杜魯多：快連美國第51州州長都沒得做了！

當地時間12月18日，美國當選總統特朗普（Donald Trump）在其自創的Truth Social社交平台上發文稱，「沒人能回答為什麼我們每年要給加拿大超過1000億美元的補貼？這毫無道理！許多加拿大人希望加拿大成為第51個州。他們將節省大量稅收和軍事保護費用。我認為這是個好主意。第51個州！！！」

「讓加拿大成為美國第51州」，這一說法並不是特朗普心血來潮。

勝選後11月25日特朗普預告任後將對加拿大的所有進口商品徵收25%的關稅。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）11月29日前往海湖莊園拜訪特朗普時，特朗普開玩笑說，如果加拿大解決不了問題，也許加拿大可以成為美國第51個州，杜魯多可以當州長。

2024年12月12日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau，中）和副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland，左）與各省長舉行視像會議，商討應對美國候任總統人特朗普（Donald Trump）威脅加徵關稅的回應措施。（X@JustinTrudeau）

12月10日，特朗普在社交媒體再次發帖稱：「前幾天晚上和偉大的加拿大州州長杜魯多共進晚餐，我感到很高興。」

接二連三諷刺加拿大是美國第51州、杜魯多是加拿大州州長的特朗普，沒有給杜魯多留下任何顏面。除了關稅威脅，矮化，貶低，隨意凌辱的用意十分明顯。

而杜魯多，除了當着特朗普的面「緊張地笑了出來」，在社交媒體上大秀同特朗普共進晚餐的良好關係，回國後為了讓特朗普滿意幹了兩件大事。

一是讓對特朗普貿易戰持批評態度的財政部長方慧蘭辭任財長。

圖為2024年11月29日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）親赴美國佛羅裏達州，與美國候任總統特朗普（Donald Trump）會面及晚餐。（X@JustinTrudeau圖片）

方慧蘭原定於12月16日公布聯邦政府秋季經濟報告，而上周五杜魯多告知方慧蘭希望她辭任財長職務，等周三重新組內閣讓她擔任其他內閣職務。讓方慧蘭公布財政報告後辭任財長職務，等於挖一個大坑，製造她因財政工作不力不得不辭任財長的假象。

方慧蘭曾成功領導加拿大度過了特朗普的第一任期。過去九年方慧蘭一直是杜魯多的堅定支持者。而杜魯多為了討特朗普開心，讓方慧蘭辭去財長職務，等於是自斷臂膀，無疑給杜魯多政府極大打擊。

在方慧蘭辭職後，杜魯多同黨團部長們接連會面交談，有支持他繼續擔任黨領袖的，也有不少自由黨議員呼籲他辭職的。

方慧蘭對待貿易戰的態度是強硬的，她主張用周祥的計劃來應對，保持財政穩定充裕很有必要。而2025年10月加拿大將舉行聯邦大選，杜魯多在全力備戰選舉，希望通過福利來贏得民眾支持。因此他在假日消費稅和250元假日補貼上和方慧蘭有明顯的分歧。

方慧蘭是自由黨的核心人物之一，圖為2024年1月29日，時任加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）會見記者。（Reuters）

在方慧蘭為了應對特朗普關稅戰積極籌措時，杜魯多想着的卻是花國家的錢為自己買民心，為自己的選舉鋪路。杜魯多將一個政客的軟弱、自私、無能，表現得淋漓盡致。

杜魯多幹的另一件大事是對中國徵收關稅，以展現對特朗普的忠誠友好。最新財政報告顯示，加拿大計劃最早從明年開始對一系列中國產品徵收關稅，杜魯多希望利用對華立場作「籌碼」，以此向特朗普展示，加拿大在對華立場上與其最大貿易伙伴美國站在一起，保持一致。

中國原本是加拿大應對美國關稅的另一個超級大市場、另外一個底氣加持，但是現在為了討好美國，杜魯多連後路都斷掉了，和其他美國盟友試圖在中美之間中立謀求利益最大化不同，杜魯多根本沒有間於中美的智慧。

杜魯多大概不會想到，方慧蘭16日提前宣佈辭職根本不給杜魯多既利用自己又羞辱自己的機會。杜魯多更不會預料到自己熱臉貼到特朗普的冷屁股上。特朗普在這個杜魯多政府的危機時刻，再提「讓加拿大成為美國第51州」，等於向杜魯多又摑一巴掌。

特朗普的關稅戰還沒有到來，杜魯多就丟掉了內政盟友和應對美國關稅的外援，遭遇從政以來最大危機。或許很快，他將連擔任加拿大州州長的資格都沒有了。