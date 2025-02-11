全球極右思想蔓延　新加坡未雨綢繆嚴防青少年極端化

新加坡內政部兼國家發展部政務部長費紹爾副教授，周一（2月10日）在facebook發文說，新加坡持續面臨恐怖主義威脅，尤其是自我激進化問題。網絡上的暴力極端主義意識形態日益多樣化，結合以巴衝突等外部事件，進一步加劇了激進化的威脅。



其中，右翼極端主義問題日益令人擔憂，它通常宣揚種族至上、種族主義和仇外心理等，而青年尤其容易受到這種意識形態影響。

費紹爾說，仇視或無法容忍其他觀點，會威脅新加坡多元種族和宗教社會的和諧。為此，政府機構和社區夥伴正共同努力，提高公眾對極端主義意識形態危害的警覺。

南洋理工大學拉惹勒南國際研究院院長古瑪（Kumar Ramakrishna）教授受訪時說，歐洲極右翼政黨在去年選舉中的成功，凸顯右翼極端主義思想在過去10年，已趨向主流。

新加坡國立大學政治系副主任比爾維爾星（Bilveer Singh）副教授也提到，反回教主義作為右翼極端主義的重要推動力之一，正在全球蔓延，且因以巴和以黎衝突而加劇。一些認為回教徒構成「威脅」的人，看到以色列以「懲罰」的名義攻擊回教徒卻未遭受懲罰時，更容易將這些行為合理化。

2025年2月1日，英國倫敦市中心有數千名示威者參加遊行，要求釋放極右翼人物湯米·魯賓遜（Tommy Robinson）。（Reuters）

比爾維爾星說，青少年因思維尚未成熟，容易受到極端思想的影響，尤其是通過網絡和社交媒體傳播的極端主義內容，這些內容不僅獲取容易，還常常難以監管，最終深深影響他們。

至今有三名新加坡人因受右翼極端主義思想影響激進化，在內部安全法令下接到拘留令或限制令。他們都是青年。其中一名18歲華族青年去年12月被拘留，他在社交媒體上接觸到仇視回教和右翼極端主義內容後，產生襲擊本地回教徒的想法。

古瑪提到，有研究顯示，青少年傾向於非黑即白的思考模式，同時渴望尋找個人的意義和價值。在這一過程中，他們通常會追尋一些激動人心的「理念」，並通過捍衛這些理念來表現英雄氣概，這包括白人至上主義和回教極端主義。

全球富豪馬斯克（Elon Musk）1月9日於旗下社交平台上載影片，他在片中訪問德國極右政黨另類選擇黨（Alternative for Germany，AfD）黨魁魏德爾（Alice Weidel），並促請德國民眾投票支持該黨。(X@Alice_Weidel)

專家建議調整社媒推薦算法 也須學會應對

近年來，社媒和網絡遊戲被視為青少年激進化的重要途徑。古瑪建議，除了提升青少年的數碼素養和批判性思維，社媒平台也應確保落實有效的內容審核機制。有專家建議調整推薦算法，避免青年陷入網絡極端主義的黑洞。

但比爾維爾星認為，完全杜絕網絡上的極端主義內容幾乎不可能，因此須學會如何應對。最好的方法是從家庭和學校入手，培養青少年健康的思想和足夠的心理韌性。「我國擁有優秀的安全機構，很幸運能夠躲過一次次未遂事件，但差池隨時可能發生……我們因此必須預先做好準備，應對這一切。」

佛教總會會長廣品法師提醒，要留意家庭、學校和周圍朋友的變化。一旦發現有不尋常的言行舉止，應及時向有關當局或學校報告。

「朝夕相處更容易察覺到異常，及時拉回正道，消除仇恨和極端思想的影響。」