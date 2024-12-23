幫霍格華茲送信？美國居民家中驚見「貓頭鷹亂飛」還停聖誕樹上

撰文：ETtoday
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美國維珍尼亞州一戶人家拍到驚人畫面，一隻貓頭鷹竟然跑進民宅中，還棲息在聖誕樹最頂端，看起來就像是聖誕裝飾一樣，感覺待在那裏非常自在，照片在網絡上引發關注。

這宗有趣事件發生在維珍尼亞州阿靈頓市（Arlington），照片中可看到，一隻巨大貓頭鷹突然撞倒聖誕樹頂端上的星星裝飾，後來便一直待在聖誕樹上，一動也不動。

美國一戶人家拍到驚人畫面，一隻貓頭鷹竟然跑進民宅中，還棲息在聖誕樹最頂端。（Facebook@Animal Welfare League of Arlington）

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女屋主薩凡娜（Savannah Burgoyne）表示：

我走進廚房時，發現貓頭鷹竟然在寶寶的嬰兒座椅上，把鳥趕走後，牠就飛到聖誕樹上，這是一個很奇幻的聖誕時刻，感覺牠在聖誕樹上很舒服。

薩凡娜的丈夫當時剛好帶着6歲與3歲女兒上體操課，她和家人視訊後，女兒們都對家中貓頭鷹感到驚奇，丈夫後來打電話通報當地動物福利組織接手。

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動物組織在網路上發布照片獲得許多網友留言：

「貓頭鷹一起過聖誕節，太美妙了」
「貓頭鷹是幫霍格華茲送信嗎」
「貓頭鷹是不是要告訴這家人，他們其實是巫師的消息」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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