撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-02-01 17:45

社交媒體搬家似乎成了全球熱潮，無論是IG、Facebook甚至WhatsApp，都相繼代替品出現，網民紛紛轉會至各大平台。近日在矽谷上就出現了一款有望成為下一個席捲全球的的社交平台Clubhouse。這個APP不單止在創科界中捲起熱潮，最近更吹到美國和日本娛樂圈，連Elon Musk都有玩，究竟Clubhouse有乜過人之處？

Clubhouse並不是現時我們正在用的社交平台的代替品。反之，有別於IG、Facebook、Twitter的社交媒體，Clubhouse是個不需要用家打字，甚至不需要用家看著螢幕都能玩到的社交APP。用家只需要與其他網友在「房間」中聆聽和參與聊天，就能與其他人互動聯絡，是款主打語音功能的社交媒體。

這款集視訊會議和互動Podcast的語音APP，竟然意外爆紅，成為不少名人藝人的新寵，Clubhouse熱潮近日更吹到香港，如果仍不知道甚麼是Clubhouse的你，不如先了解甚麼是語音社交平台，以及看看下面講解玩前有甚麼需要留意吧！

👇👇【點圖放大】玩Clubhouse前必知7件事，原來佢哋都有玩？👇👇

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