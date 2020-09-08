【Marvel】一個《蜘蛛俠》角色出個人劇集　《復3》早有蛛絲馬跡

Sony以Marvel角色開發許久的系列劇集距離與觀眾見面又更進一步了。根據《Deadline》報導指出，Sony正與Amazon洽談，由後者作為多部高期待值劇集的訂閱制隨選視訊（SVOD）發行商。

其中，第一部會是在一年前左右傳出由Sony Pictures Entertainment Inc.電視開發的《蛛絲》（Silk，中文暫譯）。此劇由《異類》（Atypical）編劇Lauren Moon撰寫劇本，改編自以韓裔美國人作為主角的超級英雄漫畫。

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《蛛絲》會是第一部由亞裔美國人當主角的漫畫改編劇集。綜觀先前推出的漫畫改編劇集或電影，當中其實有不少亞裔角色，但多半都是配角或是一大群背景人物中的一份子。

然而，近來有越來越多亞裔角色在漫畫改編劇集或電影中成為鎂光燈的焦點，例如Marvel即將上映電影《上氣》（Shang-Chi）就由劉思慕（Simu Liu）主演，這也是Marvel首位以亞裔作為主角的作品。

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此外，還有電影《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey）中的Ella Jay Basco、《神盾局特工》（Agents of S.H.I.E.L.D.）中的溫明娜（Ming-Na Wen）與汪可盈（Chloe Bennet）。

而在DC方面，劇集《黑閃電》（Black Lightning）由Chantal Thuy飾演的Grace Choi與《明日傳奇》（DC’s Legends of Tomorrow）中由Osric Chau飾演的Ryan Choi在漫畫中為同父異母手足，讓粉絲也相當期待兩位角色能在綠箭宇宙（Arrowverse）連動中相遇。此外，Disney+也正開發首部由巴基斯坦裔穆斯林作為主角的超級英雄美劇《Ms. Marvel》。

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消息來源表示，Sony與Amazon的洽談處於早期階段，還有許多重大的問題需待解決，像是眾多角色的版權牽扯到多個平台。而現階段洽談的主要方向是讓這些劇先在有線頻道播出後，再登上Amazon串流平台。

報導進一步指出，雙方洽談的合作方式有可能與Marvel電視和Netflix先前談的相同，即以《Marvel夜魔俠》（Marvel's Daredevil）為首的四部美劇。

「蛛絲（或譯蛛絲女）」Cindy Moon首次登場於2014年《The Amazing Spider-Man》vol.3 第一期中。這名角色曾在大銀幕現身，在《蜘蛛俠：強勢回歸》、《復仇者聯盟3：無限之戰》裡由Tiffany Espensen飾演。

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