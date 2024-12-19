特朗普：讓加拿大成為美國第51州是好主意

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次把矛頭指向加拿大，稱讓加拿大成為美國第51個州是個好主意。



特朗普星期三（12月18日）在他的Truth Social社交平台上發文說：「沒有人能回答為什麼我們每年要補貼加拿大超過1億美元？這毫無意義！許多加拿大人都希望加拿大成為（美國的）第51個州。如此一來，他們將在稅收和軍事保護方面節省大量資金。我認為這是一個好主意。」

特朗普早前對加拿大和墨西哥發出威脅，揚言要對兩國徵收25%的關稅，以解決非法移民和毒品問題。鑒於兩國互為彼此的最大交易夥伴，此類關稅將對加拿大經濟造成災難性的影響。

為說服特朗普收回關稅政策，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）11月29日突訪特朗普的海湖莊園，與特朗普面對面討論兩國關係。

2024年12月12日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau，中）和副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland，左）與各省長舉行視像會議，商討應對美國候任總統人特朗普（Donald Trump）威脅加徵關稅的回應措施。（X@JustinTrudeau）

不列顛哥倫比亞大學政治學教授卡梅倫認為，這是特朗普的一種欺淩手段。還有學者認為，特朗普正在利用加拿大本周發生的政壇混亂局面進一步要脅特魯多。

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）星期一（16日）宣佈辭去內閣職務。她在社交媒體發佈給加拿大總理特魯多的公開信中說，過去數周與特魯多在國家發展方向上意見不合，兩人也就如何處理美國可能徵收的關稅等問題發生衝突。

方慧蘭是特魯多的關鍵盟友，她的辭職是特魯多自2015年上台以來面臨的最大危機之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

