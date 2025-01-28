加拿大外長：與英國歐盟及墨西哥溝通　商討應對特朗普關稅威脅

加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）周一（1月27日）在訪問華盛頓之前表示，她將很快與盟國的外交部長進行會談，以討論如何抵禦美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅徵收的關稅。



趙美蘭在渥太華（Ottawa）告訴記者，她已經與墨西哥外長進行了接觸，並將在本周與英國官員和歐盟27國的代表進行接觸。她說：「我與英國和歐洲對話的核心是如何應對關稅。」

特朗普曾表示，除非渥太華方面加強邊境安全，否則他準備對所有從加拿大進口的產品徵收25%的關稅。他在1月20日上任後表示，曾在去年月底這些關稅最早可能在2月1日開始，並補充稱歐盟也將因涉嫌不公平貿易行為而面臨關稅。

特朗普曾在去年11月底在其社交媒體帳號發表貼文，將對來自加拿大和墨西哥的商品徵收高達25%的新關稅。（觀察者網）

趙美蘭表示：「我們知道，許多歐洲國家以及英國都在討論如何應對報復，以及對關稅可能採取哪些不同的反應。」她還敦促加拿大與歐盟加強貿易往來，以減少對美國市場的依賴。