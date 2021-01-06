美國大選．新聞教室｜美國憲法：彭斯沒有權力推翻選舉人票結果

美國國會將在1月6日稍後時間，確認拜登（Joe Biden）當選。總統特朗普（Donald Trump）在社交網絡上表示，副總統彭斯（Mike Pence）有權力推翻選舉人票決定，但根據美國憲法規定，彭斯並沒有權力這樣做。

圖為10月25日，副總統彭斯在北卡羅來納州出席大選拉票活動。（Reuters）

彭斯作為副總統兼參議院議長，在參議院出現兩黨票數相同的情況下，可投下決定性一票左右結果。但在確認總統當選方面，他並沒有權力干預選舉人票決定結果。

根據美國憲法第十二條修正案，參議院議長會拆開寫有選舉人票名單的信封，然後根據名單進行點票，宣告有關結果。同時根據1887年的《選舉計算法》（Electoral Count Count Act），限制了參議院議長的權力。參議院議長不可干預選舉人票決定，或否決有關的結果。

也就是說，彭斯作為主持人，進行的選舉人票點票與宣讀結果，只是程序儀式上的一部分。

美國《紐約時報》報道，彭斯已向特朗普表示，他沒有權力推翻選舉人票的結果。

而根據第十二條修正案，若選舉人票無法確認哪位候選人勝出大多數，則會由眾議院另行投票決定。但由於各州已根據11月3日的大選結果進行選舉人投票，拜登已獲得306票的大多數，票數已無法改變。

儘管共和黨有議員可對選舉人票結果提出反對，但要否決選舉人投票結果須要兩院通過，而民主黨正控制着眾議院，因此拜登如無意外將會被確認成為新任總統。假若彭斯執意推翻結果，將引發嚴重憲政危機。