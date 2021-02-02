Clubhouse為何獲封「上流社交媒體App」？爆紅三大原因你要知！

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-02 21:30

最近這幾天，社交軟體「Clubhouse」在數位科技產業圈熱度很高，幾乎不少手拿iphone的數位科技大佬們都加入（因為現在只有iphone限定），也由於是邀請制的，你必須受邀才能獲得帳號，否則只有下載也沒用。筆者拜人脈很廣的好友所賜，也進入「人稱」的上流社會App「Clubhouse」窺探一番，來跟各位聊聊它在紅什麼？

這是一個正大光明開房間交談的App

「Clubhouse」是一款只能用「語音」交流的App，用戶登入後可以看到的資訊包含：個人主頁（Bio）、誰追蹤自己（Followers）、自己追蹤了誰（Following）、有哪些房間正在聊天（Room）、接下來有哪些房間活動要開啟（Upcoming）、哪些好友正在線上（Available to chat），介面非常清楚簡單，也沒有多餘的按鈕。

大家可能會想，這樣跟一些可以用文字＋語音聊天的App有何區別？要我說最大得差別是「Clubhouse」的經營模式，首先它採用「邀請制」，代表不是誰都可以下載進來亂，其次，「Clubhouse」首先邀請的對象從數位科技名人群開始到歌手明星等，都是對於產業及社會有一定影響力的人士。

也由於這樣的特性，讓「Clubhouse」的語音房間充滿知識性，彷彿「Clubhouse」是有意經營這樣的風氣，因為官方本身也會開啟數位產業性質的房間交流。前兩天的半夜一點我亂入《科技亂聊》這間房，有幸聽到許多數位人的知識隨性對談。以我用了兩天的心得，發現上面隨便一個人的簡介點開，都是CEO等級的，即使簡介沒填半個字，也都是CEO（刻意很低調還是會被發現），要不是CEO，也是對產業有些貢獻的名人。

這樣會不會用起來壓力很大？目前我覺得不會，但被cue上去發言時還是有點緊張。

點圖放大看「Clubhouse」爆紅三大原因↓↓↓

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下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：涼鹿日常大小事，原文：跟 Elon Musk 共處一室， 邀請制的社交 App「Clubhouse」在紅什麼？】