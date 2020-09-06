Marvel隊長︱貝兒娜森要三顧草廬先請得郁？　兩度拒演竟非因大牌

Marvel超級英雄片深受觀眾歡迎，更捧紅不少演員，有機會接到扮演要角的邀約，演員們多半不會拒絕，但《Marvel隊長 Captain Marvel》女主角貝兒娜森（Brie Larson）坦言自己原本並不想接，還兩度請工作團隊回絕Marvel的詢問，直到第3次被洽詢，才決定和Marvel人員見面，這一聊就改變了心意。

貝兒娜森在接演《Marvel隊長》時，已貴為奧斯卡影后，而她早在尚未得獎前就參加過好幾部Marvel電影的試鏡，包括《鐵甲奇俠2 Ironman 2》與《雷神 Thor》，她沒有透露到底爭取的是哪個角色，不過當然這兩部戲她都沒有雀屏中選。

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隨著Marvel英雄片愈來愈受到觀眾喜愛，接演主角幾乎等於將一夕爆紅，貝兒娜森開始覺得自己無法勝任，她坦言當自家工作團隊第一次來詢問她是否接演《Marvel隊長》，她回答：「我不想，我會太緊張，那對我來說太多了，無法承受，我不覺得自己能處理得很好，所以幫我回絕Marvel吧。」他們也答應會推掉。

過了幾個月，貝兒娜森又被詢問：「Marvel還是來問妳，確定不接嗎？」她態度還是沒變：「對，我太內向了，這對我來說是太大的機會，超乎我的理解力。」可是團隊又來問她第3次，她才想到，有可能自己每一次叫他們去推掉，他們都沒有真的跟Marvel推掉，因為知道這是她在影壇地位更上層樓的良機，只在等她做好一切心理準備後改變心意。

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於是貝兒娜森決定先跟Marvel談談，看到他們對《Marvel隊長》的想法、設計甚至服裝造型後，她開始被打動，聽到Marvel要藉此角彰顯女性主義、還要找女性編導來負責，想到能夠讓很多女性一起發聲，她就決定接受這個角色。果然，《Marvel隊長》全球賣破10億美元，也將在下一階段Marvel影片中成為重要主角，貝兒娜森總算沒和這個好機會擦身而過。

貝兒娜森早在2015年憑《抖室 Room》加冕奧斯卡影后，但她仍對是否接演《Marvel隊長》感到猶豫（GettyImages）

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