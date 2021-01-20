特朗普卸任｜老布殊離任留書勉勵克林頓成典範　32年傳統或斷纜

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-20 15:21

近代美國總統交接都有一個小傳統，就是卸任的總統會於橢圓形辦公室留下一張手寫便條，向白宮新主人送上祝福。不過任期即將結束的總統特朗普（Donald Trump）已經表明不會出任候任總統拜登（Joe Biden）的就職典禮，他會否貫徹這個32年的傳統也是一個疑問。

這個傳統源自前總統列根（Ronald Reagan）。當年列根準備離開白宮時，想給繼任者老布殊（George H.W. Bush）留言，於是隨手拿起一本裝飾了卡通畫家博因頓（Sandra Boynton）漫畫的便條紙簿。漫畫寫道「別讓一些笨蛋把你打垮」，並畫有一群火雞爬越一頭俯臥的大象。大象正是兩人所屬共和黨的象徵。列根還向老布殊說，珍惜二人一起的回憶，並指將會為新總統禱告，「我會懷念我們的周四午餐」。

Easy to say, hard to do. pic.twitter.com/gfbQrOzDFP — Sandra Boynton (@SandyBoynton) October 4, 2016

雖然總統通常都會於任期最後時刻撰文反思任內時光，例如喬治華盛頓（George Washington）說過對公職生涯感到厭倦，因此不爭取第三個總統任期。不過歷史學家指，列根很可能是首位為下任總統留下私人信件的總統。

這些信件內容相對簡單，但背後代表的意義崇高，象徵權力和平移交，尤其是這種過渡大部份時間都是不盡如人意——對上一次由同一政黨代表繼任總統已經要數到列根交棒給老布殊的一屆。

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圖為2017年1月20日，美國總統奧巴馬於白宮迎接候任總統特朗普。（Getty Images）

後來老布殊連任失敗，他延續了列根的做法，為克林頓（Bill Clinton）留下親筆信。他寫道：「剛才我走進這間辦公室時，我感受到和四年前一樣的驚奇和敬意。我知道你也會有這種感覺。」他還寫道：「我希望你於這裏過得非常快樂。我從來沒有感受過一些總統描述的那種孤獨感。」

老布殊寫道：「我不是很善於提建議，不過我想說的是，不要因為批評而洩氣或偏離方向。」結尾他寫道：「從現在起，你的成功就是美國的成功。我會堅定支持你。祝你好運。」克林頓妻子希拉里曾說過，老布殊的說話很感人，使她感動得落淚。她也形容，這就是美國權力交接的做法。

老布殊這封信此後成為近代的典範。歷史學家阿普德格羅夫（Mark K. Updegrove）形容，這不但代表了老布殊的體面，還說出了總統的意義，是要優先考慮國家的利益，雖然老布殊慘敗，但仍然祝福新總統一切順利。

之後的每一任總統都延續了前人的慣例。雖然這個小傳統很有機會「斷纜」，但阿普德格羅夫認為，拜登離任時或重新貫徹傳統，「他會優雅延續這個傳統，這點我毫無疑問」。

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