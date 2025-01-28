特朗普與莫迪通話　商雙邊合作地區安全　白宮：富有成效

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在1月27日與印度總理莫迪（Narendra Modi）通電話，討論雙邊合作及地區安全等議題，特朗普還強調印度須購買更多美國製造的安全設施，與向公平的雙邊貿易關係邁進的重要性。



白宮指二人通話「富有成效」，雙方談論包括印太、中東和歐洲的地區安全，稱兩國首腦致力於推動美印關係和四方安全對話（Quad）中印太國家關係。

路透社早前報道指，印度和美國正試圖計劃最早在二月舉行兩國領導人會晤。特朗普在今次雙邊通話中有談論莫迪訪問美國的計劃。特朗普上台後主張驅逐移民，路透社指他還與莫迪談及移民問題，並稱莫迪將在二月訪美，但未提及確切日期。

2020年2月25日，印度新德里，圖為到訪印度的特朗普與莫迪交談。（Reuters）

四方安全對話（Quad）成員國由美國、日本、印度、澳洲四國構成，會議主要強調實現自由開放的印度太平洋地區，印度將在今年首次主辦這會議。