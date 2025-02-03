加拿大政客誓反擊美國關稅：報復Tesla，抵制「紅州」酒類商品！

「我們一直都與你們共赴生死，可白宮今天採取的措施沒有帶來團結，而是分裂！」隨着美國總統特朗普（Donald Trump, 又譯特朗普）嚷嚷已久的關稅「靴子落地」，加拿大總理杜魯多在2月1日的講話中憤憤不平。



在執政危機四伏，內外壓力夾擊下，杜魯多（Justin Trudeau）上月初辭職黨魁，加政府陷入空前分裂。但在特朗普的「吞併」威脅特別是關稅大棒面前，加政客近來紛紛統一戰線，誓言對美國做出反擊，而美國共和黨領導的「紅州」乃至特朗普的親密盟友馬斯克（Elon Musk），也成了加拿大政要們的首要報復對象。

隨著美國關稅和加拿大採取報復措施，美加貿易緊張局勢升級，圖為加拿大安大略省奧克維爾一家福特（Ford）汽車組裝廠房。(Reuters)

「加拿大與美國共赴生死，可白宮...」

特朗普2月1日簽署行政令，對加拿大和墨西哥進口商品加徵25%關稅，對中國進口商品加徵10%關稅。隨即，杜魯多在2月1日晚間舉行新聞發布會，宣佈將對價值1550億加元的美國產品徵收25%的關稅，其中300億加元的商品將在2月4日生效，1250億加元的商品將在21天內生效，「讓加拿大公司和供應鏈尋求替代品」。

「我們曾與你們並肩戰鬥，共赴生死！」杜魯多提醒美國人，無論是伊朗人質危機、阿富汗戰爭、「卡特里娜」颶風還是最近的加州山火致命災害，在美國每每遭遇「至暗時刻」時，加拿大始終站在美國人的一邊。

加拿大總理杜魯多2月1日在渥太華宣布回應美國的關稅措施。（Reuters）

杜魯多警告，特朗普政府的關稅政策，可能會讓加美長期關係面臨破裂。自特朗普就職以來，自己一直試圖與他聯繫，但沒有收到回覆。他表示，這場貿易衝突將對加拿大民眾產生「切實影響」，對美國民眾也是如此，他們將因總統的行為而遭受損失。

「對加拿大徵收關稅將危及你們的工作，美國的汽車組裝廠和其他製造工廠可能會因此關閉。」他補充道，關稅影響不僅將波及啤酒、葡萄酒、波本威士忌，以及水果、蔬菜、家用電器、木材和塑膠製品等「日常生活用品」，「還會有更多商品」。

立刻報復紅州！報復Tesla！

在美國加徵的關稅落地前夕，加拿大前副總理兼財政部部長方慧蘭（Chrystia Freeland）當地時間1月31日表示，加拿大政府應針對美國的任何關稅措施進行報復，對所有Tesla汽車加徵100%的高額關稅，以懲罰特朗普的「億萬富翁好友」馬斯克。與此同時，卑詩省省長戴維·埃比（David Eby）炮轟特朗普關稅是對兩國關係的「背叛」，該省將立即停止從紅州進口酒類產品。

根據加拿大《金融郵報》（Financial Post）報道，方慧蘭31日對加拿大媒體表示，杜魯多政府應對所有美國葡萄酒、啤酒、烈酒以及所有Tesla汽車加徵高額關稅。

「如果（美國）對加拿大徵收不公平關稅，加拿大必須威脅對所有Tesla汽車徵收100%的關稅，並對美國的葡萄酒、啤酒和烈酒徵收100%的關稅。」她說，「我們的行動必須目標明確、精準且有針對性。

正在角逐加拿大自由黨黨魁一職的方慧蘭31日表示，杜魯多政府應對所有美國葡萄酒、啤酒、烈酒以及所有Tesla汽車加徵高額關稅。（Reuters）

報道認為，這項舉措把矛頭對準了馬斯克以及特朗普圈裏的其他權勢人物，同時也包括像威斯康辛州奶農這樣有影響力的群體。

方慧蘭表示，加拿大需要向特朗普最親密的支持者傳達這樣一個訊息：若你們對加拿大出手，我們必將反擊，而且會讓你們感受到痛苦。「通過針對投票支持特朗普的共和黨州的產品，以及他的億萬富翁好友生產的產品，加拿大可以對白宮施加逃不過的政治壓力。」

正在角逐自由黨黨魁的方慧蘭曾是加拿大談判團隊成員，參與了特朗普首屆總統任期內簽署的《美墨加貿易協定》的談判。她表示，公佈一份針對美國進口商品的潛在報復性關稅清單，將顯示「我們可以在哪些方面擊中特朗普的要害」。

儘管遭遇一番動盪，但如今隨著關稅最終落地，加拿大政要們立場空前一致，多位加拿大省長紛紛加入聲討特朗普的行列。

根據加拿大廣播公司（CBC）報道，紐芬蘭及拉布拉多省省長弗雷2月1日表示，加拿大正處於一個「歷史性時刻」，這是一個對國家生存構成威脅的時刻，不僅僅是經濟上的攻擊，更是對加拿大人價值觀和主權的攻擊。

2025年2月3日，加拿大溫哥華一家酒類商店將美國五大酒類品牌下架，貨架上掛著「購買加拿大酒」的標語。(Reuters)

安大略省省長福特（Doug Ford）同日在一份聲明中表示：「特朗普選擇放棄幾十年來為邊境兩邊數百萬工人帶來更好生活的貿易關係，我對此感到非常失望。」福特說，他全力支持政府「採取與美國關稅等額、強有力的回應」。

此外，魁北克省長勒（François Legault）表示，該省會採取措施協助小型企業，並認為今次的關稅戰為當地企業帶來機遇，一方面可以研究取代美國產品，同時拓展新市場。

艾伯塔省（Alberta）省長史密斯（Danielle Smith）則稱，當地會盡一切能力遊說特朗普、美國國會及民眾收回這個互相傷害的關稅政策，並警告此舉將給加拿大民眾造成更多損害。

卑詩省省長埃比說，該省將強硬回擊來自美國的「前所未有的攻擊」，他特別擔心關稅對省內林業領域的影響，該省林業部門已經在努力應對可能造成的失業情況。他警告說，新的貿易障礙不僅會傷害不列顛哥倫比亞省的工人，還會增加美國人民的住房成本。「美國使用的木材中，每五六根裡就有一根來自加拿大，而現在其價格剛剛上漲了25%。」

埃比還說，已指示不列顛哥倫比亞省的酒類分銷部門立即停止從共和黨領導的「紅州」購買美國酒，並從公共酒類商店貨架上下架相關品牌。