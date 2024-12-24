聖誕樹上覓食「禮物」　泰國金色小老虎Ava走紅｜有片

自泰國侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）因面頰上的粉紅肌和浮誇的表情在網絡上爆紅後，有一隻同樣來自泰國的金色小老虎Ava因碩大的圓圓眼睛與罕見的金色毛髮走紅。



身為孟加拉虎的Ava連同雙胞胎姊妹Luna在2021年於泰國清邁夜間動物園（Chiang Mai Night Safari）出生。園方22日在社交平台上載影片，Ava在掛滿食物的聖誕樹上攀爬覓食，十分可愛。

▼動物園上傳Ava吃下佈置在「聖誕樹」上的禮物

Ava在今年6月首次亮相，但直到今年11月才開始在社交平台走紅，惟因身上不同尋常的金色毛髮與圓圓的大眼睛惹人憐愛。

圖為動物園2024年12月21日在社交平台上傳的圖片，其中可見小老虎Ava在臥在地上歇息（X@CMNightsafari）

網民首次見到Ava姊妹，甚至因獨特的毛髮誤認為是金色大貓咪，除此之外，還擁有呆呆可愛的臉龐以及柔軟毛茸茸的外表。園方解釋這罕見的毛髮源於其隱形基因的表達，令牠們的皮​​毛和腿呈現出濃密的淺金色，以及淡淡的橙色條紋。這種毛髮通常在動物園與飼養中心出現，目前僅有30隻被圈養。