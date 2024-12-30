2024年回顧 | 世界依然混亂　俄烏以巴戰爭外還有......

如果只能用一個主題詞來概括2024，恐怕大多數人腦海中浮現的都會是「戰爭年」。從烏克蘭和俄羅斯到加沙，從蘇丹到敘利亞，一邊硝煙未散，另一邊槍火再起。隨著時間的流逝，看客們對與日俱增的傷亡數字已經感到麻木。但戰場中逝去的生命、城市殘垣的影像、流離失所的人們攜帶著的創傷，這些記憶都會一同被刻在2024年的記憶裏，留在槍砲掀起的塵土下。



俄烏戰爭：雙方代價慘重或終願談判

隨着2024年接近尾聲，俄烏戰爭不久也將步入第四年。至今估計這場戰爭已經造成超過20萬人死亡，傷員則達到該數字的3至4倍。繼2023年烏克蘭展開反攻行動失敗後，今年春季，在人力與火力佔明顯優勢的俄羅斯掌握戰爭主動權，烏克蘭屢次向西方國家施壓、促其兌現軍援承諾，但直至4月，美國國會才終於通過了對烏克蘭的610億美元軍事援助。

到下半年，烏軍於8月突襲入侵俄邊境上的庫爾斯克州（Kursk），為二戰以來俄遭受到的最大規模外國入侵。但三個月後，朝鮮加入俄軍作戰，截至11月底，庫爾斯克又有40%領土被奪回。

戰爭持續之下，俄烏兩國經濟均遭受重創，俄通脹率在11月初達到兩位數，央行預計將利率調至23%至24%，而烏克蘭則在經濟問題之餘面臨人口定時炸彈。面對糟糕的國內形勢，兩國政府近來也都透露在2025年談判、結束戰爭的意願。

以巴戰爭漸近尾聲 巴勒斯坦建國夢破滅？

正如以色列在2023年末之際所警告的，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯在加沙地帶的戰爭在今年演變成了一場長期戰，為近年來以色列歷時最長的對外軍事行動，也是巴勒斯坦人近年遭遇的最大生存危機。

隨着戰事持續，以色列成為眾矢之的。國際救援團體反覆指控以色列阻礙人道救援，令加沙地區大量難民缺乏可用水、食物、藥品、燃料和電力。從美國哥倫比亞大學開始，一場反戰示威席捲歐美國家，但反猶主義暴力也在升級。

5月，總理內塔尼亞胡因涉戰爭罪被國際刑事法院發逮捕令。聯合國安理會則在6月通過決議，呼籲在加沙地帶實現「立即、全面和徹底」停火。美國拜登政府也就援助問題屢次向以色列施壓。但巴勒斯坦人的死亡數字仍在不斷增加。

7月的最後一天，哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）在位於德黑蘭住所遭到暗殺，軍事領袖戴夫（Mohammed Deif）隨後也在空襲中身亡，受到重大打擊，也推動了戰爭局勢的變化。如今隨着以軍結束加沙南部作戰，人們似乎終於能夠看到這場戰爭的盡頭，但巴勒斯坦人為此付出了慘痛的代價。

以巴戰爭爆發以來，已有超過4.6萬人死亡、逾11萬人受傷，整個加沙地區更有9成人口（190萬人）流離失所。根據聯合國今年10月發佈的報告，包括住宅、道路、醫院、學校、供水等在內，加沙70%以上的民用基礎設施因受到攻擊而損，重建預計需花費185億美元以上。

但更艱難的或許是重建加沙的經濟。2024年加沙地區的GDP預計將收縮35%，261萬人跌入貧困線以下，加沙地帶的發展在戰爭下倒退回69年前的水平。至於巴勒斯坦的建國夢，此時幾乎變成空想。即便戰爭結束，對戰後安排仍然沒有明確方案的內塔尼亞胡政府，很可能受極右派強硬施壓，繼續控制加沙地帶。

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叛軍閃電攻城 敘利亞可現生機？

就在2024年將盡之時，敘利亞又傳來槍聲。反對派武裝沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）趁俄羅斯忙於俄烏戰事，還有伊朗、黎巴嫩等什葉派政權忙於應付以巴戰爭之際，於11月27日對敘利亞第二大城市阿勒頗（Aleppo）發動突襲，兩天後正式攻入該城，

一個星期後，叛軍又攻下首都大馬士革以北的戰略重地哈馬市（Hama），為2011年內戰爆發以來叛軍首次在這裏成功進佔。在南北兩側夾擊之下，叛軍於12月8日攻下大馬士革（Damascus），推翻巴沙爾政府，結束敘利亞長達14年的內戰。

隨着總統巴沙爾（Bashar al-Assad）逃亡到俄羅斯，2011年敘利亞人乘阿拉伯之春之勢、推翻巴沙爾威權統治的抗爭終於劃上句號。這似乎是持續14個月的以巴戰爭所產生的唯一積極的「副作用」。

2024年，或許是近十年來世界戰火最激烈的一年。從烏克蘭到以巴再到敘利亞，此外還有遠在北非的蘇丹，兩名軍方領袖的內鬥至今演變成令超過6萬人死亡、逾千萬人流離失所的內戰。在朝鮮半島，另一場危機似乎亦正在醞釀。