專訪kikki.K創辦人　華麗瑞典設計背後：文具是一種生活態度

相信不少女生都聽過 kikki.K 這個文具品牌,其清新且充滿北歐感的精緻文具,令少女們都忍不住自己的購物慾。可能大家都以為這個品牌都來自北歐,但其實它是在澳洲誕生的,由來自瑞典的品牌創辦人 Kristina Karlsson 與她的伴侶一同創立。在這個科技發達的時代,大家只要有一部智能手機,已經什麼都能得做時,到底是什麼原因促使她創辦一個以文具為主的品牌呢?我們 WIW 有幸訪問到品牌創辦人Kristina Karlsson,不如讓我們聽聽她的初衷與創業的心路歷程。

#我沒有什麼商業經驗 只是做自己喜歡的事

「擁有自己的事業一直是我的夢想」 她憶起 10 歲時,已經萌起創業的念頭,但長大後一直沒有將它實踐。在開始 kikki.K 之前,Kristina 並沒有真正固定的職業生涯,也沒有上過大學,高中畢業後,便展開她的流浪之旅。她曾當過旅遊巴士導遊、在美國比佛利山莊當過保姆。搬到澳洲後,也曾於瑞典餐館工作,不過一直感到不滿,覺得人生欠缺了什麼。

她開始思考自己想過什麼的生活?真正喜歡的是什麼?「我喜歡美麗的東西,我喜歡瑞典設計,我想與全世界的每個人分享我的熱情」這是她當時的結論。當時她想建立自己的 Home Office,但完全尋找不到能反映出她的個人品味和生活方式的產品,因此萌起製造一間精緻且華麗的文具,同時融合瑞典設計,夢想把自己的熱情,開遍世界每個角落。

#沒有一步登天的成功 互相尊重才是成功之道

當問到如何從 Home Office 做到全球知名的品牌時,她跟我們說這個世界沒有一步登天的成功,只有一步一步的努力。「一開始,我的團隊非常小,只有我和伴侶 Paul。在最初的 5 年,我們每週工作 7 天,每天至少工作 15 個小時,因為要實踐你的夢想,一定要有這份努力。 」

當他們走上正軌,開始要建立自己的團隊,如銷售、營銷、設計、財務等,拓展事業,除此事業版圖之外,她同時創造了一種獨特的 kikki.K 的文化,就是「互相尊重」她說:「只要有好的團隊,而且大家懂得互相尊重,才能得人心,才能啟發別人,吸引與留住才華橫溢的人才,同時把這個精神帶到前線,讓客人感到這份熱情,這個開明的文化無疑是我們戰略和運營至關重要。」

#用優質的服務與精神 克服傳統零售業的困難

在現今網路發達,簡單上網按兩三個鍵,就能入手世界各地的時尚產品,而且還直送到家中,加上租金貴,傳統零售業面對很大的挑戰。「我的最喜歡的 motto “ Don’t Say No, say how” (不要說不,說如何做到) ,這也是我是面對困難時的方法。」特別是面對不同的市場,如澳洲、新加坡、香港、日本等等, 他們都遇到了許多的挑戰,但有好團隊就能克服。 一向重視溝通的 Kristina ,覺得這是 kikki.K 的文化關鍵,同時也是他們所重視的價值觀。 沒有良好的溝通,會能員工對公司失去信心,而員工是公司重要的資產。

對於 kikki.K,Kristina 表示他們十分幸運,他們的客人很喜歡他們的商店。「我相信我們得到如此的支持,主要的原因是擁有優質的團隊,他們所發揮出的服務與精神令人愛上 kikki.K,他們非常善於與客人聯繫,為他們提供不同的意見。 團隊專注為大家帶來歡樂與希望,同時展示產品是如何幫助他們過上更好的生活。」

#文具不單是文具 而是一種生活態度

不可否認,我們生活在一個以科技為主的世界。然而,同時也有不少人們希望回到「真實世界」。手寫信與感謝卡已經很少見,但反而令它顯得矜貴。很多人都會把文具與童年回憶聯繫起來,第一天上課總是期待著新的文具,令人興奮,讓你有種回到小時候的感覺,不是智能手機,電腦和 iPad 可以取代的感覺。

其實文具不單是文具,以是一種生活態度。「它們給我們一種秩序感和控制感,簡單地把筆放在紙上,這種思考和反思並不像數字通信的即時和快節奏那樣容易。我也一直相信,擁有一個良好組織力,有幫改善生活質素,把事情寫下來可以整理你的思緒,這個可以影響了我們的生產力和創造力。 而且在情感層面,它提供了令人滿意的幸福感,控制感和自信心。」

#There She Is Collection

#Leather Essentials Collection

#Inspiration Collection

kikki.K的產品系列非常時尚,你可以按季節選擇特定外觀的筆記本和配件,為你的日常增添多一點質感。如果是職業女性,Kristina 推薦 Leather Essentials Collection。這是一系列皮革產品,如彙編、筆記本、小袋子等,可以幫助你保持整潔和專業感。另外,She is Collection 也十分合適現代女生,希望通過明亮的色彩與手繪女性圖形,激勵和慶祝女性的自由。 當然,最新的 Inspiration Collection 也是品牌的核心理念,希望鼓勵更多人給予自己夢想、享受、分享、Me Time 來平衡生活中的壓力。

kikki.K 看似是一間文具店,但其實它賣的不是單單一件產品,而是一種精神。Kristina 一直支持女性主義與 LGBT,因為她相信無論什麼年齡、種族、性別或性取向,每個人都被接受和愛戴,也能擁有自己的夢想,同時有機會追逐他們心中的夢,讓世界變得更好。如果說 kikki.K是夢工場也不為過吧。Kristina 成就了自己的夢想,同時鼓勵其他成就自己的夢想,筆者想這才是真正的領袖。

