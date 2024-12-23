特朗普揚言「收回」巴拿馬運河　中國回應稱尊重巴拿馬主權

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月21日揚言要「收回」巴拿馬（Panama）運河管轄權，又指不應交給中國管理。對此中國外交部回應稱，尊重巴拿馬維護運河主權。



中國外交部發言人毛寧周一（12月23日）主持例行記者會，被提問有關特朗普「收回」巴拿馬言論時回應：「巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）已就此作公開表態，強調巴拿馬運河及周邊地區每一寸土地皆為巴所有，巴拿馬主權和獨立不容商討。運河通行費並非隨意決定。運河不受任何大國直接或間接控制。」

毛寧強調巴拿馬運河是該國人民的偉大創造，也是促進全球各國互聯互通的「黃金水道」，並重申中方歷來支持巴拿馬人民維護運河主權的正義事業。

2024年12月11日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（外交部網站）

巴拿馬運河是美國船隻的重要航道，每年有約40%美國船隻需要通過，它由法國人在1881年開始建造，之後由美國人在1914年完成。美國在1903年支持巴拿馬獨立獲得運河永久的管轄權，前總統卡特（Jimmy Carter）則在1977年與巴拿馬政府簽訂協議，將管轄權交由巴拿馬政府，美軍1999年底全面撤出。