特朗普卸任｜美媒：特朗普冀告別儀式走紅毯奏軍樂鳴21響禮炮

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-01-20 13:12

即將卸任的美國總統特朗普（Donald Trump）料在1月20日一大早離開華盛頓前往佛州。據報，特朗普希望舉行精心安排的送別儀式，儀仗隊、軍樂隊和紅地毯都在考慮之列，甚至還可能有21響禮炮。

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，1月20日是特朗普任期的最後一天，白宮列出的行程安排有些含糊，只列出了特朗普離開的時間是當地時間上午8時。

特朗普和夫人梅拉尼婭（Melania Trump）乘坐「海軍陸戰隊一號」（Marine One）離開白宮後不久，預計將在安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）舉行吿別儀式。

白宮列出的特朗普日程安排是：「總統和第一夫人將於早上8時離開白宮，前往佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）。」

特朗普政府官員搬離白宮，帶走各式各樣物品，請點擊查看大圖：

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CNN還報道稱，特朗普準備離開華盛頓特區，去佛羅里達州度過卸任後的生活，他表示希望舉行一場精心安排的送別儀式。

一位政府官員透露，儀仗隊、軍樂隊和紅地毯都在考慮之列。另一個正在醖釀的想法是：鳴放21響禮炮。

報道指出，鳴放21響禮炮是授予政府和軍方官員的最大榮譽之一，在美國總統葬禮和陣亡將士紀念日為國家元首鳴炮。