只過了一個春節　本田日產合作為何走向破裂？

隨着談判的進展，本田與日產的分歧已經明顯顯現。

據日本《時事通訊社》《朝日新聞》等多家媒體在2月5日報道，本田與日產的合併計劃目前推進緩慢，兩家公司的合併談判有可能破裂。

相關報道稱，由於重組計劃制定進度落後，本田已與日產接洽，希望將其納入子公司，但日產對此展現出強烈反對態度。

平等框架被打破

由於在美國、中國等主要市場的經營狀況大幅下滑，去年12月，本田與日產達成基本協議，開始就業務整合進行討論和考慮。按照原定計劃，雙方計劃於2026年8月前成立合資公司並上市，屆時，本田和日產兩家公司將退市，但二者仍會作為子公司保留品牌在合資公司內獨立運營。

此後，兩家公司便開始討論集成準備委員會。根據規劃，該整合方向原定於今年1月底決定，但最新報道提到，在雙方的初步試探後，現已被推遲至2月中旬。

一輛日產Sakura 電動車在日本橫濱的充電站充電。（Reuters）

據知情人士表示，目前談判的難題在於，本田近期向日產提出收購該公司股份並將其變為子公司的提議，儘管日產方面曾多次考慮該提議，但其內部仍以反對派居多。

實際上，早在去年12月的新聞發布會上，日產社長內田誠（Makoto Uchida）便表示，兩家公司之間「不是上下級關係，而是攜手共進、開拓未來的朋友」。

而本田提出「將日產變為子公司」的提議，超出了之前基於平等精神的框架。有分析師表示，在聯盟合作伙伴——雷諾同意削減其在日產的股份後，日產在管理上獲得了更大的靈活性。所以本田的最新提議預計將遭到日產的強烈反對，因為他們擔心日產的自主權可能會受到削弱。

2024年3月15日，日產汽車公司社長內田誠（左）與本田汽車公司社長三部敏宏（右）在日本東京召開記者會，宣佈締結在電動汽車等領域開始探討戰略合作的備忘錄。（ Reuters）

消息人士稱，日產董事會表示將在2月中旬截止日期之前正式拒絕該提議，因此聯合控股公司計劃本身也有可能失敗。

東海東京情報實驗室高級分析師杉浦誠二表示，兩家公司股價的走勢表明市場開始傾向於本田的收購要約。「如果成立聯合控股公司的談判失敗，而替代方案更有可能是將該公司變成全資子公司，股價可能進一步上漲。」

瑞穗證券信貸分析師高田健（Koetaka Kengo）則在5日的報告中指出，他最初估計兩家公司未能達成最終協議的可能性在40%—50%左右，但最近的一系列報告將這一概率提升至70%左右。

2024年12月23日，在日本東京舉行的聯合新聞發布會上的日產汽車和本田汽車的標誌。（Getty Images）

虧損根源尚未解決

在共同社報道中，有消息人士透露，本田的強勢表現，也表明陷入困境的日產目前仍未展現出自身能扭轉業務的能力。

去年日產汽車公司報告顯示，其在第二季度的淨利潤下降超9成，為了扭轉業務損失，公司將在全球裁員9000人，並將全球產能削減20%。

但截至今年1月底，日產僅在美國市場表示將進行減產並裁員，並減少其在泰國的員工數量。

消息人士稱，本田對日產的舉措一直不滿，並要求後者採取更有效的整改措施以確保扭虧為盈。有分析師表示，本田對日產的進一步試探或與美國關稅有關。

2021年11月29日，日本橫濱，日產汽車展出旗下新款電動車與便攜式電池。（Reuters）

由於本田、日產、豐田三大日本汽車製造商都在加拿大或墨西哥生產大多數美國暢銷車型。因此，分析師和行業專家表示，特朗普政府可能對墨西哥和加拿大徵收的潛在關稅，對三家公司的影響都將是巨大的，其中，業績狀況受損的日產所受的打擊將尤為明顯。

麥格理銀行移動研究主管詹姆斯·洪（James Hong）表示：「問題最大的是日產，它在汽車業務上基本上沒有賺錢。關稅持續時間越長，對日產來說就可能越是一個相當大的威脅。而且，如果合併最終得以實現，那麼對本田來說也可能是一個負擔。」

本田社長三部敏宏（Toshihiro Mibe）在早前的新聞發布會上表示，本田希望陷入困境的日產在重組方面取得穩步進展，日產的扭虧為盈是合併的「絕對條件」，本田對於合併的態度並非計劃拯救日產。也就是說，在合併計劃中，處於虧損的日產，本就是話語權偏弱的一方。當前，本田汽車的市值為470億美元（約3666億港元），幾乎是日產汽車的五倍。

不確定性日漸加劇

事實上，同樣對合並後中主導權問題抱有懷疑態度的還有三菱汽車。

作為日產控股的汽車公司，三菱在雙方宣佈合併後，並未直接表態將隨着日產共同加入全新合資公司。

2019年10月24日，日本東京，三菱汽車的一款電動車在東京車展上亮相。（Reuters）

今年一月，有知情人士表示，三菱正考慮不加入日產與本田的合併計劃，共同社評價該態度反映出三菱汽車擔心如果以控股公司的形式加入合併，將失去管理控制權。

此外，由於汽車行業的競爭重點轉向電動汽車和軟件開發，而三家汽車製造商都面臨同樣的困境。所以，外界也對三家日系車企合併後能否產生協同效應始終存有質疑。

彭博行業研究分析師吉田（Tatsuo Yoshida）表示，在不涉及資本變動的情況下，追求協同效應是可能的，並能在一定程度上緩解外界對日產的擔憂。但如果日產拒絕本田將其納入子公司的提議，合併談判本身可能會受阻，在這種情況下，日產的投資者可能會陷入困境。

杉浦誠二則表示，如果與本田的計劃徹底失敗，那麼人們將更加期待此前曾對日產表現出興趣的鴻海精密工業股份有限公司（富士康母公司）提出的收購計劃。

本文轉載自觀察者網

