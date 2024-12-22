英國票選10大「不想再聽到的聖誕歌」　這歌登榜首出人意料？

12月25日聖誕節在即，每個人喜愛的節日歌曲都不相同，英媒一項調查就選出人們「最不願意再聽到的10大聖誕歌曲」，結果多位知名歌手的作品上榜，這些歌手不乏天王天后人馬，包括莎蓮迪安（Celine Dion）、Ariana Grande、Justin Bieber、「聖誕女王」瑪莉嘉兒（Mariah Carey）等。



這項調查由企業Twix委託進行，12月訪問2000名英國成年人，結果顯示有20%受訪英國人在12月中旬就已經厭倦聖誕歌曲；30%受訪者則認為多年來都沒有真正心儀的聖誕歌曲推出；只有24%受訪者每數周或更短時間內就會聽一次聖誕歌曲、23%在聖誕節之前每天都聽聖誕歌曲。

有人獨愛節日氛圍濃厚的歌曲，當然也有人討厭過於明顯的聖誕元素。

其中有10首歌曲已經讓人們感到不勝其煩，以至於再也不會想播放來聽，但有些結果可能出乎大家的意料：

TOP 10：Celine Dion 的《O Holy Night》

TOP 9：Wizzard樂隊的《I Wish It Could Be Christmas Everyday》

TOP 8：The Pogues樂隊和 Kirsty MacColl 的《Fairytale of New York》

TOP 7：Michael Bublé 的《It's Beginning to Look a Lot like Christmas》

TOP 6：Ariana Grande的《Santa Tell Me》

以上是榜單中後5名，其中是否有你喜愛或討厭的聖誕歌？

接下來，英國受訪者最不想聽到的5首歌分別是：

TOP 5：Leona Lewis 的《One More Sleep》

TOP 4：East 17男團的《Stay Another Day》

TOP 3：Band Aid樂隊的《Do They Know It's Christmas？》

TOP 2：Justin Bieber 的《Mistletoe》

至於第一名，就是來自「聖誕女王」瑪莉嘉兒（Mariah Carey）的作品、為人熟悉的「 I don't want a lot for Christmas......」（歌詞首句）

這歌自1994年推出，但當時並未成為聖誕神曲，至串流平台冒起的2010年代，這歌才在2019年第一次成為美國告示牌（Billboard）主榜Hot 100的冠軍歌，此後每年均登頂。今年正是這首歌推出30周年。

這首歌原來已經發行30年（網絡圖片）

TOP 1：Mariah Carey 的《All I Want for Christmas Is You》

瑪莉嘉兒近年都會在聖誕前的11月發布「It's Time」短片，宣告是時候慶祝聖誕。