巴拿馬人民靠流血犧牲奪回的運河主權　特朗普想收回去？

特朗普（Donald Trump）威脅巴拿馬要收回巴拿馬運河？上周末，特朗普又在社交平台上發表了震論，巴拿馬運河對美國海軍和商船徵收「過高」的價格和通行費，如果繼續這麼薅美國的羊毛，那麼將收回巴拿馬運河的所有權。



很顯然，巴拿馬不可能接受特朗普這種精神錯亂的言論，總統巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino） 指，「巴拿馬運河及其周邊地區的每一平方米都屬於巴拿馬，未來也將如此。我國的主權和獨立不容侵犯」。而特朗普在看到穆利諾的言論後表示，那我們走着瞧。後來，特朗普還發了一張美國國旗插在運河中央的圖片，並配文，歡迎來到美國運河。

特朗普關於巴拿馬運河的言論還提到了中國，這就有些令人費解了，我們又沒有收購巴拿馬運河，也不對其產生實際控制，跟我們有什麼關係？巴拿馬總統穆利諾也表示，中國沒有控制巴拿馬運河。

特朗普強行把運河的事情扯到涉華上，可能與運河兩端碼頭的經營管理公司有關。從1997年開始，香港公司和記黃埔就開始管理巴拿馬運河兩岸的兩座碼頭。

這種商業上的港口碼頭運營管理，與運河的實際控制權完全就是兩回事，但今年5月，還是有美國國會的眾議員就此事提起問詢，其懷疑如果台海發生衝突，那麼碼頭管理公司可能會讓美國軍用和民用航運產生延誤。

2024年8月12日，巴拿馬運河，圖為新加坡貨船通過運河。（Reuters）

另外，特朗普強行扯軍事問題，也並不合理。二戰時期，美國海軍通過巴拿馬運河將軍艦派往太平洋方向，補充艦隊損失。可以說這條運河為美軍太平洋戰爭的勝利，做出了卓越貢獻。但是到了2024年，隨着大型軍艦的噸位快速上升，排水量10萬噸左右的航母很難通過巴拿馬運河。

假如說美軍想要將歐洲的航母戰鬥群派往東亞，那也是通過蘇彝士運河進入紅海，穿越印度洋駛向亞太。因此，巴拿馬運河的軍事意義已經沒有那麼顯著了，其更多的是對於民用航運的價值。

巴拿馬運河的對巴拿馬的經濟貢獻還是很大的。根據美洲開發銀行的數據，運河每年對巴拿馬GDP的貢獻率為7.7%，政府年收入的23.6%來源於運河相關的經濟活動。但近些年來，氣候變化帶來的乾旱導致巴拿馬運河時常出現水位降低的問題。這使得運河管理方不得不削減通過巴拿馬運河船隻的數量，並提高通行費用。去年運河的運營收入大約為50億美元。

巴拿馬運河是美國透過貨櫃船從亞洲進口車輛和商業貨物，以及出口包括液化天然氣等商品的重要水道。（Reuters）

因此有一種可能，特朗普看到過路費漲價很不爽，想要討價還價，所以就使用他那套炒作美國優先、煽動極端民族主義的套路。先烘托出氣氛，之後再極限施壓。

只是這種套路對於巴拿馬人民來說，很容易引起對民族仇恨的記憶。巴拿馬運河確實是老羅斯福時代，美國人出錢出力建設的，但這是基於美國的地緣戰略利益而構建的。為了促成運河的建設，美國強行將巴拿馬從哥倫比亞獨立了出來，並與獨立後的巴拿馬政府簽訂了《巴拿馬運河條約》。條約規定，美國一次性支付1000萬美元、9年後每年再付租金25萬美元的，以此獲得運河的全部主權，運河周邊區域為美國領土，懸掛美國國旗。

然而，巴拿馬人民卻從未放棄反美國霸權、反殖民鬥爭，多次試圖收回運河主權。特別是在上世紀中葉年代，受到埃及收回蘇彝士運河主權的激勵，收回巴拿馬運河主權已經成為了全國從上到下的一致共識。最終在美國前總統卡特執政時期，美巴雙方擬定了新條約，其規定美國將於1999年12月31日向巴拿馬交還運河控制權。

這期間還出了個諾列加這種靠炸前任飛機上台，美國、拉美反美國家兩頭吃的的「蟲豸」，但就算是「蟲豸」都知道運河主權不容侵犯，最後還是因此走上了反美的道路。

1989年年末，美軍打着禁毒的幌子入侵巴拿馬逮捕了諾列加，但這種試圖在運河主權問題上開歷史倒車的行為，並沒能改變歷史進程。

1999年12月31日，運河的主權如期回歸了巴拿馬。值得一提的是，在運河主權回歸前，1997年巴拿馬政府為運河兩頭的集裝箱碼頭的運營，發起了招標，而和記黃埔中標了，當時李嘉誠是該公司的董事長。

總之，巴拿馬人民為了奪回運河主權，付出了莫大的流血犧牲。美國和巴拿馬近些年的外交關係並不差，特朗普在這種民族仇恨問題上挑釁，完全是得不償失的。而且說到底巴拿馬運河的戰略意義，相比於二戰時期已經下降，為了每年將近50億美元的過路費，派兵再打一場巴拿馬戰爭肯定是虧本的。只能說特朗普講話很唬人，但經不起細究，而且一旦真的算個賬就不難發現，這也太小家子氣了。

本文轉載自觀察者網

