料、食物、水和藥物等必需品。與此同時，以色列已決定實際上禁止「聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處」（UNRWA），而該機構是巴勒斯坦人援助、醫療護理和其他重要服務的最大提供者。

加沙南部汗尤尼斯難民營內，食水供應受限，一名巴勒斯坦兒童坐在水容器上。（Reuters）

無國界醫生報告：戰爭為幾個世代的人留下傷痕

無國界醫生再次呼籲立即持續停火，必須停止徹底破壞加沙巴勒斯坦人的生活。組織更呼籲立即容許人員和物資安全進入加沙北部，以讓人道援助和醫療物資能運送到醫院。組織繼續在加沙中部和南部提供救命護理之際，同時呼籲以方結束對該地區的圍困，並開放重要的陸路邊境，包括拉法過境點，以大規模擴展人道和醫療援助。

無國界醫生的報告指出，即使以色列對加沙的軍事進攻今天結束，考慮到破壞的規模和在加沙各地提供醫療服務的艱鉅挑戰，其長期影響之大將前所未見。數量驚人的戰傷者面臨感染、截肢和永久傷殘的風險，許多人需要多年的復康護理。極端暴力、失去親人和家園、反覆被迫流離失所，以及不人道生活條件，造成日積月累的身心創傷，其傷痕將為烙在數代人之上。