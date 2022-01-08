MUJI無印良品2021銷量排行　成日講零食收納箱　服裝又邊啲最賣得

深受港人喜愛的日本生活雜貨品牌「無印良品MUJI」公布2021年度的人氣熱銷排行了！



每年無印良品都會整理出一整年銷量最高評價最好的商品提供給大家做參考，除生活家具及文具收納用品之外，還有美容保養、男女服飾以及內睡衣的熱銷排行，來看看日本人今年買了哪些商品吧！

一個圖輯看清服飾內衣保養品熱銷排行（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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【美容保養TOP5】第五名：化妝棉。喜歡無印良品的朋友心中一定有一份定期回購的購物清單，化妝棉絕對是其中之一。無印的化妝棉使用長纖維的棉花製成，觸感厚實柔軟，拍化妝水、濕敷都超好用，買過必回購！／第四名：精油。無印良品精油品項非常豐富，有一般常見的單品精油，如薰衣草、檸檬、迷迭香等，也有以多款精油調配而成的複方產品，搭配無印的香氛機，簡單就能為居家生活帶來儀式感。／第三名：溫和卸妝凝露。無印溫和卸妝凝露可徹底卸除彩妝及臉上髒污，添加保濕成分洗後不緊繃乾澀，淡淡的柑橘香味更是讓人舒心，且無添加合成香料、色素、礦物油及酒精，任何膚質都適用。

第二名：水漾潤澤保養系列。無印良品的保養品皆使用日本岩手縣釜石天然水製成，水樣潤澤系列添加山茶花、洋薔薇、柚子、玻尿酸、膠原蛋白等高保濕成分，為乾燥肌及熟齡肌帶來潤澤。無添加合成香料、色素、礦物油以及防腐劑、酒精，長期使用對皮膚不會造成負擔。／第一名：敏感肌保養系列。無印的敏感肌保養系列熱銷多年，也是很多保養新手的最佳入門商品，低刺激性且通過敏感測試，可提供乾燥肌膚清爽潤澤。品項包含了化妝水、乳液、洗面乳及卸妝油等，還有小包裝的旅行用商品可供選擇。

【同場加映】日本MUJI無印良品傢俱雜貨熱銷排行榜 PE同PP收納盒邊個搶手啲？（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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【內睡衣TOP5】第五名：有機棉舒適背心。這款百分之百有機棉製作的舒適背心擁有極佳透氣性與速乾性，能快速吸收與釋放衣服內的濕氣，不易悶熱及產生異味。 ／第四名：男用內褲。無印男用內褲包含平口褲以及拳擊內褲等多種款式，並再細分一體成形或者前開口款，滿足多樣化需求。／第三名：有機棉保暖內搭衣系列。無印有機棉保暖系列帶有吸濕排汗的機能，並能抑制汗味，保暖之餘維持清爽舒適。款式多元，八分袖長袖、高領V領，可依照外套、外衣去做搭配，做好抗寒的萬全準備。／第二名：女用內褲。女用內褲採用有機棉無側縫筒狀編織，並能完美貼合肌膚，不易產生痕跡。／第一名：有機棉無側縫家居睡衣。有機棉無側縫家居睡衣，著重保暖性以及穿著舒適度，並可提升睡眠品質，男款女款都大受日本人歡迎。

【織品雜貨TOP5】第五名：手帕。以襯衫同材質的百分之百有機棉製成，擁有多款花色，並有抗菌機能，成為日本上班族的最愛。／第四名：後背包。無印後背包堅固耐用CP值高，全系列皆備能減低肩膀負擔的軟墊，並能固定在行李箱上，多口袋與內袋的設計非常實用。／第三名：休閒鞋。有機棉休閒鞋採用有機棉以及可完整支撐足弓的厚實鞋墊，讓你好穿好走不易疲累，防撥水設計雨天穿他也不擔心。／第二名：黃麻購物袋。無印黃麻購物袋便宜又好用，對環境友善的材質出乎意料的柔軟，背著逛街也不會刺膚，也能擺在家中層架做收納使用。／第一名：直角襪。穿過就回不去了！不曉得無印鐵粉是不是都有這種感受呢？無印的有機棉直角襪在腳踝處腳由伸縮性極佳的的織線製成，擁有舒適貼合感，可完整包覆腳根。直角襪有多種款式，短襪長襪應有盡有，寒流來臨時可選購編入氂牛毛與羊毛的厚實款，保持腳部溫暖。

【服飾TOP5】第五名：有機棉混彈性丹寧褲。有機棉混入單寧素材，保有單寧的質感並兼顧彈性，2021年男女款皆推出新版型產品，修身俐落又好穿。／第四名：卡其褲。無印的有機棉混縱橫彈性舒適長褲（卡其款）採用有機棉混縱向、橫向都可拉伸的彈性材質，穿起來活動自如且非常舒適，男女款皆有寬襬、九分、直筒可供選擇，可依整體造型搭配。／第三名：短袖上衣。夏日必備無印短袖上衣，百分之百有機棉製作，厚度適中透氣舒爽，高溫酷暑中的重要穿搭配件。無印良品有感於全球有機棉生產比例過低，自2021年春夏開始，只要售出一件有機棉上衣，就會為地球種下兩顆有機棉的種子，為永續環保盡一份心力。／第二名：亞麻系列。透氣、吸水性佳、快乾的亞麻材質是夏季衣裝的最佳材料，洋裝、寬褲、床單等都非常受歡迎，此系列全新商品將在三月發售。／第一名：有機棉水洗襯衫。服飾年度銷售第一名為無印的定番商品有機棉水洗襯衫，他利用水洗加工呈現棉最初最原始的質感，簡約設計適合全年齡層，且不分男女大人小孩都可穿出屬於自己的風格。

以上就是日本無印良品2021年男女服飾以及美容保養品的熱銷排行，敏感性肌膚保養品以及居家睡衣持續大熱銷，可療癒身心的精油類產品讓人超想打包所有香味，只要有了無印良品打造居家儀式感一點也不難。

【同場加映】MUJI進軍二手市場 教科書式示範舊樓改造要訣 廚房間隔牆全打通（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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局部設計．MUJI式的細節（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】