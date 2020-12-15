《復仇者聯盟4》完結、黑豹癌逝致Marvel青黃不接？下個上位係…

Marvel未來新片計畫公布後，外界分析脈絡，還看不出復仇者聯盟將如何重組，或是由誰領軍。雖然之前推論黑豹、Marvel隊長與蜘蛛俠都有可能是新階段的當家，卻各自有難以接掌「一哥」的因素，倒是《雷神奇俠》第四集《Thor: Love and Thunder》被形容成「有如《復仇者聯盟5》一般陣容堅強」，暫時先扛起大樑。

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過去12年的MCU由鐵甲奇俠、美國隊長成為故事主軸，其他英雄人物雖各有各的功能，都沒喧賓奪主。在《復仇者聯盟4：終局之戰 Avengers: Endgame》後，Marvel又要再用好幾年時間發展下一個大故事，卻還沒宣告由誰成為重心，北美票房賣破7億的《黑豹Black Panther》本來呼聲極高，由於男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）英年早逝，續集都被迫要將重點轉移到其他角色上，恐無法順利上位成為眾英雄的領袖。

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全美票房達4億的《Marvel隊長 Captain Marvel》本來也是選項，然而女主角貝兒娜森（Brie Larson）支持女權的各種宣言激怒不少男性觀眾，在粉絲間有兩極化評價，漫威不敢冒險。在漫威英雄中最受美國民眾歡迎的蜘蛛俠，演員年紀輕、角色又具親和力，原是絕佳的選擇，可惜目前拍攝權仍在Sony手上，Marvel只能不斷協商合作續約，不能收回盡情使用。

在此情形下，之前被視為「3巨頭」之一的雷神Thor，很自然被賦予更重要的任務，扮演Thor的基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）英挺帥氣，受到美國人喜愛，和他一樣都是元老「復仇者聯盟」成員的「變形俠醫」（Hulk）麥克雷法路（Mark Ruffalo）與「鷹眼」（Eagle Eye ）謝洛美維納（Jeremy Renner），都被下放到Marvel在Disney+的影集裡，使得大銀幕上暫時以他最受重用。

之前被視為「3巨頭」之一的雷神Thor，很自然被賦予更重要的任務，扮演Thor的基斯咸士禾夫英挺帥氣，受到美國人喜愛。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

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透過新的電影與影片，Marvel也在「世代交替」，「鷹眼」、「女鐵甲奇俠 Ironheart」、「女變形俠醫」中可望見到鷹眼、鐵甲奇俠、變形俠醫各自傳承到女版的新一代手上，《飛隼與寒冬戰士》（暫譯、原劇名《The Falcon and The Winter Soldier》）講的是新一代美國隊長的故事，連施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）扮演的「黑寡婦」（Black Widow）都被推論將由片中演義妹的佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）接棒。

至於奇異博士（Doctor Strange）和蟻俠的功能最奇妙，前者負責串連眾家英雄與不同平行時空的版本，像是橋樑；而後者則會在情節中帶出《復仇者聯盟》影片的重要關鍵，雖然並不是主要的成員，卻對該系列的發展不可或缺。

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