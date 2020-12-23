英國變種病毒｜英法達成共識　需獲檢測陰性證明才能過境

英國與法國就重開邊境達成共識，由當地時間12月22日午夜起，法國及歐盟的民眾，或於當地擁有居留權的人士，可以從英國入境，但必須持有72小時內的病毒檢測陰性報告。

圖為12月22日，英法邊境關閉後，大量貨車在高速公路上排隊。（Reuters）

受新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種病毒株的影響，多國封閉來往英國交通，包括來往英法的貨運。突然封關令大量貨車滯留邊境，亦影響依賴歐洲大陸貨運的糧食及日用品供應。

英法兩國在22日達成共識，在午夜起重開邊境。英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）表示，會設立臨時快速檢測站讓貨車司機測試，讓他們能盡快通過邊境前往目的地。快速檢測一般在30分鐘內就能有結果。

一般民眾則要透過聚合酶鏈反應（Polymerase Chain Reaction，PCR）測試，獲陰性證明才可前往法國。PCR測試一般需要24小時才有結果。

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來往連接英法兩地港口的肯特郡一度有近千部貨車通宵排隊，等候法國重開邊境。夏博思稱可能需要2至3天才能讓貨運恢復正常，呼籲司機別再前往肯特郡，稱現在排隊不會加快過境速度。