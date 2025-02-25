烏克蘭戰爭：衝突升級踏入第四年　醫療需求殷切急需更多支援

烏克蘭戰事自2022年2月起全面升級，戰火蔓延至今已滿三年，當地人繼續承受戰爭帶來的惡果，不少人痛失家園、肢體乃至性命——戰事導致的醫療人道需求從未如此顯而易見。烏克蘭的醫院、救護車和醫療設施屢遭襲擊，使當地的醫療服務百上加斤。無國界醫生繼續在烏克蘭戰事的前線及較遠的地區提供醫療人道援助，但當地仍急需更多的支援。



圖、文：無國界醫生

戰事全面升級後，無國界醫生目睹更多戰傷病人需要早期復康，即截肢後的物理治療；同時，需要治療創傷後壓力症的病人亦有所增加。然而，衝突前沿的地區面對日復日的轟炸，長者、長期病患者等最脆弱人群因而極難獲得醫療護理。

2024年4月，無國界醫生位於波克羅夫斯克（Pokrovsk）市的辦公室遭導彈襲擊，大樓被徹底摧毀。（@MSF）

腿部截肢術後護理需求增一成 一半病人患抑鬱或創傷後壓力症

為應對當地的醫療需求，無國界醫生在烏克蘭切爾卡瑟（Cherkasy）、敖德薩（Odesa）運營早期復康項目，為遭受暴力創傷者提供術後早期物理治療、心理健康支援和護理服務。在2023至2024年，組織一共治療了755名病人，去年需要術後護理的腿部截肢病人數目較前年增加一成。另外，在2024年，項目中有一半病人被診斷患有創傷後壓力症或抑鬱症。由於人們對於心理健康支援的需求顯著，組織同時在文尼察（Vinnytsia）運營一個治療創傷後壓力症的項目。

烏克蘭戰事踏入第四年，無國界醫生在烏克蘭的項目總管馬切斯（Thomas Marchese）表示：

這場戰事的激烈程度絲毫未減，醫療人道需求只變得更為複雜。即使戰事在明天結束，數以千計的人仍需接受長達數年的長期物理治療、創傷後壓力症的診症，而確保這種護理仰賴持續的人道承諾。

目前，烏克蘭的醫療系統面臨巨大壓力。過去三年，無人機和導彈襲擊已成為日常，遠離前線超過一千公里的城市亦曾遇襲。醫療設施與系統被迫在地堡及地下室運作以治療病人，並須面對能源基礎設施遇襲而導致經常斷電的情況。

無國界醫生團隊為截肢病人提供術後物理治療。（@MSF）

有見及此，無國界醫生以救護車將病人從不勝負荷、靠近戰事前線的醫院，運送至位於烏克蘭中部和西部較具能力應對的醫療設施。過去三年，無國界醫生的救護車已轉移超過2.5萬名病人，當中逾半人身負暴力創傷。

另外，患有心血管問題、糖尿病和癌症等長期病患者的轉診量大增，他們佔整體轉診個案的比例，由前年的24%增至去年的33%。然而，恆常的炮擊和襲擊意味著無國界醫生團隊的行動得不到保障。很多長期病人年老且行動不便，在某些地區，人們開始住在地下室或地堡中以躲避猛烈炮火。

馬切斯續說：「對於那些最脆弱的人群而言，安置到別處並非選擇，不是所有人都可以離開家園、重新開始生活，但持續衝突意味他們所獲的醫療護理經常被中斷。在無間斷的轟炸下，無國界醫生的醫療隊有時也無法前往某些地區。」

在烏克蘭文尼察，無國界醫生人員帶領因戰事造成創傷後壓力症的病人進行心理健康活動。（ ＠MSF）

戰爭造成長期身心影響 復原之路長達數年

烏克蘭戰事持續至今，當地的醫療人道危機與日俱增。面對極端暴力，烏克蘭醫療系統所發揮的作用顯而易見，但對於醫療護理和心理健康支援的需求比以往更為顯著。即使戰事結束，戰火對人們造成的長期身心影響仍將持續數年，而成千上萬的人將繼續需要護理、復康和創傷治療。