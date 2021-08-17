MUJI進軍二手市場　教科書式示範舊樓改造要訣　廚房間隔牆全打通

生活方式店間的競爭到底有多激烈？有的時候真的看看MUJI無印良品、niko and還有IKEA宜家這些店就明白了。自從MUJI開出東京有明店數個月後，宜家也是狂開新品店，把生活雜貨家居類產品包抄到極處。



這次，MUJI終於將觸手伸向了二手房市場。仔細一看，好傢伙，居然範圍還很廣，遍佈全日本啊！據說價格一套50-60㎡的大概只要約144萬港元左右，硬裝内飾配齊，讓在杭州的日站君覺得，真的好香！

整個項目名叫MUJIxUR団地リノベーションプロジェクト，是MUJI與日本房地產運營公司UR都市機構合作開發的項目……

舊的不去，新的不來，老房改造提上議案，那麼這個項目到底有啥特色？聽日站君給大家介紹（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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局部設計．MUJI式的細節（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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看完MUJI這次的團地改造項目，不知道你覺得如何？日站君覺得，從整體來看，MUJI秉承了自己一貫的設計理念，將簡潔主義引入到「家」的環境中，提供給年輕家庭了一種新的思路。

團地建築作為日本昭和經濟騰飛年代特有的建築形態，有著天然的城市基因，由於本身多為大型公司委托建造，所以品質和配套環境上也有相當的保證。這次MUJI針對團地建築的改造，將它從「雞肋」 的境遇中拉回，也是成功的案例。

再想想看我們國家近幾年開發的住宅，是否也類似日本當年團地的形態？在未來是否也會面臨著同樣的境遇和改變？MUJI的設計是否貼合你的心意？留言區裏，日站君也想聽聽大家的意見。

【同場加映】比IKEA更火爆嘅日本虛擬超市 靠投票決定邊啲產品可真正「出道」（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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【同場加映】日本MUJI無印良品傢俱雜貨熱銷排行榜 PE同PP收納盒邊個搶手啲？（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】