富士山再有觀光公害　旅客走入路軌「打卡」　鐵路公司：很危險

日本富士山一直是不少遊客的「打卡」地點，他們為了拍攝一張理想的照片，就可能造成擾民行為，例如「LAWSON便利店打卡」問題就仍然持續；而最近亦有外國旅客無視警告，闖入鄰近富士山的鐵路路軌拍攝，險象環生。



富士新聞網（FNN）12月3日報道，在富士急行線一處可以見到富士山的平交道中，有3名來自外國的旅客站在平交道邊緣打卡，但因為想拍到更完美的效果，他們就站在路軌上擺出多個姿勢。

有外國遊客為了拍攝一張以富士山為背景的照片，冒險闖入路軌上擺「甫士」影相。（FNN YouTube截圖）

報道提到，平交道前面設有警告牌，以日文、英文及中文寫明「請不要進入軌道」和「請不要翻越欄杆」，而在其中一名女遊客站在路軌上拍攝時，平交道的警報器響起，意味有列車即將駛過。假如這些打卡旅客一時失足跌在地上，情況將非常驚險。

負責營運富士急行線的富士山麓電氣鐵道指闖入路軌是很危險的行為，因此呼籲民眾不要這樣做。另外鐵路公司亦在2年起設置警告牌，以及在路軌及平交道之間加障礙物等，提醒大家遠離軌道。