數據看特朗普關稅戰：重創加拿大、墨西哥卻對中國傷不入肉？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月4 日簽署行政命令對中國徵收額外10% 的關稅，另向加拿大、墨西哥加徵25%關稅；墨加兩國領導人同日與他通話展開交涉，最終令有關關稅暫時擱置30天執行。美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）分析指，面臨關稅打擊的這三個國家出口佔美國進口近半，加稅或影響中美持續脫鈎， 惟多項數據卻顯示中國並非最受打擊的國家。



美國外交關係協會引述美國稅務基金會（Tax Foundation）預測指，儘管加稅會為美國帶來每年約1,000億美元（約7,785億港元）的額外稅收，但也將有機會擾亂供應鏈、造成當地企業成本上升、減少數十萬個工作崗位等，最終還會引致美國的商品價格上升。美國部份經濟如汽車、能源和食品產業尤其受到影響。

美國對華存在較大貿易逆差

聯合國商品貿易統計數據庫（ The United Nations Comtrade）顯示，美國於2023年自世界各地進口價值超過3.1萬億美元（約24.14萬億港元）的商品，其中超過1.3萬億（約10.12萬億港元）的貨物來自中國、墨西哥和加拿大三國，接近一半的比例，其中中國佔當中的14%。

與美國進口大量中國貨物不同，中國同年從美國進口價值1400億美元（約1.09萬億港元）的貨物，儘管數字很高，但其實僅佔美國對外出口的7%；對於美國而言，中國對自身貿易逆差巨大，意味金錢正流向中國。而墨西哥與加拿大則無論是在進口和出口美國貨物方面的佔比均相差不大，介乎14%至17%，貿易順逆差均較輕微。

特朗普早在首個任期時就曾對中國加徵關稅，以開展貿易戰試圖緩解美國對中國貿易逆差問題，如今只不過是「老調重彈」。而彭博社分析指，新關稅可能會使美國整體進口額減少15%。

墨加經濟更依賴貿易 中國不然

世界銀行（World Bank）的數據指出，在2000年至2023年間，儘管中國的貿易佔比曾一度高達64%，但至2023年已回落至37%；相反，加拿大和墨西哥多年來的貿易佔比都相當高，2023年的數字分別為67%及73%。這表示兩國的GDP表現與貿易相關性更強，加徵關稅對這兩個以貿易為主導的國家影響更大。

墨西哥 80% 以上的出口，包括汽車、機械、蔬菜水果和醫療設備皆銷往北方；這種依賴在墨西哥北部邊境尤為明顯。墨西哥還是美國成品油出口的最大目的地，滿足了美國70%以上的國內需求。美國關稅可能會使燃料價格更加昂貴，從而提高油價並對墨西哥的整體經濟造成壓力。

加拿大也面臨類似的挑戰。美國購買了 70% 以上加拿大出口的主要商品，佔美國進口總額的 14%。在新的關稅下，加拿大的能源產業將受到最大的打擊，因為出口商將 80% 的石油運往南方。

中美持續脫鈎反幫了中國一個忙？

相對而言，中國和美國對貿易的依賴程度較低。過去20年來，隨着北京方面加大國內生產力度，中國逐漸降低了貿易對經濟的重要性。如今，進出口僅佔中國GDP的37%左右，而21世紀初這一數字曾超過60%。其中，中國出口價值約5,012億美元（約3.9萬億港元）貨物到美國，僅佔比15%。

近年來，中美貿易持續下滑，尤其是受到先前關稅和出口管制打擊的行業，例如汽車零件、資料伺服器、家具和半導體。中國反而加強了與歐盟、墨西哥和越南等其他夥伴的貿易往來。自 2016 年特朗普首次上任以來，中國在全球貿易中的份額已攀升約 4%。

綜合這些因素來看，中美持續脫鈎，反倒減輕美國對中國加徵10%關稅的衝擊。