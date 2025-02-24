俄烏三週年｜特朗普來了，和平也來了？

俄烏戰爭三周年之際，特朗普（Donald Trump）的上台無疑為戰爭終局拉開序幕。

2月12日，特朗普與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）進行了約90分鐘通話，雙方同意立即就終止俄烏戰爭展開談判。特朗普其後在白宮會見記者時指出，自己極有可能在沙特阿拉伯與普京進行會面；克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也表示，普京邀請特朗普訪問莫斯科，就共同關心的領域進行討論，其中包括如何解決烏克蘭問題。

同日，美國新任國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也就俄烏戰爭公開發言，闡述美方關於談判的四大立場：不會讓烏克蘭加入北約、不可能重拾2014年前的邊界、不會對烏克蘭派駐美軍、美方不會繼續成為烏克蘭主要軍援來源。赫格塞斯同時補充，特朗普政府會將注意力轉向確保美國自身邊境安全，並阻止與中國的戰爭（deterring war with China），美國將不再優先考慮歐洲和烏克蘭的安全。

2月12日，美國防長海格塞斯在布魯塞爾出席烏克蘭防衛聯絡會議。（Reuters）

2月18日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）會談。美媒記者引述接近沙特會談的多名外交人士，披露美俄已經提出三階段和平計劃，包括停火、烏克蘭舉行選舉，接著簽署最終協議。22日特朗普再度發表聲明，宣布將於25日在沙特與俄羅斯舉行新一輪俄烏停火談判，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）也表示，未來將積極推動美俄領導人會晤。

顯然，特朗普與普京繞過歐洲、跳過烏克蘭的做法，正為停戰帶來曙光，儘管這意味大國協調的場景重演，結局恐怕是烏克蘭的慘遭瓜分，但這美國不是第一次拋棄「盟友」，也不會是最後一次；同理，這不是俄羅斯第一次併吞領土，也恐怕不會是最後一次。

而兩國領導人選在此時通話、推動停戰，其實都源於各自的戰略考量。

美俄高官2025年2月18日在沙特首都會談，商討推動結束俄烏戰事，魯比奧、拉夫羅夫各率領美、俄代表團會談。（Reuters）

硬骨頭俄羅斯為何點頭

首先是開戰以來便立場強硬的普京。這位「當代沙皇」雖多次放話「打到實現目標為止」，看起來沒有妥協可能，但當前局勢無疑讓普京有了夢想成真的可能：特朗普主政下的美國似乎急於停戰。

而眾所周知，普京發動俄烏戰爭的重要目標之一，就是阻止烏克蘭加入北約，並藉此維持俄羅斯在前蘇聯地區的影響力，最好結局就是真的實現「去軍事化」、「去納粹化」兩大目標，打造一個名為「中立」、其實對俄「芬蘭化」的烏克蘭。

只是從戰事推進不如預期來看，俄羅斯目前無法達成前述目標，但面對「特朗普2.0」的大變局，普京似乎抓住了某種「以小博大」的戰略機遇，希望利用美國「想要停火」的渴切，獲得某些大國協調下的安全保證，也就是美國防長赫格塞斯闡述的美方四大立場：不會讓烏克蘭加入北約、不可能重拾2014年前的邊界、不會對烏克蘭派駐美軍、美方不會繼續成為烏克蘭主要軍援來源。

無獨有偶，普京也希望藉此解決2014年遺留至今的克里米亞問題，以及頓巴斯內戰引爆的烏東歸屬爭議，從當前進展來看，就是由美國強逼烏克蘭默認克里米亞、烏東都已入俄的既成事實，放棄武力收復前述地區。簡單來說，就是推動過去《明斯克協議》的事實進階版。

總之，雖然俄羅斯的軍事進展尚無法迫使烏克蘭屈服，但在美國負擔烏克蘭部分軍援、也尚且主導北約的現實下，普京有機會利用美國急於退場的心態，完成戰爭重要目標：確保烏克蘭不會加入北約，同時鞏固對克里米亞與烏東的佔領。

俄控克里米亞塞瓦斯托波爾市（Sevastopol）街頭的支持普京海報。（Reuters）

此外，戰爭壓力也是推動普京同意談判的重要背景。

首先是內部經濟困境。2022年2月戰爭爆發以來，俄羅斯承受了來自西方國家的沉重制裁，特別是對於能源出口的制約。儘管普京政權沒有因此垮台，俄羅斯經濟官僚更是使出渾身解數要保住根基，經濟制裁還是對俄羅斯經濟造成了巨大衝擊，長遠來看也將導致經濟結構扭曲；同時，國內生活成本上升也在激化民眾不滿，時間一長將是對政權的一大挑戰。

接著是兵力與軍事消耗的隱憂。俄軍已在烏克蘭進行三年軍事行動，儘管俄羅斯已經取得可觀的領土擴張、烏克蘭軍隊更是死傷慘重，但這一切無疑也是以俄軍死傷為代價。尤其普京為了這場戰爭，還在2022年破天荒進行二戰以後的首次軍事動員，即便戰時管制手段嚴格，民間卻不可能毫無怨言；且犧牲在烏克蘭的每一條人命，原本都可以為俄羅斯GDP進行貢獻，俄軍眼下即便持續推進，速度卻已相當緩慢。從這些背景來看，一場在烏持久戰其實不可想像。

再來是國際孤立與外交困境。俄羅斯入侵烏克蘭以來，莫斯科就不只承受經濟制裁，還有來自西方的外交孤立。當然，俄羅斯也同時與中國、部分全球南方國家加強了關係，只是莫斯科的對外戰略向來有「歐亞雙頭鷹」的傳統，即便近年「向東看」的趨勢越發明顯，卻也沒有到斷絕美俄、歐俄互動的程度。從這個視角來看，結束戰爭、開啟與西方的對話，進而重返全球外交舞台、重新確立在國際安全事務中的影響力，都是普京必須考慮的行動，甚至可以說，與美國接觸不僅是為結束戰爭，還是為了重建俄羅斯的國際地位。

整體來說，普京忽然繞過歐洲與烏克蘭、直接與特朗普通話，進而推動美俄在沙特直接談判，背後乘載了複雜的戰略考量，除國內經濟困境、軍事消耗、國際孤立等多重壓力外，還有以外交途徑實現在烏克蘭戰略目標的宏觀盤算。

2025年2月8日，克里米亞雅爾塔Livadia公園的一家藝術畫廊，一幅描繪美國總統特朗普、俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平的「1945年雅爾塔會議 2.0」繪畫。（Reuters）

特朗普為何急於拋棄烏克蘭

當然，關鍵還是特朗普主政下的美國急於退出戰場，所以才讓普京有了對話意願。而特朗普之所以忽然「翻臉不認人」，同樣是出於「顧全美國大局」的戰略考量。

首先就是俄烏戰爭疲態盡顯。自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，儘管美國為首的西方國家為烏克蘭提供大量軍援，戰爭卻沒有因此迅速結束，反而陷入長期膠著，導致俄烏雙方傷亡慘重、資源消耗。從美國的視角來看，儘管自己已經提供每年數百億美元的大量支持，烏克蘭的勝利卻遠未可期，不僅收復失地無望，還寸寸敗退，戰線甚至已經出現崩潰跡象；同時美國選民也出現了疲勞情緒，對烏克蘭的支持與同情不如以往強烈，更認為美國應該降低戰略挹注。

接著當然就是特朗普不斷主張的「美國優先」（America First），也就是強調美國應該將更多精力放在自身的利益上，減少對外軍事干預，並重新調整美國與全球其他國家的貿易與外交關係。這一理念體現在特朗普的各種「大刀闊斧」上，包括退出巴黎氣候協定、前次執政退出伊朗核協議、不斷批評北約、強調美國應該減少對於海外衝突的介入，烏克蘭戰場當然也是其一。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）繼續與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenksyy）「隔空交火」。特朗普2月19日在其社交平台撰文指澤連斯基是「一位沒有選舉的獨裁者」，並指「澤連斯基最好儘快行動，不然連所屬的國家都會不復存在。」（truthsocial@realDonaldTrump）

再來就是國際局勢的變化。進入2025年，中國崛起、台灣問題加劇、中美貿易關係的新緊張，都是美國外交政策的新焦點。雖說俄烏戰爭促進了美歐互動，也將原本被嘲諷為「腦死」的北約再度激活，但這也意味著，美國需要為歐洲安全問題付出更多，即便這會排擠美國在其他板塊的投注，例如印太地區。只是三年過去，在烏克蘭勝利無望、各方疲態漸顯下，特朗普可能認為「是時候」促使歐洲在處理俄羅斯問題上承擔更多責任，從而實現美國的戰略再轉向，將更多資源投入中美博弈的主旋律，也就像美國防長赫格塞斯說的：特朗普政府會將注意力轉向確保美國自身邊境安全，並阻止與中國的戰爭，美國將不再優先考慮歐洲和烏克蘭的安全。

綜合以上種種來看，特朗普出於民意考量、戰場現實、美國優先傾向，都會想要結束衝突，轉向耕耘其他地區的外交挑戰。從這點來看，倒是與普京一拍即合。只是忽略烏克蘭或許可以理解，全然繞過歐洲是否可行卻是另一件事，因為歐洲國家畢竟是歐陸安全的直接當世方，美國想要靠著自己抽身停止戰爭、而不參與戰後秩序安排，實在有些不現實，畢竟俄烏戰爭爆發的原因之一，就是歐陸安全的失衡。

當然，虛張聲勢幾乎已是特朗普的慣用「起手式」，從美國持續逼迫烏克蘭同意「稀土條約」來看，華盛頓對烏克蘭不是毫無眷戀，也有意願在戰後烏克蘭扮演一定角色。因此特朗普直接與普京對話、美俄在沙特會晤的無情姿態，也不能排除是為迫使烏克蘭與歐洲讓步，讓停火更快實現的某種談判姿態。

總之，雖說特朗普的初衷未必是和平理想，但毫無疑問，這位新總統的上台，正是俄烏三年戰爭離和平最近的時刻。