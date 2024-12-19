加拿大移民港婦綁架燒屍案　19歲華裔男被控誤殺　主腦仍在逃

加拿大56歲港人移民梅玉英（Yuk-Ying Anita Mui）8月遭綁架謀殺燒屍案，當地警方周二起訴兩名疑犯，包括1名19歲華人男子梁培狄（Oscar Peidi Liang，音譯），被控誤殺、禁錮、綁架等七項罪名。



最新落網的2人被指串謀犯案，梁培狄被控誤殺、協助謀殺、禁錮、綁架、串謀綁架、串謀禁錮、管有犯罪得來財物等七項罪名。24歲的Abid Khugiani則於11月27日落網，他被控侮辱屍體、串謀犯下可公訴罪行等共13項罪名。

圖為被害人梅玉英（X@areacode416）

被指案中主腦、涉嫌謀殺的47歲男子胡志雄（Zhixiong Marko Hu，音譯）仍被通緝。警方八月底表示，相信他已逃往香港。

此外，警方在事發當時還拘捕涉案3名介乎16歲至17歲少年，他們現被控藏械及欺詐等罪名。

圖為警方發布的疑犯組合圖片，左圖為被控誤殺等七宗罪的梁培狄。（X@YRP）

梅玉英於1990年代從香港移民到多倫多，在萬錦市（Markham）從事地產行業，擁有一間地產公司，經常同華人社區和政界人士聯絡。她8月初突然失蹤，警方8月12日在帕里灣附近發現一具燒焦屍體，最終確認是梅玉英。