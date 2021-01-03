美國大選｜共和黨克魯茲等11位參議員表態　將阻國會確認拜登當選

美國國會將在2021年1月6日點算美國大選的選舉人票，正式認證民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的勝選結果。共和黨重量級參議員克魯茲（Ted Cruz）1月2日表示，他將與其他10位共和黨參議員一起投票反對認證結果，並要求任命一個委員會，對選舉結果展開為期10天的緊急審核。

圖為克魯茲（Ted Cruz）2021年1月2日在喬治亞州出席為黨友拉票的選舉活動（Reuters）

克魯茲與其他10名共和黨參議員共同發聲明指，2020年的美國大選出現前所未有的指控，包括選民舞弊、違反選舉法、執法不力及其他投票違規行為，聲明指，他們打算在1月6日投票，抵制那些來自爭議州份、沒有得到「正常規定」及「合法證明」的選舉人，並指「除非及直至完成10天的緊急審核」。

除了克魯茲外，其他參與的共和黨參議員包括威斯康星州的約翰遜（Ron Johnson）、俄克拉何馬州的蘭克福德（James Lankford）等，他們都將在1月3日新一屆國會宣誓就職。

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共和黨參議員霍利（Josh Hawley）之前在2020年12月30日已經表示，打算在國會挑戰部分州份的選舉人票結果，另外在眾議院，也有多名共和黨人有意發起反對選舉人票結果行動，有眾議員甚至預計眾議院至少會有140名共和黨同僚反對點算選舉人票。

美國輿論認為共和黨陣營此舉的成功機會不大，根據美國法律，若有參議員、眾議員對某州票數提出反對，國會認證程序將暫停，兩院議員分頭就是否反對各州結果展開最多2小時的辯論，然後再投票表決，反對議案要在兩院都獲得過半數支持，才能通過。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，由於民主黨在眾議院擁有多數議席，所以共和黨議員能夠推翻拜登勝選結果的機會甚低，在共和黨內，部分參議員認為此舉將徒勞無功。