馬凱碩：歐洲這時候不妨大膽點，做一些從來沒想過的事情

布魯塞爾已經盲從地追隨華盛頓太久了,忘記了如何推進自身的地緣政治利益。 馬凱碩

作者:馬凱碩(Kishore Mahbubani),新加坡著名前外交官、新加坡國立大學李光耀公共政策學院創始院長



非常時刻需要非常手段。正如我的地緣政治導師曾教導的那樣,人總是要考慮未曾設想過的事情。歐洲現在就必須這樣做。

目前,斷言誰將是特朗普第二屆任期真正的贏家和輸家還為時過早。情況可能會發生變化。然而,毫無疑問,歐洲的地緣政治地位已經大不如前。特朗普總統在與普京總統通話前甚至未能與歐洲領導人開展磋商或發布提前預警。這表明,即使在地緣政治利益受到威脅時,歐洲也已經變得多麼無足輕重。為了恢復歐洲的地緣政治地位,唯一的方法是考慮以下三個未曾設想過的選項。

首先,歐洲應該宣佈願意退出北約(NATO)。一個被迫將5%的國內生產總值(GDP)用於國防預算的歐洲是一個不再需要美國的歐洲。2024年,歐盟和英國GDP總和的5%相當於1.1萬億美元,與美國在2024年的8240億美元國防預算大致相當(現實中,歐盟和英國在2024年的國防開支總和約為4100億美元)。

到最後,歐盟不需要真的退出(北約)。但只有可信地威脅退出才能喚醒特朗普(以及美國副總統J.D.萬斯、國防部長赫格塞思),迫使他尊重歐洲。相比之下,歐洲人在特朗普採取了挑釁行動後依然堅持留在北約,給世界留下的印象是他們正在舔踢到他們臉上的靴子。

美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基近日隔空交火,彼此嚴厲批評。(Reuters)

讓世界上許多人感到震驚的是,歐洲人並沒有預料到會陷入這樣的泥潭。思考地緣政治的一個首要原則是,必須時刻為最壞的情況做好打算。烏克蘭戰爭爆發後,歐洲所有的戰略思考都建立在最理想的條件下,即美國是一個完全可靠的盟友,儘管人們已經見識過特朗普的第一任期,以及他曾威脅讓美國退出世界上最大的軍事聯盟。

歐洲大陸曾經誕生過梅特涅(Klemens von Metternich,1773~1859年)、塔列朗(Charles Maurice de Talleyrand-Périgord,1754年~1838年)與基辛格(Henry Kissinger)這樣的戰略家,但在烏克蘭問題及其長期影響上,歐洲的戰略思維卻如嬰兒般幼稚。

如果梅特涅與塔列朗(或者戴高樂,Charles de Gaulle)今天還活着,他們會建議歐洲採取未曾設想的第二個選項:與俄羅斯達成新的戰略大談判,雙方均選擇尊重對方的核心利益。許多有影響力的歐洲戰略家都會對這些建議感到猶豫,因為他們堅信俄羅斯對歐盟國家構成了真實的安全威脅。是這樣嗎?

2018年7月16日,美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)和俄羅斯總統普京(Vladimir Putin,又譯普丁或蒲亭)在芬蘭首都赫爾辛基會晤時握手。(Reuters)

俄羅斯人是最高段位的地緣政治現實主義者。他們清楚,無論是拿破崙的軍隊還是希特勒的坦克,都不會再次開進莫斯科。歐洲人看不出來一個如此明顯的矛盾,一方面為俄羅斯無力擊敗烏克蘭(一個戰前擁有3800萬人口、2024年GDP約為1890億美元的國家)而欣喜若狂,另一方面又宣稱俄羅斯才是歐洲(一個擁有7.44億人口、2024年GDP約為27萬億美元的大陸)的真正威脅。俄羅斯人很可能樂於同歐盟達成公平的妥協,尊重俄羅斯與歐盟之間現有的邊界,並在烏克蘭問題上達成現實的妥協,不威脅任何一方的核心利益。

從長遠來看,當俄羅斯與一個獲得戰略自主的新歐洲重新建立起某種戰略互信之後,烏克蘭將逐漸成為連接歐盟與俄羅斯之間的橋樑,而不是爭議的焦點。布魯塞爾應該感到慶幸,相對來說,俄羅斯是一個正在衰落的大國,而不是正在崛起的大國。如果東盟那樣相對較弱的地區國家組織都能與中國這樣的崛起大國建立長期的信任關係,那麼歐盟肯定有辦法與俄羅斯建立更好的關係。

2025年2月8日,歐洲極右和右翼政黨在西班牙舉行集會,呼籲跟隨特朗普步伐讓歐洲再次強大。(Reuters)

這便引出了未曾設想的第三個選項:歐洲與中國達成新的戰略契約。同樣,外交政策界的另一個基礎性知識是,地緣政治這個詞由地理(geography)與政治(politics)組合而來,不是沒有原因的。美國面臨的地理現實(與中國隔太平洋相望)加上華盛頓對維持霸權支配地位的衝動,解釋了美國對中國的敵視態度。

有什麼地緣政治上的壓力曾導致歐中關係落入低谷?歐洲人愚蠢地相信,盲目地忠於美國的地緣政治優先事項會給他們帶來豐厚的地緣政治紅利。恰恰相反,他們被美國一腳踢到臉上。

這裏最重要的一點是,中國可以幫助歐盟應對其真正面臨的長期地緣政治噩夢:非洲的人口爆炸。1950年,歐洲的人口是非洲大陸的兩倍;今天,非洲的人口已經是歐洲的兩倍,到2100年將變成6倍。除非非洲的經濟持續發展,否則將有大量移民湧入歐洲。如果歐洲人認為,這裏永遠不會產生像特朗普那樣的領導人,那他們顯然是在痴心妄想。馬斯克(Elon Musk)並不是唯一一位正在支持歐洲「極右翼」政黨的億萬富翁。

2025年2月12日,德國防長皮斯托利斯(Boris Pistorius)、英國防長希利(John Healey)、美國防長赫格塞斯(Pete Hegseth)、北約秘書長呂特(Mark Rutte)和烏克蘭防長烏梅羅夫(Rustem Umerov)在比利時布魯塞爾的北約總部出席烏克蘭防衛聯絡小組會議。(Reuters)

為了維護一個由中間主義政黨管理的歐洲,歐洲人應該歡迎任何在非洲當地創造就業機會、讓非洲人留在自己國家的海外投資。相反,歐洲人卻通過批評與反對中國的在非投資來搬起石頭砸自己的腳。這個舉動表明,歐洲的長期戰略思維已經變得多麼幼稚。布魯塞爾犧牲自己的戰略利益來為美國利益服務,希望地緣政治上的屈服會帶來回報。

顯然,事實並非如此。兩千年來的地緣政治歷史教給我們一個簡單又顯而易見的道理:所有大國都會把自身的利益放在首位,在必要時還會犧牲盟友的利益。特朗普表現地就像一個理性的地緣政治行為者,把他眼中的美國國家利益放在首位。歐洲不應該僅僅是批評特朗普,而是應該效仿他。歐洲應該採取目前未曾設想的選項:宣佈從今以後,歐洲將成為世界舞台上一個戰略自主的行為體,將自身的利益放在首位。

如果歐洲這樣做了,特朗普最後反倒可能會對歐洲表現出一定的尊重。

原文發布在美國「外交政策」評論網站,原標題:「歐洲是時候做出未曾設想的選擇。」(It’s Time for Europe to Do the Unthinkable),由觀察者網翻譯,譯文有刪節,僅供讀者參考。