被問及MUJI「設計理念」？無印良品之父生前如此回答令人驚奇

作為一個MUJI控，日站君可以說從店面、產品，到背後的設計師基本研究了個遍。我們可能是從原研哉那一系列空曠、自然的設計所吸引，開始了解「MUJI」這個品牌。但杉本貴志的設計，就是讓我們走進MUJI的店面時，愛上這個品牌。今天，日站君就給大家介紹一下MUJI背後的男人——杉本貴志！



杉本貴志於1968年獲得了東京藝術大學美術學士學位，1973年創立了「超級土豆」室內設計工作室。因為他當時特別着迷60年代的意大利建築設計小組「超級工作室」，所以在起名字的時候就緊跟隊形；而「土豆」，他說，就算是毫不起眼的塊莖植物，也存在着驚豔的可能。

至於為什麼學美術出身卻從事了室內設計？杉本貴志說，他從小就對空間有着強烈的興趣，再加上深受Richard Serra和Carl Andre兩位藝術家作品的影響，畢業之後就開始追尋室內設計了……

「沒有設計」的設計理念 從上海MUJI旗艦店的一艘船說起（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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但杉本貴志也沒有完全放棄美術，成為一名室內設計師的同時，他還是武藏野美術大學的教授。可能是設計經驗的積累，他在執教時一再強調：更多的去體驗、更多的去感受！設計MUJI第一家門店的時候，杉本貴志是存了「叛逆」的心理的。那個時候日本的社會風氣，「奢靡」二字就可以形容，周圍的店鋪裝修，要求的就是漂亮、華麗。杉本貴志的內心是抗拒的，他只想自然地做自然的事情，這才有了MUJI樸素自然的店面。後來他在《無印良品》裏寫道，「回首往事，我想正是這種精神才讓我們那麼有創造力」。如今MUJI的風格依舊崇尚自然，這是它的個性。

被問及無印的設計理念 杉本貴志的回答竟是？

上海的MUJI旗艦店裏，最吸引人的應該是一艘「破船」，不是誇張，因為整艘船很大，中間被設計成門店的入口，底部的木板像是「補丁」一樣地排列，船上還堆着一堆收納盒。但整體就營造出一種引人探尋的感覺：這個船看起來有年頭了，裏面會不會「寶藏」？其實在上海MUJI旗艦店開業當天，有人問杉本貴志：「放一艘破船體現了怎樣的設計理念呢？」杉本貴志的回答很出人意料，「哪有那種東西」。或許很多人對於設計師的印象就是，每一處都有着「閱讀理解」式的考量，但放在杉本貴志這裏就不一樣了，這些設計就像隨意擺放的，怎麼自然怎麼來，卻很貼合MUJI的調性。不刻意的設計，就是杉本貴志的設計！帶着這種特徵的，還有MUJI HOTEL深圳旗艦店。引入眼簾的是巨大的木板背景，毫無裝飾的拼接樣式讓人打心底覺得舒服，整根木條的長凳有一種「原始」的味道。賓館的內部裝飾，也都是原木色系，一些現代化裝置的外觀，主要以淺色係為主，這樣的風格營造出一種「自然與現代和諧共生」的氛圍。極其生活化的佈置，給人一種家的感覺。

所有的門店都在一直印證着杉本貴志設計MUJI店面時一貫秉持的觀點：這樣一家品牌店，沒有必要為了漂亮而做設計，對我來說，設計的目的就是為了給我們自然的生活帶來一些靈感。MUJI無拘束、自然的風格，在今天都是廣受好評的。但讓杉本貴志唯一不贊同的，就是「無印良品性冷淡風」的說法，他覺得，和大牌的性感不一樣，MUJI有特殊的性感和魅力，只是有人感覺的到，有人感覺不到，只能說，品牌的魅力是因為時代、社會或者人而有所不同吧！

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設計就要傳統、自然

除了包攬MUJI的門店設計，諸如廣州柏悅酒店等一些知名的酒店、餐廳、酒吧裏，也能看見帶着杉本貴志特色的設計：注重自然&傳統。「人與自然的關係」一直是他設計中堅持的理念，這種表述源於一本名為「Manyoushu」的日本舊詩集。在一段時間裏，那一直是他學習的範本。而傳統，在他看來，當代的生活與傳統文化之間的矛盾一直都是存在的，設計師應該正視這種矛盾，不過他也說，傳統文化固然重要，但設計還是要更符合現代人的生活方式。順着這樣的設計思路，杉本貴志把項目與當地文化相結合，雖然室內的裝置都是現代化的，但是背景的裝飾、花紋，都包含着他對當地傳統文化的解讀。

廣州的柏悅酒店的設計中，嶺南的古典元素無處不在，雕花門、中式花紋等等的背景，就像傳統與現代化的交界處；君悅大酒店的教堂是杉本貴志首次接觸的項目類型，他特意去學習、參考了歐洲的教堂風格，後來他受到Le Corbusier早期設計的一個教堂的影響，用了2年的時間，設計出一個除了必要的物件外，沒有多餘裝飾的教堂，簡潔卻明亮，頂部自然光的設計帶着一點神性。君悅酒店的神社與教堂的設計截然不同，光與影、明與暗相生交錯，別樣的美感。而餐廳、酒吧的設計就更隨意了，不一定要有閃耀的燈球，吸引人的可以是酒瓶堆砌起來的裝飾物、鐵皮等金屬元素也可以有溫度。設計這些的時候，杉本貴志最重視的就是蕩漾其中的氛圍，按照他的話說，「很少有人是衝着酒吧裏的威士忌、店裏面的燈光來的，基本都是衝着自己坐在酒吧裏，享受到的氛圍來的，我覺得這才是設計的關鍵」。

念念不忘的不只是設計風格

2018年4月，杉本貴志先生去世了。MUJI的會長金井政明在採訪中談到杉本貴志，他說，「沒有他，就不會有今天的MUJI。直到最後，他依然每個月坐輪椅過來，即使不說話，只要他在那裏，我們就能確認MUJI的思想和信念」。這讓日站君想起設計界對金井政明的評價——「史上最難纏甲方」，可他卻一直對杉本貴誌有着最大的信任，「當他為MUJI設計酒店時，我們沒有提出任何的要求，因為沒有必要」。原研哉提到杉本貴志的時曾說，杉本先生在MUJI開會時總愛潑冷水，直到大家想出更正確的答案之前，經常會說「道理沒錯，但很無聊」。建築師安藤忠雄和杉本貴志是好友，他對杉本先生的評價也是極高的，曾經就在杉本貴志作品集的序裏寫道，「在這座鮮亮奪目、流光溢彩又脆弱的人造都市中，只有杉本能創造一種似乎可召喚遠古精神的斷層，而且在這之中，杉本從未屈從於傳統的設計經驗」。

帶有特色的作品和其設計師一樣，都有着強烈的色彩。一塊木板、一張鐵皮、一個石頭，在杉本貴志的手下都有了不同的意義。這也正是他區別於其他設計師的地方。不同材質的碰撞與融合，能讓人慢慢感覺到時間的流動、返璞歸真的感動，一如杉本貴誌所說，「設計，是一種慢慢被感知的東西」。杉本貴志先生和他的作品，就是一場讓我們念念不忘的奇蹟。

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