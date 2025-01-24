Elon Musk批AI項目缺資金　特朗普淡化批評：他討厭其中「某人」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月21日與3間科技巨擘公布投資規模達5000億美元的人工智能（AI）基建投資計劃，惟遭美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）質疑項目缺乏資金，更點名稱參與項目之一的日本軟銀集團沒錢。特朗普23日受訪時稱，自己對他的批評不以為意，又指馬斯克只是討厭其中「某個人」。



路透社23日報道，特朗普當日在白宮接受記者提問時稱，他不會因馬斯克的批評而感到困擾。他說：「（AI）項目的參與者都是非常聰明的人，但馬斯克恰好討厭其中一人。」

至於馬斯克關於資金不足的說法，特朗普稱自己不知道他們是否真的缺乏資金，並表示「他們（項目參與者）都是非常有錢的人，所以我希望他們真的能投入資金。」

2024年11月19日，美國德州，圖為馬斯克（Elon Musk）與特朗普（Donald Trump）觀看SpaceX星艦第六次試飛。（Reuters）

美媒同日分析，特朗普聲稱馬斯克討厭的人顯然是OpenAI執行長奧爾特曼（Sam Altman）。

奧爾特曼21日在社交媒體X發文，3間科技巨擘公司將成立名為Stargate的合資企業且已立即開始投入1000億美元（約7,787億港元），建立AI發展的基礎設施。

圖為2025年1月21日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮公布AI基建計劃，OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）接着發表講話。（Reuters）

馬斯克隨即則發文指「他們根本沒錢」，並指有可靠根據證明，軟銀有擔保的金額遠低於100億美元，奧爾特曼其則再回覆駁斥馬斯克的言論，2人其後再進行了一輪罵戰。