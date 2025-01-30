特朗普醞釀解散教育部：矢志打壓覺醒文化、大學左傾、LGBTQ+？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）相隔8年再次上台，立即簽署多項行政命令，包括成立由億萬富翁馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部門（Department of Government Efficiency，DOGE），其目標之一是協助特朗普推行教育改革、大幅削減聯邦政府開支，並計劃廢除聯邦教育部。



究竟教育部何以成為特朗普的打壓目標，其廢除又會對美國教育造成什麼影響，這個如意算盤又是否能夠順利打響？



聯邦教育部成立於 1979 年，初期的目的是為了對各州制定教育系統時收集學校數據。翌年，在時任總統卡特（Jimmy Carter）的領導下，該部門被重新構想為一個行政機構，以確保所有州份，在小學、中學和大學高等教育方面享有平等的教育機會，並監督各校區落實聯邦公民權利法律。

現時，它主要負責監督公立學校的資金、管理學生貸款、維護學生的公民權利，以及開展幫助殘疾兒童和低收入學生的計畫。教育部在 2024 財政年度的撥款為 2,380 億美元（約1.85萬億港元），不到聯邦預算總額的 2%。若然關閉該部門，意味着需要將上述的職責重新分配至其他政府部門或機構。

特朗普早在競選總統期間，已經承諾要廢除教育部。(Reuters)

早於特朗普在競選總統期間，已經承諾要廢除教育部。他指責該部門向年輕人灌輸「不適當的種族、性和政治內容」，認為應將教育權交還給各州，節省納稅人金錢。他說：「我們的教育系統，教導我們的孩子為自己感到羞恥，在許多情況下，去憎恨我們的國家，儘管我們盡力嘗試為他們提供愛，所有這些從今天起都將改變，將很快改變。」

他最終提名了世界摔角娛樂公司（WWE）前行政總裁麥克馬洪（Linda McMahon）來掌控該部門。而在他上任後簽署多項行政命令，下令聯邦機構終止多元、公平和包容（DEI）計劃，及要求司法部和教育部檢討公立大學在這方面的現狀。

按照時間表，司法部和教育部將在120天內，向各州領取聯邦撥款或參與學生借貸計劃的院校發出指引，要求對方遵從最高法院在平權案中的裁決。高等法院院2022年審理哈佛大學與北卡羅來納大學兩宗案件後，裁定其招生政策違反《憲法第十四修正案》，為了提升部分少數族裔入學機會，卻犧牲了亞裔和白人學生。基於仲裁結果，新政府在最新的指引中批評，DEI計劃違法且破壞國家團結，並否定了努力工作、追求卓越的傳統價值觀。

特朗普提名了世界摔角娛樂公司（WWE）前行政總裁麥克馬洪（Linda McMahon，右一）來掌控教育部。(Reuters)

眾院教育委員會的共和黨籍主席華伯格（Tim Walberg）對此表示歡迎，認為此舉可為教育政策撥亂反正，他指責部分人以「社會公義戰士」（social justice warrior）自居，多年來讓DEI滲透至國家每一個角落，使得學校或企業都無法用人唯才。

重點打擊「覺醒」文化

事實上，廢除教育部的想法在共和黨內部已醞釀了數十年。共和黨指責教育部向兒童灌輸他們所謂的「覺醒」（woke）政治意識形態，包括性別和種族觀念。他們打算將該機構的權力移交給負責管理大部分教育事務的美國各州，而部門的其他職能例如管理貸款，應由財政部處理；而侵犯公民權利的行為，則是司法部的職權範圍。他們同時希望擴大學校選擇權，允許學生和家庭選擇公立學校以外的其他學校。

雖然總統不能立即切斷對任何學校的資助，但他仍可以透過各種法律向學校施壓，要求解決校園內的反猶太主義問題、解散針對非白人學生團體的項目，或減少對LGBTQ+跨性別學生的包容性。

共和黨指責教育部向兒童灌輸他們所謂的「覺醒」（woke）政治意識形態，包括性別和種族觀念。圖為2022年「覺醒」運動支持者於史丹福大學的一場抗議活動。(Getty)

其中，特朗普認為應禁止教育領域性別歧視的教育法修正案第九條（Title IX），以及應該阻止跨性別女孩參與女子體育。有分析指，這意味着保守派日後可能會將矛頭對準大學的多樣性、公平性和包容性辦公室。

特朗普認為，他手上有一個「秘密武器」來達成他改革教育的目標，就是可利用大學賴以獲得聯邦資金的認證體系。因為美國的高等院校需要達到獨立認證機構設定的標準，才有資格獲得聯邦資金。特朗普主張該認證體系失敗，讓美國的大學「被馬克思主義狂熱份子和瘋子主導」，他表示將委任新的評審機構來制定新的評鑑標準，以確保教育機構符合捍衛美國傳統與西方文明、保障言論自由、消除馬克思主義影響等標準。

廢除教育部 = mission impossible？

有分析指，如果特朗普廢除教育部，將會有更多家庭能夠獲得補助送子女入私立學校、或是在家自學（Home schooling）補助，不過學校也將面臨限制對跨性別學生的措施，以及終止部分旨在解決種族差異的計劃。這將令被邊緣化學生面臨重大風險，有可能會打擊有色人種、低收入或性小眾學生獲得公平教育的機會。

有分析認為，特朗普的教育改革，在參眾兩院很難獲得足夠的支持。(Getty)

然而，想要廢除教育部似乎不太可能，因為該部門的不少辦公室本身已被納入聯邦法律，包括前總統列根在內等共和黨人，曾試圖取消該部門，但都不成功。而在特朗普第一個總統任期，他便曾提議將教育部和勞工部合併，惟即使當時國會參眾兩院均由共和黨控制，仍然無法把這個想法落實及取得一些進展。

因為特朗普不僅需要國會的批准，而且可能需要絕對多數，即在100 名參議員中 60 名同意。雖然共和黨在參議院佔多數，但不足60 名議員，故此他們需要一些民主黨人支持，而這種可能性為零。另外在眾議院，他也很難獲得必要的支持。

另外，美國民眾也未必全然接受特朗普的計劃。美聯社前年的一項民意調查發現，近三分之二的美國人表示聯邦政府在教育方面支出太少。保守派教育智庫The Thomas B. Fordham Institute所長彼得里利（Michael Petrilli）說：「我不認為政府會大幅削減教育資金，因為這樣做很不受歡迎。」

雖說如此，但在特朗普勢在必行的情況下，無論最終廢除教育部是否成事，教育部門在未來四年定必遇到更多的審查和掣肘，或面臨資金及人手短缺，使得有色人種和殘疾學生等首當其衝受到影響。