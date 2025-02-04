加拿大被盟友背叛怒火中燒：向特朗普關稅說不豈止罷買美國貨？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於2月1日簽署行政命令，對從加拿大、墨西哥及中國進口商品加徵關稅；加拿大隨即宣布對價值 1,550 億加元（約8,353億港元）的美國商品採取25%報復性關稅。兩日後，特朗普兩度與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）通話，兩國就邊境安全、打擊幫派及芬太尼等問題達成合作共識，雙方將暫停加徵關稅至少30天。



加美兩國的關稅戰看似暫告一段落，惟加拿大人對特朗普的怒火已被點燃起來，或許將無法在短時間內輕易止息……



在特朗普宣布將對加拿大徵收高額關稅的數個小時後，加拿大首都渥太華和阿爾伯塔省卡加利的冰球迷在國家冰球聯盟（NHL）對陣到訪的美國隊比賽中對美國國歌發出了噓聲；同類情況日前亦發生在多倫多速龍隊對洛杉磯快艇隊的美國職業籃球聯賽（NBA）的比賽中。

噓美國國歌的現象在加拿大並不常見，對上一次要數2000年代初的伊拉克戰爭；當時加拿大的球迷在觀看比賽時，也是利用噓聲來表達對美國領導的這場戰爭的不滿。

有日前觀賽的加拿大球迷表示，他們經常前往美國旅行，本身也有很多美國家人和朋友，他說：「以往每當奏響美國國歌時我通常都會站立，還會脫帽致敬，但今天我們卻感到有些痛心」。他最終選擇選擇坐下來。

在多倫多速龍隊對洛杉磯快艇隊的美國職業籃球聯賽（NBA）的比賽中，加拿大球迷曾對美國國歌報以噓聲。(Reuters)

球場以外，加拿大人也正在團結起來。特朗普的關稅威脅，不僅激起了加國民眾的憤怒，也引發了「購買加拿大產品」的愛國運動，儼如一場經濟民族主義浪潮席捲全國各地。

當地許多商舖以「加拿大製造」的商品標示讓國民清楚分辨產品，當地社交媒體上亦流傳着一些如何避免購買美國製造產品的指南。在部份加拿大的省份，例如人口最多的安大略省，美國酒等美國商品也將無限期下架。有加拿大進口商坦言，他深切感受到關稅的影響，「我們已經在討論哪些企業是加拿大的、哪些是美國的。當我去購物時，我肯定會盡量避免購買美國產品」。

還有人表示他們將取消前往美國的旅行計劃，或完全放棄去美國。加拿大作家 Seth Klein 表示：「為了回應特朗普的關稅，我們取消了3月去美國的家庭假期。即使取消火車票會帶來了一點影響，但這是必須做的。」

在部份加拿大的省份，例如人口最多的安大略省，美國酒等美國商品也將無限期下架。(Reuters)

「一個世紀以來最大的貿易衝擊」

儘管加拿大似乎暫時避免了美國的關稅，但許多加拿大人仍對特朗普的一再威脅加拿大表示憤怒。早在特朗普第二任期展開前夕，特朗普便一再表示加拿大應成為美國「第51個州」，又稱可能會使用「經濟力量」令加拿大接受建議，惹來許多加拿大人的不滿。

回到今次的關稅威脅，加拿大人的怒火其實也不難理解，畢竟加美兩國過去數十年來一直保持着密切的政治和貿易關係。根據美國人口普查數據，美國去年向加拿大出口了價值逾 3.22 億美元的商品，並從這個北方鄰國進口了價值超過 3.77 億美元的產品。加拿大近四分之三的貿易出口銷往美國，該國也是美國最大的外國能源供應國，2023 年約有 97% 的加拿大原油出口到邊境以南。

特朗普的關稅威脅，不僅激起了加國民眾的憤怒，也引發了「購買加拿大產品」的愛國運動，儼如一場經濟民族主義浪潮席捲全國各地。(Reuters)

雖然，兩國以往也曾經歷過緊張關係，例如上世紀60年代初美國前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）與加拿大總理迪芬貝克（John Diefenbaker）之間存在私人恩怨、2003年加拿大拒絕加入美國領導的伊拉克戰爭導致兩國關係緊張等，但研究加美關係的加拿大學者Asa McKercher表示，當前的貿易緊張局勢已使兩國關係跌至最低點，他解釋：「我們從未真正看到美國人不遺餘力地實施一項只會摧毀加拿大經濟的政策，這就是不同之處。」

如今，不少加拿大人認為美國的行為是對較弱的和平盟友的霸凌。而對許多人來說，這對北美長期盟友之間爆發貿易戰的可能性，還引發了不少的焦慮和困惑情緒。杜魯多指，加美兩國本身有着不少共同的歷史，可以追溯到第一次世界大戰，還曾在韓戰和阿富汗戰爭中與美國並肩作戰，以及最近支持在洛杉磯撲滅火災等。他說：「加拿大是美國最親密的鄰國、最偉大的盟友和最好的朋友，（特朗普關稅）這種待遇根本沒有道理。」

研究加美關係的加拿大學者Asa McKercher表示，當前的貿易緊張局勢已使兩國關係跌至最低點。(STFX University)

渥太華大學國家安全研究教授Thomas Juneau表示，特朗普的關稅「無疑代表着兩國關係的一次『地震』」。他認為關稅對加拿大來說極不穩定，畢竟加拿大過去數十年來從與美國極為密切的貿易和安全夥伴關係中受益匪淺。有加拿大經濟學者更形容：「這是一個世紀以來最大的貿易衝擊」。

加拿大工會組織（Unifor）全國協調員 Lana Payne更批評：「美國總統撕毀了與我們的貿易協定，每天都威脅我們說他採取的措施將使我們的經濟陷入衰退，這些不是盟友的所為。」

尋找新盟友、能源戰，還有一大殺着？

自今年以來，加拿大本來已在經歷一個動盪的時期，總理杜魯多在新年伊始宣布辭職，聯邦選舉迫在眉睫，該國的經濟危機也在日益加深。如今，特朗普的關稅威脅有如在加國「頭上懸刀」，因這可能導致加拿大陷入痛苦的經濟衰退之中，讓該國不得不重新審查其經濟和貿易政策，包括採購流程、基礎設施項目和自然資源開發等。

加拿大本已在經歷一個動盪的時期，總理杜魯多在新年伊始宣布辭職，聯邦選舉迫在眉睫，該國的經濟危機也在日益加深。(Reuters)

加拿大國內有聲音認為，要在這個日益動蕩的世界中增強加拿大的韌性，就意味着要減少對美國這個南方鄰國的依賴，並加強與其他國際貿易夥伴的關係。加拿大國內貿易部長阿南德（Anita Anand）希望，特朗普的關稅能成為打破阻礙加拿大境內商品和服務自由流動的省際貿易壁壘的「催化劑」。

去年，價值超過 5,300 億加元（約2.86萬億港元）的商品和服務跨越省和地區邊界，佔加拿大 GDP 的近 20%。她表示，消除這些障礙將可能為加拿大經濟帶來高達 2,000 億加元（約1.08萬億港元）的收入。這多少也解釋了「購買加拿大產品」的重要性。

鑑於特朗普的關稅威脅衝擊力龐大，有經濟分析公司預測，加拿大或面臨至少半年的經濟衰退，失業率可能達到7%以上，且關稅維持的時間越長，影響就越嚴重。因此，考慮到這些未知因素讓加拿大別無選擇，「只能對美國進行強烈反擊」。

有分析指，能源可能是加拿大應對特朗普的最寶貴資產之一。根據加拿大政府的數據，美國大約有 30 個州的部分電力來自加拿大，如美國的佛蒙特州（Vermont）、紐約州和緬因州等美國東北部各州均高度依賴鄰近的加拿大省份向其出售電力。另據美國能源資訊署的數據，加拿大也是美國最大的原油供應國，佔美國石油進口總量的 60%。

有分析認為，加拿大可將木材作為強大的武器，以「徵收出口稅」來反擊特朗普的關稅威脅。(Getty)

曾任加拿大駐華盛頓特區大使館財務參贊的經濟學者Julian Karaguesian表示，雖然特朗普政府早前對加拿大石油徵收的關稅將降低 10%，但加拿大仍可以選擇透過能源限制或徵稅來加以報復。他說：「唯一真正在短期內造成影響的是能源價格上漲，因為特朗普本人在競選時就承諾要迅速降低能源價格。」

此外，Vivi Economics首席經濟學家巴雷寧（Jens Peter Barynin）表示，加拿大亦可將木材作為強大的武器，以「徵收出口稅」來作反擊。他指，美國國內雖然有足夠的樹木可滿足全國需求，惟這樣做將會遭到環保署的激烈抵制與衝突，而且美國也沒有足夠的加工能力進行新木材加工、運輸，故美國依賴加拿大所生產的木材、約佔美國需求的25%。他有信心即使加拿大實施出口稅，導致木材價格翻倍，但美國市場仍會購買。