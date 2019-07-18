專訪kikki.K創辦人　華麗瑞典設計背後：文具是一種生活態度

相信不少女生都聽過 kikki.K 這個文具品牌，其清新且充滿北歐感的精緻文具，令少女們都忍不住自己的購物慾。可能大家都以為這個品牌都來自北歐，但其實它是在澳洲誕生的，由來自瑞典的品牌創辦人 Kristina Karlsson 與她的伴侶一同創立。在這個科技發達的時代，大家只要有一部智能手機，已經什麼都能得做時，到底是什麼原因促使她創辦一個以文具為主的品牌呢？我們 WIW 有幸訪問到品牌創辦人Kristina Karlsson，不如讓我們聽聽她的初衷與創業的心路歷程。

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#我沒有什麼商業經驗 只是做自己喜歡的事

「擁有自己的事業一直是我的夢想」 她憶起 10 歲時，已經萌起創業的念頭，但長大後一直沒有將它實踐。在開始 kikki.K 之前，Kristina 並沒有真正固定的職業生涯，也沒有上過大學，高中畢業後，便展開她的流浪之旅。她曾當過旅遊巴士導遊、在美國比佛利山莊當過保姆。搬到澳洲後，也曾於瑞典餐館工作，不過一直感到不滿，覺得人生欠缺了什麼。

她開始思考自己想過什麼的生活？真正喜歡的是什麼？「我喜歡美麗的東西，我喜歡瑞典設計，我想與全世界的每個人分享我的熱情」這是她當時的結論。當時她想建立自己的 Home Office，但完全尋找不到能反映出她的個人品味和生活方式的產品，因此萌起製造一間精緻且華麗的文具，同時融合瑞典設計，夢想把自己的熱情，開遍世界每個角落。

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＃沒有一步登天的成功 互相尊重才是成功之道

當問到如何從 Home Office 做到全球知名的品牌時，她跟我們說這個世界沒有一步登天的成功，只有一步一步的努力。「一開始，我的團隊非常小，只有我和伴侶 Paul。在最初的 5 年，我們每週工作 7 天，每天至少工作 15 個小時，因為要實踐你的夢想，一定要有這份努力。 」

當他們走上正軌，開始要建立自己的團隊，如銷售、營銷、設計、財務等，拓展事業，除此事業版圖之外，她同時創造了一種獨特的 kikki.K 的文化，就是「互相尊重」她說：「只要有好的團隊，而且大家懂得互相尊重，才能得人心，才能啟發別人，吸引與留住才華橫溢的人才，同時把這個精神帶到前線，讓客人感到這份熱情，這個開明的文化無疑是我們戰略和運營至關重要。」

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＃用優質的服務與精神 克服傳統零售業的困難

在現今網路發達，簡單上網按兩三個鍵，就能入手世界各地的時尚產品，而且還直送到家中，加上租金貴，傳統零售業面對很大的挑戰。「我的最喜歡的 motto “ Don’t Say No, say how” （不要說不，說如何做到) ，這也是我是面對困難時的方法。」特別是面對不同的市場，如澳洲、新加坡、香港、日本等等， 他們都遇到了許多的挑戰，但有好團隊就能克服。 一向重視溝通的 Kristina ，覺得這是 kikki.K 的文化關鍵，同時也是他們所重視的價值觀。 沒有良好的溝通，會能員工對公司失去信心，而員工是公司重要的資產。

對於 kikki.K，Kristina 表示他們十分幸運，他們的客人很喜歡他們的商店。「我相信我們得到如此的支持，主要的原因是擁有優質的團隊，他們所發揮出的服務與精神令人愛上 kikki.K，他們非常善於與客人聯繫，為他們提供不同的意見。 團隊專注為大家帶來歡樂與希望，同時展示產品是如何幫助他們過上更好的生活。」

＃文具不單是文具 而是一種生活態度

不可否認，我們生活在一個以科技為主的世界。然而，同時也有不少人們希望回到「真實世界」。手寫信與感謝卡已經很少見，但反而令它顯得矜貴。很多人都會把文具與童年回憶聯繫起來，第一天上課總是期待著新的文具，令人興奮，讓你有種回到小時候的感覺，不是智能手機，電腦和 iPad 可以取代的感覺。

其實文具不單是文具，以是一種生活態度。「它們給我們一種秩序感和控制感，簡單地把筆放在紙上，這種思考和反思並不像數字通信的即時和快節奏那樣容易。我也一直相信，擁有一個良好組織力，有幫改善生活質素，把事情寫下來可以整理你的思緒，這個可以影響了我們的生產力和創造力。 而且在情感層面，它提供了令人滿意的幸福感，控制感和自信心。」

＃There She Is Collection

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#Leather Essentials Collection

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#Inspiration Collection

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kikki.K的產品系列非常時尚，你可以按季節選擇特定外觀的筆記本和配件，為你的日常增添多一點質感。如果是職業女性，Kristina 推薦 Leather Essentials Collection。這是一系列皮革產品，如彙編、筆記本、小袋子等，可以幫助你保持整潔和專業感。另外，She is Collection 也十分合適現代女生，希望通過明亮的色彩與手繪女性圖形，激勵和慶祝女性的自由。 當然，最新的 Inspiration Collection 也是品牌的核心理念，希望鼓勵更多人給予自己夢想、享受、分享、Me Time 來平衡生活中的壓力。

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kikki.K 看似是一間文具店，但其實它賣的不是單單一件產品，而是一種精神。Kristina 一直支持女性主義與 LGBT，因為她相信無論什麼年齡、種族、性別或性取向，每個人都被接受和愛戴，也能擁有自己的夢想，同時有機會追逐他們心中的夢，讓世界變得更好。如果說 kikki.K是夢工場也不為過吧。Kristina 成就了自己的夢想，同時鼓勵其他成就自己的夢想，筆者想這才是真正的領袖。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】