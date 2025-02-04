墨西哥加拿大「敗陣」　特朗普這招「要價」能對中國見效嗎？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已經暫停了對加拿大和墨西哥的25%關稅。就在昨天的時候，墨西哥與加拿大還統一戰線一起對美國進行關稅反制，僅僅一天就改變了態度。



墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）在社交平台X上用西班牙語發文，宣布美方將暫緩實施關稅一個月。她表示，與特朗普及其團隊進行了「良好的對話」，並達成一系列協議。據欣鮑姆提到，墨西哥承諾將向北部邊境增派1萬名國民警衛隊成員，主要任務是阻止包括芬太尼（fentanyl）在內的毒品流入美國。作為交換，美國則將加強對高威力槍械流入墨西哥的管控，並暫停關稅一個月。她在聲明中強調，在這段時間內，美墨雙方的團隊將開始就安全與貿易問題展開深入磋商，以尋求更加長遠的解決方案。特朗普隨後在白宮向媒體表示，與墨西哥總統的對話「非常順利」，並透露計劃進行一場「重大談判」。

2024年11月29日，在特朗普威脅對加拿大徵收25%關稅後，加拿大總理杜魯多突然現身美國佛羅里達，並和特朗普在海湖莊園共進晚餐。（X/ @JustinTrudeau）

而加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）則在X上發布的言論： 「我剛剛與特朗普進行了一次愉快的通話。加拿大正在實施我們耗資13億美元的邊境計劃——用新的直升機、技術和人員加強邊境，加強與美國夥伴的協調，並增加資源以阻止芬太尼的流入。近1萬名前線人員正在並將繼續致力於保護邊境。 此外，加拿大還作出新承諾，任命一位芬太尼問題特使，將把販毒集團列為恐怖分子，確保邊境全天候監控，成立加拿大—美國聯合打擊部隊，打擊有組織犯罪、芬太尼和洗黑錢活動。我還簽署了一項有關有組織犯罪和芬太尼的新情報指令，我們將提供2億美元支持。 在我們共同合作期間，擬議的關稅將暫停至少30天。」

毫無疑問，這是特朗普可以宣稱的一項勝利。

特朗普拿捏墨、加成功

特朗普其實執政的思路比較明確，就是要讓地球村的村民發揚風格，替他解決國內問題。對「鄰居們」的要求主要是幫助移民問題，讓墨西哥管好自己的毒販。關稅就成了最好的武器。具體辦法就是先提出加稅，然後也不說話，看你拿甚麼籌碼來換。你出價合適，那就不加或者少加。你要不理，那就把關稅加到底。從這點上來看，特朗普確實是談判高手，出牌以後先不提要求，等着你自己出價，可以說非常有技巧。

客觀上來說，特朗普本也未必真的會對加拿大和墨西哥下重手。美國汽車產業的供應鏈很多構建在墨西哥，在墨西哥改造加工再運送回美國。對於美國汽車行業來講，墨西哥（和加拿大）被視同於美國國內供應鏈的一部分。特朗普對墨西哥的關稅如果施行，對美國汽車行業及就業都會有顯著負面影響，也給了特朗普政治壓力和經濟壓力。加拿大更是為美國提供的是資源、大宗商品——加拿大是美國進口石油的最大提供國。而石油/化石燃料相關產業也是特朗普支持的。說到底，他們之間都並沒有那麼大的經濟衝突。這兩個國家在經濟上都依賴美國，實力都不強。

特朗普發起關稅戰，加拿大宣布抵制措施，圖為2025年2月3日，溫哥華一間商店內出售美國威士忌的貨架上掛有「改買加拿大產品」的標語。（Reuters）

所以從根本上說，關稅成了籌碼，這是特朗普2.0和1.0最大的區別。按照美國現任財政部長貝森特（Scott Bessent）的話：「關稅就是一把上膛的手槍，扣不扣扳機另說」。這次對加拿大和墨西哥也是一樣，先把關稅大棒舉起來，等你「跪」了再談條件。然後，特朗普關稅威脅奏效，他就可以對內對外宣布政治上的成功。

「關稅」這把槍並不好用

要這麼看，關稅確實是個殺手鐧。既然關稅這把槍這麼好用，為甚麼之前的總統都不用呢？

按照特朗普的想法，加關稅能促進制造業回流，解決就業，讓美國再次偉大。畢竟歷史上美國通過高關稅扶持製造業也是常態。比如1890年的麥金萊關稅（McKinley Tariff），關稅高達50%，給製造業豎起護城河。還有上世紀80年代，列根（Ronald Reagan）主導了對日本電子、鋼鐵和電單車的高關稅，其中電子產品關稅高達100%，挽救了美國的半導體行業。事實上，特朗普是麥金萊（William McKinley）的忠實粉絲，覺得麥金萊時代是美國「歷史上最富裕的時代」。他上任後的一系列操作，比如高關稅，謀求對外擴張領土，都是致敬這位前輩。

隨著美國關稅和加拿大採取報復措施，美加貿易緊張局勢升級，圖為加拿大安大略省奧克維爾一家福特（Ford）汽車組裝廠房。(Reuters)

關稅更是把雙刃劍，另外一面往往更加致命。關稅總會引發貿易戰，一部分人受益的同時，總有另外一部分人吃虧，會加劇社會的撕裂。美國的南北戰爭，自然是有奴隸制的緣故，但其實林肯（Abraham Lincoln）發布《解除黑人奴隸宣言》的時候，戰爭已經打了一年多。當時，北方工業黨要加關稅，保護本國脆弱的工商業。南方田園派不同意，說加了關稅就得買你們質次價高的工業品，而且種植園的棉花主要賣給英國，如果人家對等加關稅，吃虧的可是這些農場主。鬧得最凶的時候，南方幾個州一度脫離聯邦，要單獨跟英國做買賣，這一定程度上誘發了後來的南北戰爭。北方工業黨南下打南方地主，實施了新關稅。

特朗普1.0時期也有這個問題，當時的關稅還是重點進攻，主要是對鋼鐵、鋁等金屬原材料加關稅，明顯是照顧鐵鏽帶的那幾個州。不過對於製造業廠商來說，提高原材料關稅就是噩夢。比如福特汽車（Ford）就深受其害。還有軍火商雷神公司（Raytheon），在中國有超過2000家供應商，所以跑到國會「哭訴」，要求政府給補貼。最倒霉的是那些農業州。由於主要農產品就是賣給中國，結果特朗普加關稅糧食賣不出去，農民到處鬧事，農業州的議員也給特朗普施加壓力。特朗普後來前前後後給了幾百億美元的農業補貼。所以加關稅只有受保護的那幾個行業得利，其它人都跟着難受，平衡不了關係那就是各種鬧。

2018年，特朗普當局以保護國內產業的201條款關稅，對中國的太陽能模組實施30%稅額，每年遞減5個百分點至15%為止，同時為首2.5吉瓦的太陽能電池進口實施關稅豁免。（Getty Images）

更關鍵的是特朗普這樣做也無法帶來製造業回流。現在的美國早就不是當年的美國，最大的問題就是產業空心化，這個原因很多。許多原因共同造成了產業工人規模縮小，這是資本主義再加全球化發展到極致的結果。全球分工後，金字塔的頂端就是親資本，排斥勞動，這個不以人的意志為轉移。這種情況下，加關稅的後果就是產業鏈轉移，那些工廠可能去墨西哥，可能去越南，去馬來西亞……但就是不會回美國，因為美國已經沒有製造業的土壤。特朗普1.0時期，就有一部分中國產業就轉移到墨西哥，導致墨西哥和美國的貿易順差加大，其實就是中國把一部分外貿紅利分給了墨西哥。所以加關稅這事也解決不了美國的問題。

所以，加關稅這個事情，吃力不討好，一不小心還得出很多社會矛盾。但不論如何，特朗普一頓騒操作下來，加拿大和墨西哥敗下陣來，確實是特朗普的成功。

同樣操作能否換得中國要價？

那麼問題來了，特朗普的關稅行政令，針對了三個國家、加拿大、墨西哥、中國。加拿大、墨西哥敗下陣來，這招對中國好用嗎？

儘管彭博經濟研究估計，額外徵收10％關稅可能會擊跨40％中國對美商品出口，危及中國0.9％的國內生產總值。但是，中國產品價格優勢大、替代性小，即便特朗普要在原有約20%關稅上加徵10%，「中國製造」面對30%關稅仍具競爭力。而且，在特朗普1.0之後，美國的貿易只佔中國逾11%，美國市場對中國沒那麼重要了。中國經濟對美國市場的依賴程度降低，在面對美國的貿易施壓時，有更多的緩衝空間和調整餘地。而且，根本上來說，中國與加拿大、墨西哥根本不在一個級別，同美國的經貿關係也完全不同。

特朗普首屆總統任期時，曾宣布對華600億美元商品加稅，為中美貿易戰拉開帷幕。他其後與中國國務院副總理劉鶴簽署第一階段貿易協議，兩國貿易關係才有所緩和。（Getty Images）

2025 年，中國外交有一個霸氣的用詞「好自為之」。美國應該明白，貿易戰、關稅戰沒有贏家，內病外治、「卸膊」推責解決不了自身問題。這招對中國更不好用。

當然，關稅戰對中國經濟不可能沒有影響，特別是如果日後層層加碼。要徹底解決問題，還得靠內需。要知道，美國歷史上能熬過幾次經濟危機，就是因為有一個龐大消費群體。道理是一樣的，對中國而言，如果沒有消費能力，就會高度依賴外貿和投資，所以拉動內需非常重要。從根本上來說，現在中央大部分政策都是為了修復「消費」這輛馬車，這才是應對關稅訛詐的終極解決方案。與人過招的最高境界，就是「他強任他強，清風拂山崗」。說到底，內因才是最主要的。