被特朗普羞辱為「加拿大州州長」　杜魯多為何不敢大聲回擊？

自從稱杜魯多（Justin Trudeau）為「加拿大州州長」後，特朗普似乎特別鍾情於這個稱呼。在12月16日回應加拿大副總理兼財政部長的方慧蘭（Chrystia Freeland）辭職一事時，又用了這一稱呼，說方慧蘭是被「加拿大州長」開除的。



不管在任何意義上，加拿大都是獨立國家。特朗普稱其為「加拿大州」，肯定是對加拿大的輕慢和侮辱。至於他為什麼敢這麼做，就說來話長了。

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland ）日前宣布辭職，自稱與總理杜魯多就國家最佳發展道路的問題存在分歧。。（Reuters）

「不願意成為美國」，才有了加拿大

加拿大和美國都是英屬北美的產物。在本質上，加拿大是「不願意成為美國的那一個」。

美國是建立在13個殖民地的基礎上的，包括新罕布殊爾、麻省、羅德島、康涅狄格、紐約、新澤西、賓夕凡尼亞、特拉華、馬里蘭、弗吉尼亞、北卡羅來納、南卡羅來納、佐治亞，如今都是美國的組成部分。但在美國建立之前，各殖民地是當作「獨立國家」看待的，由英國直接派總督管轄，互不隸屬。

加拿大的前身也是獨立的殖民地，但是從法國殖民地開始的。新法蘭西從北方的聖勞倫斯河流域和五大湖開始，沿密西西比河一直向南延伸到今日路易斯安那的新奧爾良。不過新法蘭西的核心在加拿大，五大湖以南的新法蘭西的法裔殖民者一共只有千把人，只能說是象徵性的存在，受到英國人驅趕而被迫逃離的阿開迪亞人（大西洋沿岸法裔族群）聚集的新奧爾良是一個例外。

利用海軍優勢、削弱法國的海外利益，是英國與法國爭霸的核心戰略。英國早早控制了紐芬蘭，對北大西洋沿岸的蠶食一直在進行，逐步在愛德華王子島、新斯科舍、新不倫瑞克建立了殖民地。這些是與後來組成美國的13個殖民地平行的。

在七年戰爭中，英國打敗法國，接管了整個新法蘭西，並有所擴大，更名為魁北克省。確切地說，是1763-1791年期間的魁北克省，包括今日魁北克、安大略和五大湖以南、密西西比河以東、阿巴拉契亞山以西、俄亥俄河以北地區。亦軍亦商的哈德遜灣公司（可以看作北美的東印度公司）則控制了廣大的北方和中西部。

在美國獨立戰爭中，大量忠於英國的殖民者遷徙到加拿大。人口激增加上地方太大，魁北克省在1791年一分為二。上加拿大省為今日安大略南部全部和北部一部（尤其是渥太華河流域），這也是「美國難民」集中的地方；下加拿大省則為聖勞倫斯河流域，主要為今日魁北克。

在1783年的《巴黎條約》中，五大湖以南地區劃歸獨立後的美國。美國的「開發西部」從俄亥俄河流域開始，向密西西比河流域推進，最終推進到太平洋和墨西哥灣沿岸，形成今日美國的「下48州」。1867年沙俄將阿拉斯加賣給美國，1958年成為美國第49州。1900年夏威夷成為美國領地，1959年成為美國第50州。

高速擴張的新生美國對北方的加拿大形成很大的壓力。1841年，上下加拿大合併為統一的加拿大省。

1864年，大西洋沿岸的三個殖民地——愛德華王子島、新不倫瑞克、新斯科舍——在愛德華王子島的夏洛特城舉行會議，商議成立統一的英屬北美（British North America）的問題，抱團抵抗新生美國的擴張主義壓力。期間，加拿大省也加入會議，力主擺脱英國殖民統治，最後將會議從建立統一的英屬北美轉向建立獨立的國家。

1867年加拿大作為一個國家建立時，安大略和魁北克（各作為加拿大省的一部分）、新不倫瑞克、新斯科舍首先加入，但愛德華王子島決定不加入。直到幾年後曼尼託巴、不列顛哥倫比亞（本身由温哥華島和不列顛哥倫比亞兩個殖民地合併而成，後者為弗雷澤河下游地區）加入後，才在1864年加入。

1869年，哈德遜灣公司將控制下的地盤變賣給英國政府，英國政府馬上轉手變賣給加拿大。在此基礎上，阿爾伯塔、薩斯喀徹温在1905年建省、加入加拿大。廣大北方地區（包括大量「無主土地」）成為西北特區，育空在1898年劃出為單列的特區，努納武特在1995年劃出單列。紐芬蘭在二戰後的1949年才從英國獨立，作為第10個省加入加拿大。

兩百多年後，美國和加拿大都遠遠超過當年的英屬北美，兩國關係也依然複雜，在親密無間中不乏邊界感。美國依然在有意無意中把加拿大視若囊中之物，加拿大依然是「不願成為美國的那一個」。

加拿大行政區劃圖（淺黃色為省，深黃色為領）

如今的加拿大和美國「打成一片」

然而，只要認清加拿大是因為「不願做美國」而存在的，就不難理解一個基本現實：除非美國武力侵佔，否則不存在加拿大成為美國第51州的問題。

簡單來說，美國與加拿大好比分戶的兄弟，同住一院，但主權分立。不管美國人中存在多少「加拿大幹嘛不索性併入美國」的想法，喪失獨立性（儘管在外人眼裏看不到多少獨立性）對加拿大人是不可接受的。

歷史上，加拿大在重大問題上「忤逆」美國的地方並不少：

在1930年代，美國禁酒，加拿大不禁，美加邊境的酒類走私是黑幫的主要活動，堪比今日美墨邊境上的毒品走私。



在越南戰爭時期，加拿大拒絕加入，還成為美國青年逃避徵兵的地方，今天加拿大最大的移民群體依然是美國人。



在伊拉克戰爭時期，加拿大再次拒絕加入，儘管此前作為北約成員已經加入美國對阿富汗塔利班的征戰。



然而，現實中的大部分時候，加拿大隻能跟着美國的鼓點走。

這首先來自於兩國的經濟關係。美國和加拿大的經濟高度融合，美國人口和市場十倍於加拿大，加利福尼亞一州的人口就差不多和整個加拿大相當。人口密度加上經濟活動強度更高，誰吃誰不言而喻。

在總體上，美國經濟高度利用加拿大，加拿大經濟高度融入美國，一些加拿大公司甚至把行政總部搬到美國，以美元結算，因為主要業務都在美國，向北美以外的出口業務更是以美元結算，加拿大國內市場畢竟較小。

由於歷史、文化和地理的關係，加拿大經濟與美國高度同質化，也高度一體化。

美國和加拿大都盛產石油、天然氣，但地理分佈不同。加拿大的石油和天然氣資源集中在西部，尤其在阿爾伯塔，薩斯喀徹温和不列顛哥倫比亞北方也有一些；美國的傳統油氣資源集中在德克薩斯和墨西哥灣地區，頁岩油氣則集中在阿巴拉契亞地區的馬塞勒斯盆地。中東油氣也主要在美國和加拿大東海岸上岸。中西部的威利斯頓盆地（也稱巴肯構造）是新開發的。這樣，美加能源流向形成獨特的「東部由南向北，西部由北向南」的雙向流動，兩國境內的東西向流動反而很少。這是最經濟的能源流動，對美國、加拿大的能源自主也沒有威脅，雙方都「不把對方當外人」。

在農業上，加拿大盛產牛肉，但加拿大的屠宰工業不發達，大量肉牛送到美國的屠宰場宰殺，部分就地銷售，部分包裝成冷凍牛肉後送回加拿大市場。實際上，美加牛肉市場徹底一體化，回到加拿大的牛肉未必是加拿大產的，如果美國牛肉更加經濟，加拿大超市對售賣美國牛肉毫無心理壓力。

在這樣的一體化運作下，魁北克為了保護自己的牛奶和奶製品，制定了嚴格的市場保護法律。加拿大聯邦政府為了討好魁北克，也在《北美自由貿易協定》中規定了例外，美國牛奶和奶製品依然無法自由流入加拿大。多年來，這成為美國奶商和美國政府耿耿於懷的問題。

另一方面，加拿大森林資源豐富，木材產量大、質量好。因此儘管《北美自由貿易協定》裏規定木材屬於自由貿易的項目，但美國一直阻撓加拿大木材流入，施加各種限制。加拿大木材商和政府打了多年官司，甚至在《北美自由貿易協定》架構下的仲裁機構中屢屢贏得官司，依然不能改變美國單方面的保護主義做法。

水和電也是從加拿大流向美國，對美國西北太平洋沿岸至關重要的哥倫比亞河上游在加拿大境內，密歇根、紐約、威斯康星和東北其他州的電力高度依賴加拿大的水電，加拿大也是美國鋼鋁的最大進口來源。

經濟一體化最好的例子肯定是汽車工業。從亨利·福特發明流水線開始，底特律就成為美國汽車工業的中心，部分原因是因為底特律河與五大湖的水運便利。底特律在河西，河東的温莎也「順便」成為重要汽車工業基地。連接兩地的大使橋（Ambassador Bridge）也因此成為加拿大最重要的橋樑，每天無數集裝箱卡車在兩地之間穿梭，不同生產步驟在兩地交替完成，一個汽車總成可能要在兩地之間穿梭十幾次才能完成，最終用於汽車總裝。

2月12日，加拿大溫莎（Windsor），示威者堵塞了連接美國底特律（Detroit）的大使橋（Ambassador Bridge），加拿大警員組成人鏈推進，嘗試清場。（Cole Burston/Getty Images）

美國東北的汽車工業遠遠不止在底特律，加拿大一側也不止温莎。多倫多以東的奧沙瓦同樣也得益於五大湖水運，成為加拿大一側的重要汽車工業基地，也是加拿大汽車博物館所在地。今天水運的重要性降低，但南安大略已經形成了汽車工業群，一直延伸到魁北克。美國那邊也一樣，汽車工業群延伸到俄亥俄、南北卡羅萊納等地。地域上散開了，但加拿大與美國汽車工業依然水乳交融，根本不分你我。

在民間，加拿大與美國也「打成一片」，最典型的莫過於聖勞倫斯河流入安大略湖這一段的千島國家公園。這裏河面開闊，島嶼眾多。有些巴掌大的小島只容得下一棟民居，竟然被邊境線一分為二，卧室在加拿大一側，廚房在美國一側，人們也見怪不怪。更有不少美國人在加拿大這邊置業，或者加拿大人到美國一側上下班。

這樣的「打成一片」不止在南安大略，在其他邊境地區也一樣。羅斯福家族的避暑別墅就在新不倫瑞克的Campodello島上。富蘭克林·羅斯福曾經是愛好運動的人，1921年8月小兒麻痹症發作、被鎖上輪椅就發生在這裏。小島離緬因州只隔一條巴掌寬的海峽，現在有大橋聯通，開車進出Campodello島需要從緬因繞行，加拿大這邊只有渡船連接。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）已任命公共安全部長勒布朗（Dominic Leblanc）為新任財長。2024年12月17日，圖為勒布朗當日發表講話，宣布新政應對特朗普關稅威脅。（Reuters）

由於美國一側稅低、物價低，很多邊境附近的加拿大人都有過境購物的習慣。911事件之前邊境檢查很鬆，那時走私、販毒、非法移民問題也沒有現在這麼大，常常護照都不需要，揮揮駕照就過去了，看一個電影或者喝一頓酒，揮揮駕照又回來了。

就總體生活水平而言，加拿大和美國相近，生活方式、消費和餐飲習慣也相近。兩國人到對方旅行，除了公里vs英里、攝氏度vs華氏度、加元vs美元的差別，幾乎無縫融入。加拿大英語和美國英語之間的差別需要仔細聽才能分辨，只是加拿大英語的英國成份多了一丟丟。

為了保持「文化獨立性」，加拿大政府資助了CBC，但美國電視如CNN、Fox、CBS、MSNBC、ABC等影響更大，現在當然是Netflix、HBO、Disney Plus、Apple TV、Amazon Prime的天下。社交媒體當然是耳熟能詳的臉書、推特、TikTok、Instagram等。可以說，美國人看什麼，加拿大人就看什麼。

加拿大的主權呢？

然而，加拿大工業與美國工業的同質性和交織性也決定了易取代性，加拿大製造很少有美國製造不能替代的，加元幣值低於美元和零關稅的自由貿易，是加拿大製造在美國市場競爭力的基本保證。

在不久前的採訪中，特朗普號稱「我們每年向加拿大提供超過1000億美元的補貼。我們向墨西哥提供了近3000億美元的補貼，我們為什麼要補貼這些國家？如果我們要補貼他們，就讓他們成為（美國的）一個州好了。」

這是典型的「特朗普胡扯」，並不存在美國向加拿大補貼1000億美元或者向墨西哥補貼3000億美元的事情。如果他指的是貿易逆差，他的數據也不符合美國、加拿大、墨西哥或者任何一方的數據。特朗普也不過是借題發揮，貿易不是他想說的主要問題，主要問題在於「為打擊非法移民、犯罪和毒品」，特朗普宣稱將在2025年上任第一天就簽署行政命令，對來自墨西哥和加拿大的所有進口商品徵收25%的關稅。

11月18日，在巴西G202峰會周邊，墨西哥總統欣與加拿大總理杜魯多會面。（Reuters）

這或許是特朗普將製造業帶回美國最有效的辦法。由於加拿大和美國製造業高度同質、高度可替代，25%的關稅足以抹殺加元的幣值優勢，扶持美國製造。加拿大是美國最大的貿易伙伴，2022年達到3565億美元的貿易總額，相比之下，墨西哥是3243億美元、中國1504億美元。但墨西哥的勞動力成本差距太大，中國製造又根本拉不動，對加拿大動刀子還容易些。

至於這是否會極大損害加拿大的經濟，就不是特朗普關心的事了。根據2023年數據，外貿佔加拿大GDP約60%，對美國的出口超過加拿大出口的75%。在極端情況下，加拿大對美國出口清零的話，GDP將暴跌20.5%，這是毀滅性的打擊。相比之下，對中國的出口只佔加拿大出口的4.0%，油菜籽出口清零雖然帶來痛楚，但不傷筋動骨。

加拿大經濟對美國「以小融大」的結果是極端的路徑依賴，而且差不多是「只此一途，別無出路」。儘管墨西哥也是北美自由貿易的一員，但加拿大對墨西哥的出口只有對中國出口的1/3。

把美國和加拿大之間的經濟流動比作動脈的話，對加拿大是主動脈，對美國只是支動脈。停止流動的話，美國會壞死一大片肌肉和組織，但加拿大會壞死的就是性命了。

在這樣的情況下，加拿大實際上喪失了經濟主權，也根本沒有本錢對特朗普的狂妄做出強硬回擊。在理論上，加拿大可以停止向美國出口能源、鋼鋁、一般工業品作為報復，肯定能弄痛美國，但結果是加拿大自己也死翹翹了。美國要是想征服加拿大，不需要一兵一卒，切斷跨境貿易和交通就行。要知道，即使在新冠疫期邊境過往交通完全中斷的日子裏，跨境卡車交通還是暢通無阻的，因為這是加拿大的命脈所在。

經濟主權影響政治主權，但不等於政治主權。在政治上，加拿大力圖保持獨立性，尤其體現在社會政策上。加拿大早就實現了全民醫保，儘管弊端叢生，這依然是很多美國人羨慕的。加拿大也實行更加「進步」的社會政策，大麻合法化是人們熟知的一例，合法墮胎也早就不是問題。加拿大的擁槍控制比美國嚴格得多，手槍、軍用步槍的控制極端嚴格，相應的涉槍犯罪也低得多。加拿大的教育質量也相對均勻，名校、「差校」的差別相對較小。加拿大的社會福利普遍優於美國，貧富差距也比美國小。

但在行政上，加拿大常常對美國的做法和要求照單全收。加拿大的食品、藥品、交通安全、電信標準基本上直接照搬美國。不照搬也不行，否則加拿大製造就要按照加拿大市場和美國市場兩套標準了。在跨國警務方面，加拿大也基本上對美國請求直接照辦，孟晚舟事件就是加拿大皇家騎警「無腦協助」的結果。加拿大政府意識到闖禍是後來的事情，但已經走進死衚衕，拐不出來了。

2024年12月12日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau，中）和副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland，左）與各省長舉行視像會議，商討應對美國候任總統人特朗普（Donald Trump）威脅加徵關稅的回應措施。（X@JustinTrudeau）

在軍事上，加拿大從不東征西伐。沒有這個能耐，更沒有這個心氣。加拿大國防開支常年低於GDP佔比2%的北約要求。根據加拿大議會預算辦公室的訊息，2024-2025年間只有1.29%，2025-2026年間將上升到1.49%，然後到2030年前一直穩定在1.42%左右。有意思的是，美國對北約歐洲盟國強力施壓，要求達到至少2%的要求，還有提高到3-4%的呼聲，但對加拿大似乎「高抬貴手」。或許美國並不樂見兵強馬壯的加拿大在身邊，加拿大也樂得放水。

總的來說，加拿大可算是「更加寬仁和温雅的美國」（A kinder and gentler America）。這個定位在世界上得到廣泛認可，加拿大人自己挺得意，很多美國人也不否認。不管1812年加拿大（實際上是英軍）如何燒燬了白宮，今日美國有一千種、一萬種辦法兵不血刃地征服加拿大，但加拿大不願意放棄自己的獨立，美國沒必要也「不忍心」下手，不管特朗普如何大嘴。

從個人情感上來說，特朗普一直就討厭杜魯多，那張在G7期間遭到盟國領導人圍攻的著名照片，更是發生在杜魯多作為G7東道主的時候。特朗普是記仇的人，對他來說，有豆腐不吃，天誅地滅。

作為政客，杜魯多最大的本事不是領導國家和政黨走向未來，而是自己的生存。他在多次政治危機中奇蹟般地生存下來，而且從來不是靠強硬回擊挑戰。現在，他的政治生命與特朗普的態度休慼相關，主張強硬回擊的副總理、財政部長方慧蘭被迫辭職就不奇怪了，儘管她是杜魯多的政治密友和得力大將。

就這，特朗普還不忘再吃一把豆腐，在自創的社交媒體平台上繼續嘲諷「加拿大州」，並稱「方慧蘭的行為是有毒的，對一籌莫展的加拿大人達成協議一點沒幫助。沒人會懷念她。」

但肯定會有加拿大人懷念她的，畢竟加拿大人對美國予取予求早就懷恨在心。只是加拿大實際上對被美國「事實上解除武裝」也早有認識，對只能忍氣吞聲有自知之明。

早在哈珀（Stephen Harper）時代，加拿大就試圖建造輸油管和西北海岸原油碼頭，擴大對東亞（尤其是中國）的石油出口，但最終這條「北方輸油管」（Northern Gateway）被土著和環保審查攪黃了。在杜魯多時代，「穿山輸油管」（Transmountain Pipeline）在原有線路基礎上擴建，也遭到各種反對。加拿大媒體調查後發現，反對的土著部落和環保組織受到美國勢力的大力支持，既有環保極端主義在作怪，更有要保持美國「客大欺店」特權的商業利益在上躥下跳。至今，加拿大油氣出口幾乎全部流向美國，定價權被死死地控制在美國手裏，卻無計可施。

儘管如此，加拿大還是在逆來順受中求生，而美國依然只有50個州。

只要自己不尷尬，尷尬的就是別人。